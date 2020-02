SAMARBEIDSPARTNERE: Emil Bergquist Pedersen og Mesut Özil skal nå forsøke å erobre e-sportens vide verden sammen. Foto: Privat

Fortnite-Emil klar for Mesut Özils e-sportsklubb

Fortnite-verdensmesteren Emil Bergquist Pedersen (17) slår seg sammen med en annen verdensmester. Han er klar for M10 Esports, klubben som eies av fotballstjernen Mesut Özil (31).

Det bekrefter Frank Pedersen, far til Emil, overfor VG.

– Det viktigste for oss og Emil er den sportslige utviklingen. Vi har et idrettsfokus på det han driver med. I fjor høst fikk vi en mail fra Mesut Özil selv, som hadde fulgt Emil en stund. Han var veldig interessert, og spurte allerede da om å bli en del av laget, forteller han.

Bergquist Pedersen, som går under spillnavnet «Nyhrox», har vært en ettertraktet Fortnite-spiller siden han gikk helt til topps og vant Fortnite-VM i New York.

Da vant han også 13 millioner kroner – i en alder av 16 år:

– Vi ville undersøke mer, men fortalte ham at det var interessant. Vi hadde massevis av tilbud fra både amerikanske og europeiske klubber etter VM. Det var flere tilbud som involverte mye penger, men vi følte ikke at de hadde det riktige fokuset på den sportslige utviklingen vi var ute etter.

På det tidspunktet, hadde ikke Özil & co. det heller.

Husker du denne fra Özil?

– Skiller seg litt ut

Arsenal-stjernens klubb så dagens lys i 2018. Da skulle klubben i utgangspunktet bare satse på fotballspillet FIFA, men utvidet også etter hvert satsingen til Epic-spillet Fortnite, som har tatt verden med storm siden oppstarten.

– Da Özil tok kontakt var det fremdeles en klubb under utvikling. Vi ble enige om at de skulle komme tilbake til oss når de hadde lagt en skikkelig plan, og i januar tok han kontakt igjen. Vi dro til London, møtte Özil selv og apparatet i M10 Esports. Vi dro på Arsenal-kamp og gikk gjennom planene. Vi var opptatte av totalpakken, og med dette klubbvalget får Emil sportslig utvikling, samtidig som han får være med på å påvirke klubben og veien videre, sier Pedersen, og legger til:

– Vi hadde mange møter, og sjekket det ordentlig ut. De skiller seg litt ut fra andre lag og planene de har.

Se presentasjonsvideoen her:

Nå har han skrevet under på en ettårskontrakt med opsjon på ytterligere et år. Pedersen ønsker ikke å si noe om økonomien i avtalen, men sier at det er lønn og bonuser samt mulighet for Emil å ha personlige sponsorer.

M10 Esports har base i Düsseldorf. De har – til nå – bare hatt tyske spillere på laget, både i FIFA og Fortnite. Men nå vil Özil selv utvide og satse internasjonalt.

Og det er Bergquist Pedersen som skal lede an.

God kontakt med David Luiz

Özil sier selv på M10s nettside at han vil bruke sin erfaring som fotballspiller til å hjelpe e-sport-utøvere nå sitt fulle potensial. Og Frank Pedersen avslører at sønnen og Özil – begge verdensmestere i henholdsvis Fortnite og fotball – har fått en god tone.

– Og nettopp det har vært en viktig faktor. Han (Özil) har bevisst ikke involvert seg så mye til nå, men han kommer til å involvere seg mer nå enn tidligere. Han har vært åpen og ærlig om at karrieren hans etter hvert går mot slutten (Özil er 31 år gammel og har kontrakt til 30. juni 2021, journ.anm.), og da vil han være mer involvert i laget.

Det blir mye reising fremover for den regjerende Fortnite-verdensmesteren, men det blir ikke aktuelt å flytte fra Norge.

– Han skal fullføre utdanningen sin. Det har vi vært klare på helt fra første stund. Han har en tilrettelagt skolehverdag, og vil ikke flytte enda han heller. Men han får sitt eget rom i Düsseldorf som han kan bruke når han vil.

KLAR: Emil Bergquist Pedersen i M10 Esports-drakten han skal representere fremover. Foto: M10 Esports

Publisert: 19.02.20 kl. 19:50

Dette er «Fortnite:» Fortnite ble lansert av spillselskapet Epic Games i 2017. Fortnite er et Battle Royale-spill, som kort fortalt går ut på at opp til 100 spillere lander på en øde øy, hvor de må finne våpen så fort som mulig for å kunne beskytte seg selv mot andre spillere mens de flykter fra en sirkel som gjør kartet mindre; målet er å være den siste spilleren i live.

