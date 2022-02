Ber om amerikansk politietterforskning i Valijeva-saken

USADA-sjef Travis Tygart mener en ny og omdiskutert amerikansk lov bør brukes for å gå etter mulige bakmenn i dopingsaken til Kamila Valjeva (15).

Publisert: Nå nettopp

Fredag ble det bekreftet at den 15 år gamle kunstløpstjernen Kamila Valjeva testet positivt på et forbudt stoff 25. desember.

Denne uken var tenåring likevel avgjørende da Russland vant gull i lagkonkurransen i OL. Nå skal IOC og Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) møtes i voldgiftsretten CAS for å avgjøre om Valijeva skal ilegges en dopingstraff, eller om RUSADA gjorde rett da de droppet utestengelsen hennes.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Samtidig mener altså Travis Tygart at loven som er døpt «Rodchenkov act» bør benyttes.

– Jeg tror alle som setter pris på ren idrett vil argumentere for det, sier USADA-toppen til Reuters.

Loven er oppkalt etter den russiske varsleren Gregory Rodsjenkov, som i dag bor på hemmelig adresse i USA. Den åpner for at amerikansk påtalemyndighet kan gå etter utlendinger som har deltatt i svindel av amerikanske statsborgere i utlandet – også i forbindelse med idrettskonkurranser.

DOPINGTOPP: Travis Tygart, sjef i det amerikanske antidopingbyrået USADA.

Og da de russiske skøyteløperne tok laggull i mandagens OL-konkurranse, så var det foran nesen på USA, som måtte nøye seg med sølv. Loven ble vedtatt etter press fra blant annet USADA høsten 2020. Verdens Antidopingbyrå, der IOC sitter på halvparten av styremedlemmene, kjempet en innbitt kamp mot lovforslaget.

WADA mener loven gjør at ulike lover står i fare for å krysse hverandre, og at dette kan ødelegge for et felles harmonisert regelverk. Loven skled likevel gjennom Kongressen i USA på tampen av Donald Trumps tid som president.

Nå risikerer dermed utlendinger opp mot ti års fengsel og ni millioner kroner (én millioner dollar) i bot dersom de deltar i dopingsvindel av amerikanere – også i utlandet.

«Rodchenkov ac» ble brukt for aller første gang for bare tre uker siden: Da gikk amerikanske myndigheter etter Eric Lira, som skal ha forsynt utøvere med dopingmidler blant annet under OL i Tokyo.

«Da Rochenkov act ble vedtatt og innlemmet i lovverket i fjor, så visste vi at det ville bli en gamechanger til det beste for ren idrett» skrev USADA i en pressemelding i januar.

Et av kunstløphistoriens største navn, Katarina Witt (56), har tatt Valijeva i forsvar denne uken.

– Utøvere følger gjerne rådene til dem rundt seg. I dette tilfelle så har hun trolig bare gjort som trenerne og legene har sagt, sier Witt.

Hun vant OL-gull for Øst-Tyskland i 1984 og 1988.

– Det er trist, og de voksne som er ansvarlige bør utestenges fra idretten for alltid. Utøverhjertet mitt blør, sier Witt.

Valijeva skal ha testet positivt på stoffet Trimetazidine. Det brukes som hjertemedisin i deler av verden og regnes som prestasjonsfremmende.

15-åringens neste øvelse i OL er på tirsdag. Det er antatt at CAS har fattet en avgjørelse i saken hennes før det.

Hvordan fungerer doping og antidopingarbeidet i idretten? Se dokumentar med VG+.