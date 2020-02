ITALIAS STJERNE: Federico Pellegrino er Italias håp i langrenn. Han har flere medaljer i sprint. Her fra verdenscupen i Falun. Onsdag er det sprint i Åre. Foto: Annika Byrde

Desperat jakt på smørebod etter smørestreik: Kan ramme Pellegrino på sprinten

ÅRE (VG) En av Norges utfordrere i Ski Tour 2020 på sprinten, italienske Federico Pellegrino, kan bli hardt rammet av smørestreiken foran sprinten i Åre.

For mindre enn 10 minutter siden

Aftonbladet har snakket med smøresjefen til Tsjekkia og Polen mandag formiddag. Smørerne ble plassert i båser delt inn med presenning i Åre. Det var til sammen 17 båser. De nektet å jobbe der.

– Dette miljøet er ikke sunt for oss, sier smøresjefen for Tsjekkia Martin Maschke til Aftonbladet.

Dermed streiker smørerne, mens arrangøren forsøker å finne et annet sted hvor de kan arbeide.

NEKTER Å JOBBE: Tsjekkia og Polens smøresjefer utenfor garasjen hvor Ski Tour 2020 hadde holdt av til dem for å smøre ski. Av helseårsaker nektet de å jobbe der. Foto: PETRA THORÉN/AFTONBLADET

– Langt unna stadion

Sjef for det britiske landslaget, Jostein Vinjerui, reagerer sterkt på behandlingen av smørerne til de mindre nasjonene.

– Dette er langt unna standarden, det handler om arbeidsvilkårene til smørerne våre. Nå prøver man å få tak i private garasjer som har bedre ventilering, men disse er flere hundre meter unna stadion, og da er det igjen fordel å være større og ha egen smøretrailer, sier Vinjerui til VG og fortsetter:

– Vi er heldige som er gode venner med Norge, og de har tilbudt oss plass i traileren. Men det er mange nasjoner, som for eksempel Italia, og dette kan jo være kritisk for Pellegrino på morgendagens sprint. Tsjekkia skal også stå der nede og har mange gode sprintere.

Norge, Sverige og flere andre nasjoner har smøretrailere som ruller inn på langrennsdestinasjonene under verdenscupen og Ski Tour 2020.

Ski Tour har forsøkt å ha en miljøprofil hvor løperne må ta tog eller buss fra Östersund til Trondheim hvor touren avsluttes søndag.

Fabio Ghisafi jobber for Salomon. Han er sint.

– Det er en hån mot oss som skal jobbe med dette. Man blir behandlet som dritt. Det er for farlig for smørerne å være her. Jeg har sett noe lignende tilbake i tid, men dette er det verste, sier Ghisafi til Atonbladet.

Må skaffe nytt sted

Sjef for Ski Tour 2020, Guri Hetland, forteller at de jobber for å skaffe et nytt sted de kan smøre ski foran tirsdagens sprint.

– Vi er klar over dette. Vi gjør alt vi kan for å forbedre forholdene, sier Hetland til VG.

NORSK SJEF: Guri Hetland er sjef for Ski Tour 2020 og er i Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum

– Hvorfor ble de plassert i denne garasjen i det hele tatt?

– Det er tre arrangører, hver arrangør er ansvarlig for sitt sted. Det er et kort arrangement i Åre. Det er begrenset infrastruktur tilgjengelig, svarer Hetland.

– Sjekket dere forholdene i garasjen på forhånd?

– Jeg må snakke med arrangøren i Åre. Nå har vi fullt fokus på at dette skal bli så bra som mulig, svarer Hetland.

Publisert: 17.02.20 kl. 16:50

Flere artikler

Fra andre aviser