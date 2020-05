GRØNT LYS: Eliteserien starter i midten av juni. Her fra en kamp mellom Bodø/Glimt og Vålerenga på Intility forrige sesong. Foto: Jostein Magnussen, VG

Utøvere ber om psykologhjelp: – Viktig å komme i gang

NISO-leder Joachim Walltin mener det er viktig at idretten starter opp igjen for å ta vare på utøvernes mentale helse.

Nå nettopp

Forrige uke skrev VG om flere utøvere som er bekymret etter at en internasjonal rapport viser at antall fotballspillere som har symptomer på angst og depresjon har doblet seg etter utbruddet av coronakrisen.

NISO-leder Joachim Walltin forteller til VG at det også er flere som har det mentalt tøft i Norge. NISO er norske idrettsutøveres sentralorganisasjon.

– Vi får bekreftet først og fremst fra undersøkelser at det er mange flere som naturlig nok har bekymringer nå. Det er også kanskje litt andre ting nå enn det å kjenne på symptomer på angst og depresjon, sier Walltin og fortsetter:

– Vanligvis kan det være mer sammensatt, som prestasjonsangst og det presset, men nå tror jeg det er mer knyttet til usikkerhet rundt når man kan trene igjen, spille kamper og det økonomiske. Mange er permitterte og taper penger, og er usikre på om kontrakter forlenges når det starter igjen.

Flere utøvere har bedt om hjelp fra psykolog etter at tilbudet dukket opp hos NISO.

– Viktig å komme i gang med jobben

Eliteserien har fått grønt lys fra regjeringen og seriestart er i midten av juni. Det tror NISO-lederen er viktig for utøvernes mentale helse.

– Det er veldig viktig å komme i gang igjen med jobben sin. Det er det samme for idrettsutøvere som i andre bransjer og samfunnet generelt. I tillegg er det dokumentert at trening er bra for det mentale. Det må selvfølgelig være trygt, men når det er klart er det viktig å både komme i aktivitet og få se andre mennesker, sier han.

NISO-SJEF: Joachim Walltin og NISO hjelper idrettsutøvere som sliter. Foto: Tore Kristiansen, VG

Etterlyser større fokus hos klubbene

Spillere VG har snakket med etterlyser større fokus på mental helse i norske klubber.

NISO-sjefen mener også det kan bli bedre på klubbnivå, men hos NISO har spillerne både tilbud om mental trening på nett og som nevnt psykolog.

– De fleste klubber har nok ikke noe apparat eller rutiner rundt det. Generelt kan nok det bli bedre i Norge og toppidretten. Det ene er det å kjenne på mentale utfordringer, det andre er det at det er mye mentalt rundt det å prestere bra, sier Walltin, og forteller videre om hvordan NISO jobber med mental helse:

– Vi jobber med det om spillere har store problemer. Derfor må vi ha et apparat som fanger opp det, og et så sterkt tilbud som psykolog. Etter landsmøtet i fjor kom et ønske om mental trening satt i system, og vi har etter det etablert et elektronisk tilbud medlemmene kan bruke. I denne perioden har vi liveoppfølging hvor de som ønsker kan bli med.

– Kan gjøre mye ved å være til stede

I eliteserieklubben Stabæk har de størst fokus på mental trening i yngre alder og prioriterer forebyggende arbeid. På seniornivå har det medisinske apparatet ansvaret for mentalt arbeid.

– Det er viktig å spørre spillerne om hvordan de har det. En ting er å spille fotball, men du skal også leve et liv, sier klubblege Arne Røde.

I norsk fotball finnes det nå et rapporteringssystem hvor spillere svarer på hvordan de har det. Stabæk-legen understreker viktigheten av å svare ærlig og forteller at de fanger opp de som melder at de ikke har det bra med en gang.

Men når flere norske fotballklubber sliter økonomisk grunnet coronakrisen, er det vanskelig å prioritere det mentale mer enn tidligere – selv om flere spillere har det tøft.

– Vi har ikke en egen mental trener sånn det er per i dag. Nå er økonomien i fotballverden ganske dårlig. Tilgangen på psykologtjenester og den psykiske biten av helsa, den er underdimensjonert i hele Norge. Vi er i mangel på ressurser, men man kan gjøre mye ved å være til stede. Jeg slår aldri av telefonen, forteller Røde.

Publisert: 18.05.20 kl. 09:31

