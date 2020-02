TRENER: Marthe Kristoffersen la opp i 2017 etter en innholdsrik karriere. Nå stortrives hun i rollen som trener. Her fra verdenscuphelgen i Lillehammer i desember i fjor. Foto: HÅVARD RØNNING/VG

Tidligere landslagsløper Kristoffersen om langrennslivet: – Det er brutalt

Marthe Kristoffersen (30) trodde noen «ville ta livet av henne» etter at hun ikke klarte å ta Norge til medalje på VM-stafetten i 2009. Nå bruker hun all sin erfaring på å få frem nye toppløpere. Én av dem skal gå Ski Tour 2020.

Nå nettopp

Det er elleve år siden Kristoffersen fikk den betrodde oppgaven å være Norges ankerkvinne på VM-stafetten i Liberec. Noen hundre meter fra mål var hun nummer to. Norge endte på 4. plass.

– Da vi kom til Gardermoen tenkte jeg at det sikkert var noen som hadde lyst til å ta livet av meg der. Men jeg valgte å bruke det som motivasjon. Det skal aldri skje igjen, sier Kristoffersen til VG og legger til:

– Det var en kjip opplevelse, men det står ikke om liv. Dette er noe du må takle. Man må snu det. Tross alt var jeg heldig, det var bare et skirenn.

Marthe Kristoffersen Bor i Lillehammer. Tidligere trener ved NTG Lillehammer. Nå trener Team Veidekke Innlandet. Er med på lederutdanningen til skiforbundet. Ble nummer seks sammenlagt i verdenscupen i 2012. Deltok i OL 2010 (nummer 20 på 30 km/nummer 48 på 10 km.). Deltok i VM i 2009 og 2011. Beste plassering individuelt: Nummer åtte på sprinten i 2009). Tok NM-gull på stafett med Varden i 2017 og 2018.

NEDTUR: Marthe Kristoffersen gikk ankeretappen på VM-stafetten i 2009. Til venstre står Kristin Størmer Steira og Therese Johaug. Landslagslege Ellen Moen (t.h.) og tidligere landslagstrener Egil Kristiansen (bak) måtte trøste VM-debutanten. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Nå er hun trener for Team Veidekke Innlandet og har fått en utøver til start i Ski Tour 2020 som starter lørdag. Martin Løwstrøm Nyenget fikk en av de siste plassene. Hun gråt av glede da hun skjønte at han fikk en plass i troppen.

Det er to løpere som ikke er på elitelandslaget som får mulighet til å vise seg frem i historiens første Ski Tour. Julie Myhre fra rekruttlaget og Nyenget.

– Jeg har lært en ting: Du kan aldri love en utøver suksess, men du kan nesten love motgang, sier Kristoffersen.

Sammenlignet med Johaug

30-åringen fra Trøndelag rakk å oppleve det meste i løpet av sin karriere før hun la opp våren 2017. Hun var supertalentet som slo gjennom omtrent samtidig som Therese Johaug. De ble omtalt som knoll og tott.

– Det ble en sammenligning, men vi var veldig forskjellige selv om vi ble sett på som like, sier Kristoffersen.

KNOLL OG TOTT: Therese Johaug (t.v.) og Marthe Kristoffersen på Sjusjøen foran 2008/2009-sesongen. Da hadde Johaug allerede vunnet VM-bronse. Foto: Geir Olsen

Johaug har nå 66 individuelle verdenscupseire, Kristoffersen fikk ingen. Men hun tok seks individuelle 3.-plasser i verdenscupen. Hun gikk Norge inn til stafettseier i Gällivare som ankerkvinne i november 2008. Noen måneder senere ble hun «syndebukken» på VM-stafetten. Etter OL-sesongen i 2014 ble hun vraket fra landslaget. Året etter var hun tilbake.

– Da jeg ble tatt ut til VM-troppen til Lahti (2017), selv om det var som hjemmeværende reserve så tenkte jeg: Fuck alle som trodde jeg var over. Jeg kom tilbake. Jeg gjorde det mange ikke trodde på. Så la jeg opp rett etterpå. Jeg var klar for noe annet, sier Kristoffersen og ler høyt.

