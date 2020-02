SVERIGES BESTE: Jens Burman er nummer 19 i sammendraget i Ski Tour 2020 etter to renn. Her fra lørdagens renn i Östersund, da ble han nummer 20. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Enorm svenske-fiasko i skitouren: «Mislykket», «kjedelig», «mørkt», «tungt», «trist»

ÅRE (VG) Du skal ha god tid, om du vil finne beste svenske herreløper på resultatlistene i Ski Tour. Den norske tourlederen Pål Golberg syns det er trist å se svenskene.

Etter to etapper topper Pål Golberg, så følger Aleksandr Bolsjunov. Deretter finner vi seks nordmenn. Så kommer en finne, en sveitser, en nordmann til. Flere russere og en sveitser og en brite. Og så, på 19. plass er beste svenske, Jens Burman.

Superveteranen Daniel Rickardsson er nummer 27, mens tredje beste svenske er Johan Häggström på 37. plass.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Calle er den beste, men når han ikke er motivert eller fungerer, da blir det fort veldig dårlig, sier Pål Golberg til VG.

– Det er bekmørkt?

– Det er tungt. Det må være lov å si. Det er trist å se, svarer Golberg som spurtslo Bolsjunov på jaktstarten søndag:

Calle Halfvarsson ble nummer 45, nesten to minutter bak Sjur Røthe som vant lørdag. Halfvarsson bestemte seg for å forlate skitouren.

«Er ikke hundre prosent frisk... Tar litt ferie fra skiene nå», meldte svensken i sosiale medier etter løpet.

Tirsdag er det sprint i Åre.

Södergren: - Kjedelig

Anders Södergren var med å ta OL-sølv på stafett for Sverige foran Norge i 2010. Han følger touren og var på plass i Östersund.

– Å ha noen topp 10 hadde vi regnet med. Dette er mislykket, sier Södergren til VG og fortsetter:

– Det er kjedelig når de ikke presterer som de kan gjøre, spesielt nå som det er en tour på hjemmebane som er det største denne sesongen når det ikke er mesterskap. De har ikke lykkes med å toppe formen der man skal.

NORGE ER BEST: Anders Södergren (nummer to fra venstre) tok fem VM-medaljer i karrieren, en av dem kom på VM-stafetten i Oslo da Sverige tok sølv bak Norge. Fra venstre: Marcus Hellner, Södergren, Johan Olsson, Daniel Rickardsson, Petter Northug, Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rønning og Martin Johnsrud Sundby. Foto: Line Møller/VG

Södergren syns de norske prestasjonene er utrolige, og tror det vil ta to-tre år før en svenske er med i toppen. Han har tre ord om de svenske herrene i historiens første Ski Tour:

– Det er trist.

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum er heller ikke imponert over de gule og blå.

– Det er for dårlig. De har hatt for mye sykdom og skader fra mai til sesongstart og gjennom sesongen, og da går det ikke, sier Nossum.

De svenske toppløperne Johan Olsson, Marcus Hellner og Emil Jönsson ga seg omtrent samtidig for noen år siden. Etterpå har ansvaret falt på Halfvarsson. Talentet Victor Thorn hadde to ryggoperasjoner sist sommer, han er nummer 38 i touren. Også Sveriges beste, Jens Burman, er ryggoperert.

– Det er tungt for Sverige. Det er ikke bare å knipse i fingrene, sier Nossum.

– Det er mørkt

Tomas Pettersson har fulgt svensk langrenn tett for Expressen i et par tiår må innse at det handler om Norge og Russland.

– Det er mørkt. Det er vanskelig. Vi venter på et generasjonsskifte som tar altfor lang tid. Akkurat nå er det ikke spesielt artig å følge herrelangrenn på verdenscupnivå, sier Pettersson og legger til:

– Det er kjedelig. Men det kjedeligste er tross alt å se at syv av de åtte beste er norske løpere. Og når ikke Emil Iversen eller Johannes Høsflot Klæbo en gang er blant de syv, da føles det litt håpløst.

Slik er sprintløypa der løperne skal opp slalåmbakken i Åre tirsdag:

– Vanskelig å forstå

NRKs ekspert Torgeir Bjørn er en av dem som tok seg tid til å lese langt nedover resultatlistene.

– Det er nesten vanskelig å forstå at den gamle stormakten i langrenn er blitt så dårlige som de er nå. Sånn kan det ikke fortsette, sier Bjørn.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen har tidligere trent svenskene. Han oppsummere det hele.

– Det er litt trist, sier Monsen.

Etter sprinten er det hviledag, før både kvinner og menn skal ga 38 kilometer fra Storlien til Meråker torsdag. Det hele avgjøres i Granåsen i Trondheim søndag.

PS! Blant damene er svenske Ebba Andersson nummer fire i sammendraget. Bak tre norske damer.

Publisert: 18.02.20 kl. 08:17

