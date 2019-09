TIL KINA: Ole Einar Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva tar over Kinas skiskytterlandslag. Foto: Jostein Magnussen

Bjørndalen blir trener for Kinas skiskytterlandslag: – De er heldige

Ole Einar Bjørndalen (45) og kona Darja Domratsjeva (33) er ansatt som landslagstrenere for skiskytterne i Kina. De skal lede nasjonen frem mot OL på hjemmebane i 2022.

Oppdatert nå nettopp







Ole Einar Bjørndalen Fakta om den tidligere skiskytteren og nå kinesiske landslagstreneren Ole Einar Bjørndalen: * Navn: Ole Einar Bjørndalen * Alder: 45 (født 27. januar 1974 ) * Idrettsgren: Skiskyting * Yrke: Landslagstrener for Kina * Sivilstand: Gift med Darja Domratsjeva, har datteren Xenia sammen * Meritter: * OL-medaljer: 13 (8-4-1) * VM-medaljer: 45 (20-14-11) * Verdenscupen: 95 individuelle seirer (1 i langrenn), 6 sammenlagtseirer * Aktuell: Skal sammen med kona trene det kinesiske skiskytterlandslaget fram mot OL i Beijing i 2022.

– Vi er glade å kunne informere om at vi har startet samarbeidet med Kinas skiskytterlag. Det er et ungt lag med høye ambisjoner og et stort utviklingspotensial. Vi vil nå starte med den daglige treningsprosessen og dele vår erfaring med laget, sier Bjørndalen i en pressemelding.

De to tidligere skiskyttertoppene skal trene det kinesiske skiskytterlaget fram mot OL i Beijing i 2022.

les også Ole Einar Bjørndalen i sorg etter Halvard Hanevolds død: – Det er bare vondt å tenke på

Bjørndalen blir hovedtreneren med ansvar for både kvinnelandslaget og herrelandslaget, mens Domratsjeva blir trener for kvinnelandslaget.

– Kina er ganske heldige. De får veldig sterk kompetanse med de to sammen, som kan utvikle og bygge et lag. Jeg har tro på at det kan gå veldig bra, slik jeg ser dem som personer og med den erfaringen de har, sier NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid.

Ifølge pressemeldingen har duoen allerede påbegynt arbeidet med det kinesiske landslaget. De skal ha vært flere turer til Kina allerede, og har vært med landslaget på en samling i Norge.

Bjørndalen har tidligere samarbeidet med Kina. I 2017 inngikk han en avtale om å være ambassadør for en nasjonal kampanje av kinesiske myndigheter, som hadde mål om å få 300 millioner kinesere ut på ski.

les også Bjørndalen skal hjelpe 300 millioner kinesere ut på ski

– Vi er fulle av motivasjon til å gi våre beste råd til utøverne, støtteapparatet og alle som jobber sammen med oss for å nå gode resultater. Vårt fokus er å bygge et profesjonelt lag, og å støtte og hjelpe hver utøver til å nå deres potensial, sier Domratsjeva.

I etterkant av at Kina fikk tildelt vinter-OL i 2022 har de satset hardt på diverse vinteridretter, og sett til Norge for hjelp. Det kinesiske forbundet fikk blant annet hjelp av det norske skiforbundet til å lyse ut stillinger i Norge, for å hente trenere til langrenn i 2017. Da stakk Kristian Bjune Sveen av med jobben. Nå får Bjørndalen og Domratsjeva den oppgaven i skiskyting.

Men de møter en tøff oppgave. På herresiden var det ingen kinesere innenfor de 100 beste i verdenscupen i fjor. På kvinnesiden var Yan Zhang beste på en 78. plass.

– Kina har ikke hatt de største resultatene, men det kan være positivt. Det vil trigge Ole Einar, og det er viktig for dem å ta steg for steg. De har et par år på seg for å jobbe dette fram. Nivåforskjellen er nok stor fra der Ole Einar og Darja selv var som utøvere, sier Skjelbreid.

les også Norsk langrennstrener i Kina: – Mye mer ekstremt enn jeg trodde

– Vi er glade for denne muligheten til å hjelpe favorittsporten vår å utvikle seg verden rundt, i og for et land hvor skiskyting og vintersport har mye potensial, sier Domratsjeva.

De siste årene har flere norske utøvere tatt jobber i utlandet etter at karrieren tok slitt. I fjor sommer tok Egil Gjelland jobben som trener for det tsjekkiske kvinnelandslaget.

– Tror du Bjørndalen blir aktuell for å trene Norge i fremtiden?

– Ja, men jeg tror det er lurt at han tar litt avstand først, for det er nok litt tidlig. Det er utfordrende å trene utøvere du selv har vært lagkamerat og konkurrent med. Jeg tror det er veldig lurt å bygge opp erfaring i Kina først, så håper jeg han en dag tar det norske laget også, sier Skjelbreid.

Publisert: 12.09.19 kl. 09:17 Oppdatert: 12.09.19 kl. 09:59