PÅ KRYKKER: Ingvild Flugstad Østberg møtte pressen med krykker og skinne på benet i Holmenkollen i begynnelsen av mars, på grunn av et tretthetsbrudd. Landslagslege Øystein Andersen følger med. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Usikkert når Østberg kan trene normalt igjen

Det er ikke sikkert Ingvild Flugstad Østberg (29) er i gang med normal trening før i september, på grunn av tretthetsbruddet hun fikk i hælen i mars. Da spøker det for formen til sesongstarten.

Østberg kan hverken løpe eller gå på rulleski. Nå er det snart tre måneder siden hun trente utendørs.

Hun måtte stå over sesongavslutningen i Holmenkollen i mars da hun hadde pådratt seg et tretthetsbrudd i den høyre hælen. Hun gikk med benet i skinne i seks uker.

Siden tretthetsbruddet har Østberg trent inne, enten på en ergometersykkel eller gjort skibevegelsesøvelser for armene. Hun kan ikke løpe. Derfor er ikke Østberg med når landslagsløperne samles til fellestreninger i Lillehammer og Oslo kommende uke.

– Jeg er litt bekymret for at Ingvild skal bli litt ivrig. Derfor har vi styrt knallhardt hva hun får lov til, sier Iversen til VG.

Sykkel og kajakk

Østberg har fått oppfølging fra Olympiatoppen, fysioterapeut Vibeke Røstad og idrettsfysiolog Martin Skaugen.

– Planen er at Ingvild snart skal få trene ute, på sykkel og padle kajakk. Jeg er ikke bekymret for kommende sesong, selv om Ingvild ikke får trent normalt før i september, sier landslagstrener Iversen.

MED TRENEREN: Ingvild Flugstad Østberg og Ole Morten Iversen under Tour de Ski i Italia i januar. Foto: Terje Pedersen

Det er ingen som vet hvordan sesongen for langrennsløperne blir på grunn av coronaviruset. Men om sesongenstarten går som planlagt i slutten av november, blir det neppe med Østberg i toppslag, dersom normal trening drøyer til høsten.

– Men hun kan likevel prestere godt i januar og februar, sier Iversen og legger til:

– Vi håper Ingvild er med når vi skal samle hele laget i Oslo i slutten av juni. Håpet er at hun kan sykle ute når de andre løper.

Bruddet i hælen skal ha grodd og tilbakemeldingene er fine. Østberg satte selv tretthetsbruddet i en mulig sammenheng med startnekten hun fikk på Beitostølen i november, da helseattesten ikke var godkjent.

– Selvfølgelig kan det være en medvirkende årsak at jeg står med denne her nå, sa Østberg 6. mars, dagen før tremila i Holmenkollen.

Kom skjevt ut

Hun sa videre at det kunne skyldes noe skjørt som har ligget latent over tid.

– Det igjen kan komme av at det har vært stor treningsbelastning over lang tid. Jeg kom litt skjevt inn i denne sesongen her. Da kan dette være en risiko senere. Men det er viktig å påpeke at fra Tour de Ski og utover har helseattesten vært i boks og jeg har hatt veldig god oppfølging, sa Østberg da.

Dette sa Østberg da hun møtte pressen etter hælbruddet:

Hun hadde startnekt i alle renn før jul, men kom tilbake med en tredjeplass sammenlagt i Tour de Ski, også i Ski Tour 2020 ble det 3. plass sammenlagt.

– Det er viktig at Ingvild klarer å holde igjen nå. For hun er ivrig. Men alt har gått etter planen så langt, hun har vært flink og jeg er imponert over støtteapparatet for helse ved Olympiatoppen, sier Iversen til VG.

