Ruud våknet etter dårlig start: Tok første seier i ATP-sluttspillet

(Casper Ruud – Cameron Norrie 1–6, 6–3, 6–4) Casper Ruud (22) ble rundspilt i det første settet mot Cameron Norrie (26), men kjempet seg tilbake og vant kampen i tre sett. Nå har han alt i egne hender i kampen om en semifinaleplass i ATP-sluttspillet.

– I begynnelsen gjorde jeg for mange feil, men så roet jeg meg litt ned. En tenniskamp kan snu veldig raskt og i det første settet og halve andre sett, spilte Cameron mye bedre enn meg. Et break kan snu en hel kamp, og det var tankegangen min i dag. Bare holde seg i kampen og håpe at jeg kunne snu det, sier Ruud i et intervju med arrangøren vist på Discovery+ etter kampslutt.

Ruud har med seieren alt i egne hender med tanke på en semifinaleplass. Vinner han fredagens kamp mot russiske Andrej Rubljov vil nordmannen ta seg til semifinalen, hvor et møte med verdenstoer Daniil Medvedev vil vente.

Rubljov har vunnet alle de fire tidligere kampene han og Ruud har spilt mot hverandre.

– Andrej er en veldig god spiller. Jeg har tapt mot ham flere ganger tidligere. Han er en god spiller, som tok et stort steg i fjor. Jeg kjenner ham godt. Han er en veldig hyggelig fyr utenfor banen, men veldig intens ute på banen, sier Ruud, som sier det vil bli viktig å selv ha god intensitet i spillet i møte med russeren.

Etter at greske Stefanos Tsitsipas måtte trekke seg med skade tidligere onsdag, ble Cameron Norrie motstanderen til Casper Ruud i nordmannens andre kamp i det gjeve ATP-sluttspillet.

Ruud regelrett knuste Norrie i finalen i San Diego Open i september med settsifrene 6–0, 6–2, men onsdag var det Norrie som startet klart best.

Briten vant det første settet 6–1, mye på grunn av mange upressede feil fra Ruud. Det andre settet ble langt jevnere og spillerne fulgte hverandre opp til 3–3. Så skrudde Ruud opp presisjonen, vant tre game på rad og dermed settet 6–3.

I det tredje, og avgjørende settet, var det Ruud som fikk det første servebruddet på stillingen 2–2. I egen serve gjorde Ruud jobben og vant settet til slutt 6–4.

Seieren er den første norske seieren i en kamp i ATP-sluttspillet, og gir Ruud 200 ATP-poeng og rundt 1,5 millioner kroner i premiepenger.

Slik spilles ATP-sluttspillet Kun åtte av verdens beste spillere får delta, og de åtte spillerne fordeles inn i to grupper på fire spillere. Ruud havnet først i grønn gruppe med Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Andrej Rubljov, mens Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini og Hubert Hurkacz var gruppe rød. Både Berrettini og Tsitsipas har siden trukket seg, og blitt erstattet av henholdsvis Jannik Sinner og Cameron Norrie. I gruppespillet spiller spillerne mot de andre spillerne i gruppespillet, totalt tre kamper hver. Ut ifra det dannes det en tabell, hvor de to beste går videre til semifinalene. Stillingen i gruppespillet regnes ut ifra hvor mange kamper man har vunnet. Ved likhet er det antall spilte kamper (som spiller inn for Norrie og Sinner) som teller først, så innbyrdes hvis det er likt mellom to spillere. Hvis det er likt mellom tre spillere, skilles spillerne på prosentandelen sett vunnet, deretter prosentandel games vunnet. Skulle det fremdeles være likt etter det, vil den som ligger høyest på verdensrankingen gå videre. I de to semifinalene møter vinnerne i gruppe grønn toeren i gruppe rød, mens vinneren i gruppe rød møter toeren i gruppe grønn. Alle kampene spilles best av tre sett. Vis mer

ATP-sluttspillet har blitt arrangert siden 1970, men ingen nordmann har tidligere vært med i turneringen før Ruuds deltagelse i år.

Ruud tapte den første kampen i ATP-sluttspillet mot verdensener Novak Djokovic. Serberen vant da det første settet i tiebreak, mens han hadde full kontroll på Ruud i det andre settet og til slutt vant 7–6(4), 6–2.

– Jeg får en god indikasjon på hvor god Djokovic er og hvor god han har vært de siste 15 årene. Det er en god erfaring, men også en mulighet til å være kritisk med meg selv og se hva man må klare for å komme opp på det nivået, sa Ruud til VG etter kampen.

Poeng og premiepenger i ATP-sluttspillet Fra gruppespillet kommer de to beste fra hver gruppe videre til de to semifinalene, hvor gruppevinnerne møter gruppetoerne. Fra gruppespillet gir hver seier 200 ATP-poeng, mens det er 400 poeng for seier i semifinalen og 500 poeng for finaleseier.

Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han få 1500 ATP-poeng.

Det vil også gi god uttelling i form av premiepenger. Bare for å delta får spillerne 173.000 amerikanske dollar, rett i underkant av 1,5 millioner norske kroner. Spillerne vil få samme sum for hver seier i gruppespillet, 530.000 amerikanske dollar (4,59 millioner norske kroner) for seier i semifinalen og 1,094 millioner amerikanske dollar for finaleseier (9,48 millioner norske kroner).

Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han totalt få 2,32 millioner amerikanske dollar – like i overkant av 20 millioner norske kroner. Vis mer

