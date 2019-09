TIL KINA: Ole Einar Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva tar over Kinas skiskytterlandslag. Foto: Jostein Magnussen

Bjørndalen blir trener for Kinas skiskytterlandslag

Ole Einar Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva er ansatt som landslagstrenere for skiskytterne i Kina.

De to tidligere skiskyttertoppene skal trene det kinesiske skiskytterlaget fram mot OL i Beijing i 2022.

– Vi er glade å kunne informere om at vi har startet samarbeidet med Kinas skiskytterlag. Det er et ungt lag med høye ambisjoner og et stort utviklingspotensial. Vi vil nå starte med den daglige treningsprosessen og dele vår erfaring med laget, sier Ole Einar Bjørndalen i en pressemelding.

Bjørndalen blir hovedtreneren med ansvar for både kvinnelandslaget og herrelandslaget, mens Domratsjeva blir trener for kvinnelandslaget.

– Vi er fulle av motivasjon til å gi våre beste råd til utøverne, støtteapparatet og alle som jobber sammen med oss for å nå gode resultater. Vårt fokus er å bygge et profesjonelt lag, og å støtte og hjelpe hver utøver til å nå deres potensial, sier Domratsjeva.

Publisert: 12.09.19 kl. 09:17