INGEN 5000 METER: Etter en skuffende 5000 meter under EM i Nederland, er Sverre Lunde Pedersen klar på at han ikke går øvelsen i vinterens OL.

Medaljeøvelsen glapp for Pedersen: − Det var ingen reell fight

Med kun én plass på 5000 meteren under vinter-OL i Beijing, ble lørdagens generalprøve under EM i Nederland skjebnesvanger. Nå er mannen som tok bronse på distansen under forrige OL klar på at han ikke får muligheten igjen denne gangen.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Publisert: Nå nettopp

– Dagens løp levner ingen tvil. Vi viste om det på forhånd og han leverte et kjempesterkt løp. Det hadde ikke jeg sjansen til.

Det sier Sverre Lunde Pedersen til VG om lagkameraten Hallgeir Engebråten fra hotellrommet i Nederland.

For på lørdagens 5000 meter under EM-enkeltdistanser i Thialf, klinte 22-år gamle Engebråten til med bronsemedalje – og sikret etter alle solemerker OL-billett på distansen.

– Vi var ganske klare på at vi brukte EM som et utakt for den distansen til OL. Det er knapt noen få uker til distansen gås, så det var det å se formutvikling når vi sto i den situasjonen hvor vi bare har én plass, sier Sport- og utviklingssjef Lasse Sætre til VG.

– Ingen reell fight

Sætre vil ikke bekrefte at det blir Engebråten som får gå distansen, men lagkamerat Pedersen er klar på at det må bli unggutten.

– Det var jo en kamp om den ene plassen vi har på 5000 meter, så det ble til slutt ingen tvil om hvem som får den. Hallgeir gjorde et kjempeløp og blander seg inn blant medaljekandidatene til OL, sier Pedersen, som tok bronse på distansen under OL i Pyeongchang.

På 5000 meteren som ble vunnet av nederlandske Patrick Roest, skilte det hele 7,32 sekunder mellom de to nordmennene. Engebråten gikk på 6.13,67, mens Pedersen klokket inn på 6.20,99.

– Det er klart jeg er skuffet i kveld. Det var ingen reel fight mot Hallgeir, sier Pedersen og fortsetter:

– Jeg har ambisjoner er å være i toppen og i dag er toppen 7–9 sekunder unna, så det er altfor mye på en 5000 meter. Klokken lyver ikke, jeg får noen veldig gode sammenligninger, det er et godt stykke igjen.

Lagtempoen blir trolig den eneste øvelsen Pedersen går i Beijing, for selv om han kunne vært aktuell på 1500-meteren, avskriver han også den distansen.

OL-BILLETT: Med bronse på lørdagens 5000 meter under EM, er det etter alle solemerker Hallgeir Engebråten som går distansen under OL. Her sammen med gullvinner Patrick Roest og sølvvinner Jorrit Bergsma.

Og der hvor Pedersen hadde en dårlig dag, hadde Engebråten en av sine beste.

– I dag var det moro å gå på skøyter. Helt fantastisk å klare å sette en fart jeg følte var ganske billig de første fem rundene og så bare flyte der. Deretter var det bare å jobbe da det begynte å gjøre vondt. Helt magisk, sa Engebråten til Viaplay etter løpet.