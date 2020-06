PÅ VEI TIL NY KLUBB: Innen kort tid kan Vegard Forrens klubbfremtid bli avgjort. Her fra en eliteseriekamp i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Scanpix

Forren om Brann: – I mitt hode er vi en perfekt match

Vegard Forren (32) åpner opp om Brann-ryktene og spilleavhengigheten i Eurosport-podcasten «Spillerrådet».

– I mitt hode er Brann og Vegard Forren en perfekt match, sier Vegard Forren i podcasten.

Etter at 32-åringen åpnet opp om sin spilleavhengighet og kontrakten med Molde ble avsluttet, har det blitt spekulert i hva som vil skje med Forrens videre fotballkarriere.

Brann er klubben som har blitt nevnt hyppigst, og midtstopperen selv har tidligere uttalt at Bergen er aktuelt som neste stoppested. I podcasten utdyper han hvorfor:

– Jeg liker tanken om å spille kamper for Brann, og 30 kamper på under fem måneder passer meg godt. Brann er en kjempeklubb. Presset som ligger der er noe jeg tenker passer meg utmerket. Jeg har jo lyst til å vise absolutt alle der ute at jeg har mye å bidra med og fortsatt mange år igjen. Det overskuddet og den energien jeg sitter med nå, tenker jeg passer Bergen og Brann. Hvem vet? Er det en mulighet er i hvert fall jeg åpen, sier han.

Onsdag kveld skrev VG at Forrens fremtid kan avklares allerede i dag, torsdag. Rådgiver Sverre Mauseth mener det er nødvendig å få Forren tilbake i trening. Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, ønsket ikke å kommentere Forren-ryktene overfor VG onsdag.

Forren har etter «bruddet» med Molde fridd til norske klubber. I podcasten uttaler Kristiansund-spiller Flamur Kastrati at norske sportssjefer er «amatører» om ingen signerer Forren.

– Nei, jeg tror absolutt ikke at han kommer til å slite med å finne seg en klubb. Han har vært en av de beste midtstopperne i Norge over en lang periode, han har haugevis av kamper på A-landslaget og han har vært i utlandet. Hvis ingen signerer ham, er det en gjeng med amatører av sportssjefer i Norge, sier han.

Det skal også være konkret interesse for midtstopperen fra en svensk klubb, som TV 2 meldte onsdag. Expressen hevder det er IFK Göteborg som har tilbudt 32-åringen en kontrakt.