VAR MED I TOPPEN: Marthe Kristoffersen (t.v.) ble nummer ni på 10-kilometeren i NM i 2015 og gratulerte gullvinner Therese Johaug. Marit Bjørgen tok sølv. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hun forteller at når man satser så er det bare én ting som betyr noe. Derfor ble hun både skuffet og lei seg da det gikk dårlig.

– Langrenn betyr alt. Det er brutalt, men det er aldri noen som har sagt at toppidrett er enkelt. Så ble det litt sykdom med kyssesyken og det ble ikke den utvikling som jeg ønsket. Men jeg reiste meg, dét fikk jeg fikk til, sier Kristoffersen og legger til:

– Nå som jeg trener de rett under landslaget, så ser jeg hvor få som greier å nå helt opp. Nå kan jeg sette pris på at jeg fikk til mye.

– Hva var det verste med å være langrennsløper?

– Man lever med et konstant press. Veldig få blir verdensmester. Ikke alle greier å leve av idretten. Du må prestere så innmari. De løperne som er nesten best må gjøre samme jobben som de som er best, og nesten bedre for å ta dem igjen. I tillegg må man jobbe for å få inn penger. De årene jeg ikke var på landslag lærte meg at det er en tøff bransje, svarer Kristoffersen.

Her ser trener Kristoffersen Martin Löwstrøm Nyenget gå inn til pallplass under Toppidrettsveka i august i fjor:

– Hva er det beste med å være langrennsløper?

– Det er veldig mye som er det beste. Når jeg ser tilbake, så tenker jeg at jeg fikk drive med det som er artigst hver dag hele året. Jeg dyrket meg selv. Jeg utviklet meg og fikk til ting. Men det er hardt arbeid. Og langrenn er det morsomste man vet, selv om ikke føles sånn når ting går skeis, svarer 30-åringen og legger til:

– Når du er på landslaget vil alle at du skal bli så god som mulig. Da er man privilegert.

– Viktig å ta vektdebatten

Hun klager ikke. 30-åringen fra Meråker er kjent som livlig. Med et stort smil. Hun elsker toppturer og har nettopp vært og kjørt pudder i Nord-Norge. Men hun var nervøs da hun gjorde NM-comeback i fjor:

Hun er heller ikke redd for å snakke om det som er vanskelig.

Denne sesongen har vekt blitt et tema. Både Ingvild Flugstad Østberg og Frida Karlsson har fått startnekt etter helsesjekk. Kristoffersen mener vekt er et vanskelig tema, men at det er en viktig debatt å ta.

– Vekt er en faktor i utholdenhetsidretter, derfor bør vi prate om det. Utøverne skal prate med treneren sin om det. På landslaget kan det være en greie hvor vektmarginene er det siste man skal hente ut. Men mine utøvere har en del jobb å gjøre før de er der, sier Kristoffersen.

Hun brukte aldri vekt som et verktøy inn mot konkurranser eller mesterskap selv, men forteller at hun gikk litt opp og ned i vekt både bevisst og ubevisst.

– Vekt er noe man ser overalt, om man prater om det som en helt vanlig ting, så blir det ikke skummelt. Det er viktig å snakke om det som er vanskelig også, sier Kristoffersen.

– Har du sett noen skrekkeksempler på vekttap og tynne utøvere?

– Det ser man ofte. Det møter alltid opp en om våren eller inn mot sesongen. Det er alltid noen. Men om man følger med, så går de kanskje fort en periode, men neste sesong så er de helt borte. En drastisk beslutning er sjelden lurt, svarer Kristoffersen.

UNGE OG HÅPEFULLE: Marthe Kristoffersen og Petter Northug under sesongåpningen på Beitostølen i 2008. Northug hadde da et VM-gull på stafett fra 2007. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Ski Tour 2020 starter med 10/15 kilometer friteknikk i Östersund lørdag. Det er 10/15 kilometer jaktstart klassisk stil søndag. Så går touren innom Åre, Storlien og Meråker før den avsluttes i Trondheim med 15/30 kilometer jaktstart neste søndag.

Therese Johaug er storfavoritt. Marthe Kristoffersen skal se på.

Publisert: 14.02.20 kl. 09:45

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser