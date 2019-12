Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Putin raser mot dopingdommen - og Russland anker

Vladimir Putin går hardt ut mot utestengelsen av Russland i sin årlige pressekonferanse torsdag. Han brukte ord som «urettferdig» og «mot sunn fornuft». Samtidig er det klart at russerne anker dommen til CAS.

– En hver straff for doping bør være individuell, for at det ikke skal gå ut over rene idrettsutøvere, sier presidenten på pressekonferansen, ifølge Tass.

WADAs avgjørelse går ifølge Putin mot det olympiske charter, etter som det ikke er noen mistanker mot Russlands olympiske komité.

– Å bli straffet to ganger for det samme - vi har aldri hatt noe sånt i menneskehetens historie tidligere, og jeg håper at det heller ikke blir i fremtiden, sa Putin, som fastslo at «vi gjør alt for at russisk idrett skal være ren».

Det var i forrige uke at styret i WADA bestemte at russiske utøvere ikke skal få konkurrere under eget flagg i fire år. Torsdag kommer nyheten om at Russland anker dommen til CAS, voldgiftsretten for sportssaker. Det ble bestemt på et styremøte i Rusada (det russisk antidopnigbyrået) torsdag.

Putin mener at russiske utøvere bør få konkurrere under russisk flagg. En rekke russiske politikere har de siste ukene hevdet at dommen er politisk og at det er et bevis for «russofobi» i Vesten.

– Hvis noen blir tatt for doping, er det normalt og rettferdig at de blir straffet. Men flesteparten av våre utøvere er rene, hvordan kan WADA straffe dem for hva andre utøvere har gjort, spurte president Putin, ifølge Sputnik.

Putin mener at dommen strider «mot sunn fornuft».

– Urettferdig, mente presidenten.

Årsaken til utestengelsen er avsløringene av russisk doping frem mot Sotsji-OL i 2014. WADA mener også at russerne har manipulert datamateriale de fikk fra antidopinglaboratoriet i Moskva i januar 2019.

Russland får heller ikke arrangere store internasjonale mesterskap i løpet av fireårsperioden, og det russiske flagget skal ikke benyttes i store internasjonale konkurranser. Dessuten kan ikke russiske topp-politikere få ha internasjonale verv i idretten.

Publisert: 19.12.19 kl. 11:55

