Enormt seerfall for skøytesporten etter kanalbytte

Skøyter på TV er ikke lenger hva det var. OL-gullvinner Håvard Lorentzen & Co har totalt mistet flere hundre tusen seere etter at Nent-gruppen og Viasat tok over senderettighetene fra NRK.

Konfrontert med tallene svarer Nent-gruppens «vice president sport» Cecilia Gave blant annet slik i en e-post:

– Premieresendingen fra Minsk hadde seertall som var bedre enn forventet. Viasat 4 var største kommersielle kanal blant hele befolkningen lørdag i «sloten» (tidsrommet) løpene gikk (31.000 seere, se tall lenger ned i sak).

Hun påpeker også at seerne var fem år yngre enn forrige sesong. Hun mener det er «lyspunkter og potensial» i tallene. Hun har sterkt tro på at tallene vil løfte seg etter hvert som skøyter blir en del av Nents totale rettighetspakke for sport.

– Vi håper også så klart at de norske prestasjonene løfter (seg) og dermed naturlig vil høyne interesse og seertall, sier Nent-sjefen.

Det var da også gode sportslige tegn under EM-åpningen fredag kveld, med Sverre Lunde Pedersens fjerdeplass på 1500 meter, og ikke minst sølvmedaljen til herrene i lagsprinten.

Kantar Media er ansvarlig for måling av antall TV-seere. TV- og radiosjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat har sett nærmere på disse når det gjelder Viasats skøytesendinger. Han forteller at premiere-sendingene fra sesongens verdenscupåpning i hviterussiske Minsk var som følger:

Fredag: 15.000 seere.

Lørdag: 31.000 seere.

Søndag: 14.000 seere.

– Det er marginalt sammenlignet med hvilke tall NRK hadde, slår Wiberg fast.

Snittet for Viasats alle 12 sendedager fra fire verdenscupdager før jul er 13.000 seere. De laveste tallene er fra verdenscupen i Nur-Sultan i Kasakhstan 7.–8. desember: 8.000 til 9.000 seere.

Ifølge Philip Lyhne i NRK var statskanalens rating (seersnitt) for verdenscupen på skøyter 80.000 sesongen i 2018/19. Interessen for mesterskapene var høyere. Ratingen for distanse-VM i Inzell var 151.000, allround-VM i Calgary 141.000 og sprint-VM i Heerenveen 159.000.

Analysene fra NRK viser også at 10.000-meteren under allround-VM 2018 hadde mange seere: 504.000. I 2019-VM så i snitt nesten en halv million seere 1000-meteren. Et desidert topptall er 5000-meteren i Vancouver-OL: 914.000 seere på NRK.

NUMMER 12: Ida Njåtun ble beste norske utøver på 1500 meteren for kvinnene med en 12. plass. Foto: Peter Dejong / AP

Skøyteinteressen står sterkt hos det eldre publikumet. På spørsmål om hvilket alderssegment skøyter appellerte spesielt godt til, svarer Philip Lyhne at det var en eldre profil for skøyter enn sportseeing generelt på NRK. Brorparten var over 50 år. Sporten sto svakt hos dem under 30 år.

Ifølge Morten Wibergs analyser er tallenes tale de samme for Viasats skøytesendinger etter rettighetovertakelsen, som har kontraktvarighet til sesongen 2022/23.

Resten av programmet i Heerenveen-EM Lørdag fra klokken 13.40: 500 meter kvinner og menn, 3000 meter kvinner, 5000 meter menn Søndag fra klokken 14.15: Lagtempo kvinner og menn, 1000 meter kvinner og menn, fellesstart kvinner og menn Viasat 4 viser mesterskapet med Even Wetten og Mikael Flygind Larsen som kommentatorer.

– Bare 12 prosent er under 40 år, konstaterer TV- og radiosjefen i mediebyrået Carat.

Generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund sier at EM – der Viasat satser på linje med verdenscupåpningen (to kommentatorer på plass, pluss indre bane-intervjuer) – blir en slags tentamen for i hvilken grad Viasat klarer å bygge opp interessen i forbindelse med mesterskap. Eksamen er allround- og sprint-VM i Vikingskipet 28. februar til 1. mars.

– Vi fikk veldig mange kommentarer som uttrykte stor skepsis foran den første verdenscupen. Etter den snudde det til «bra», det ble ikke som de hadde fryktet – med for eksempel reklamepauser midt i løpene, sier Håkon Dahl.

Han tilføyer at det var «litt utfordrende» (for TV-interessen) at ikke så mange norske løpere var kvalifisert for å gå i A-gruppene.

PS! Etter EM følger distanse-VM i Salt Lake City 13.–16. februar og sprint- og allround-VM på Hamar i månedsskiftet februar til mars. Verdenscupfinalen i Heerenveen 7.–8. mars avslutter skøytesesongen.

Publisert: 11.01.20 kl. 11:03

