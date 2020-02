GA SEG FØR JUL: Hege Bøkko gikk 500 meter i verdenscupen i Minsk i midten av november i fjor. Etter det tok hun en pause fra isen. Nå skal veteranen gå sprint-VM på Hamar om halvannen uke. Foto: Sergei Grits / AP

Hege Bøkko vant VM-duellen: Skilte hundredeler

Hege Bøkko (28) vant uttak-duellen mot Ida Njåtun (29) om VM-plassen på hjemmebane med en håndfull hundredeler.

– Selvsagt er det kjipt. Men når vi har slike regler, er det riktig å følge dem. Det var sagt at den som var best sammenlagt forrige helg skulle få plassen. Det ble et amerikansk uttak. Jeg synes derfor egentlig ikke at det er urettferdig, sier Ida Njåtun til VG.

VG har ikke fått kontakt med Hege Bøkko angående uttaket.

– Det ble veldig vanskelig. Det skilte vel fem hundredeler sammenlagt til slutt, innrømmer landslagstrener Edel Therese Høiseth.

Norges tidligere sprinter er en av fem medlemmer i skøyteforbundets uttakskomité. Etter det «amerikanske uttaket» mellom Hege Bøkko og Ida Njåtun under den siste verdenscupen i Calgary, innstilte hun Hege Bøkko til den ene nasjonsplassen Norge hadde til rådighet til VM i Vikingskipet 28. februar til 1. mars.

7 norske totalt Norges skøyteforbund har tatt ut følgende løpere til sprint- og allround-VM i Vikingskipet på Hamar 2. februar til 1. mars: Allround: Sverre Lunde Pedersen (27), Håvard Bøkko (33), Hallgeir Engebråten (20). Sofie Karoline Haugen (24). Sprint: Håvard Lorentzen (27), Odin By Farstad (22), Hege Bøkko (28).

De fire andre i uttakskomiteen vedtok å følge innstillingen.

Dermed stiller Norge med to kvinner i VM på hjemmebane neste uke: Sofie Karoline Haugen (24) på allround og Hege Bøkko (28) på sprint.

Hege Bøkko tok en pause fra verdenscupen før jul, før hun gjorde comeback til EM i Heerenveen i januar.

Ida Njåtun bestemte seg for å gå fra å være allrounder til å satse på sprint etter innledningen av sesongen. Begge gikk én 500 meter i verdenscupen før jul. Ingen av de to var kvalifisert for distanse-VM i Salt Lake City sist helg.

Hege Bøkko kjempet i Farmen Kjendis da sesongen ble spilt inn i fjor sommer:

Derfor bestemte landslagsledelsen at verdenscupen i Calgary 7. og 8. februar skulle avgjøre deres VM-skjebne.

– De gikk ikke mye mot hverandre før jul. Derfor ble det enkelt og greit nesten et amerikansk uttak. Hvem av dem som var best sammenlagt på 500 og 1000 meter (i Calgary), forklarer Edel Therese Høiseth.

Ida Njåtun tok 8. plass på 1000 meter i B-gruppen med 1.15,54, mens Hege Bøkko tok 13. plass med 1.16,28. Det skilte 74/100 mellom dem. På 500 meter dagen etter tok Hege Bøkko 9. plass i B-gruppen med 38,60 sekunder, mens Ida Njåtun gikk inn til 17. plass på tiden 39,02. Der skilte det 42/100. Med andre ord en håndfull hundredeler totalt.

– Det er så jevnt det kunne bli. Det var vanskelig å skille dem, sier sportssjef Lasse Sætre i Norges skøyteforbund.

Edel Therese Høiseth var på plass i Calgary. Hun vedgår at ingen av dem «var veldig gode der heller». På spørsmål om uttaket til fordel for Hege Bøkko kan virke ubarmhjertig og urettferdig sett med Ida Njåtuns øyne, svarer hun «det kan være».

– Men jeg tror begge er innforstått med at det er greit.

Publisert: 19.02.20 kl. 15:56

