GODE VENNER: Landslagssjef Alexander Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen (t.h.).

Stöckl reagerer kraftig på nye opplysninger: − Helt uforståelig

Landslagssjef Alexander Stöckl går rett i strupen på sine egne sjefer i Norges Skiforbund etter å ha lest VG tirsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da hadde den skriftlige advarselen som skiforbundet sendte til hoppsjef Clas Brede Bråthen i desember blitt offentliggjort for første gang.

Varselet viser hvordan skiforbundet er misfornøyd med måten Bråthen kommuniserer på. Noen måneder senere får han ikke fornyet arbeidsavtalen sin, etter 17 år i jobben. Bråthen har nå varslet søksmål mot skiforbundet.

– Jeg mener at advarselen som skiforbundet sendte til Clas kom på et veldig tynt grunnlag, sier landslagssjef i hopp, Alexander Stöckl, til VG.

I et intervju med Dagbladet i desember i fjor, tok Clas Brede Bråthen et oppgjør med hvorfor kvinnerenn i hopp stadig ble avlyst under pandemien, mens man alltid fant en løsning som gjorde at herrene kunne konkurrere.

Da rant begeret overfor ledelsen i skiforbundet. De mente at de allerede hadde advart Bråthen om behovet for en mer lojal linje under et møte i september.

– Er det slik at spørsmålet om lojalitet handler om at man skal si «ja» til alt som kommer av beskjeder? Eller er det slik at man kan stå opp for medarbeidere og meningene sine når man er sjef for en gren innen skisporten? spør Stöckl.

Han levner liten tvil om at han gir Clas Brede Bråthen sin fulle støtte i konflikten med skiforbundet. Og østerrikeren forventer en skikkelig forklaring fra sine egne ledere på det som nå skjer.

Stöckl har åpnet for at hans egen fremtid i norsk hoppsport står på spill, dersom ikke skiforbundet snur.

Den suksessfulle østerrikeren reagerer spesielt på ett moment i den saken VG publiserte tidligere på dagen tirsdag: Hvordan Bråthens håndtering av Daniel André Tande sitt skrekkfall i Planica skal ha blitt et tema i dialogen med skiforbundet i vår.

Tande ble liggende flere dager i koma på et sykehus i Slovenia etter ulykken. Clas Brede Bråthen sov ifølge Stöckl knapt på tre døgn mens han tok vare på utøvere, nær familie og Tandes samboer.

Likevel skal skiforbundet, og spesielt Espen Graff, ha reagert på at Bråthen logget seg på sosiale medier og annonsert at Tande var i god behold da hopperen omsider våknet fra koma.

– Clas jobbet døgnet rundt. Han holdt dialogen med FIS, sykehuset, familien og utøverne. Da Daniel våknet, så ga moren hans beskjed til Clas om at nyheten burde ut kjapt, siden hele hoppverden ventet på svar. Og så blir det DET et problem for Norges Skiforbund?

– Om du bruker det som et argument, hva slags menneske er du da? fortsetter han.

Alexander Stöckl stiller spørsmål og svarer seg selv på én gang.

– Jeg synes det er helt jævlig at Tande-saken kommer opp i denne sammenheng. Det er helt uforståelig, sier han.

Bråthen skal ha fått blomster av skiforbundet i vår for håndteringen i etterkant av Tande-fallet. Men da han krevde at det skriftlige varselet fra desember ble nullet under et møte med skiforbundet i april, så ga forbundet – ifølge Bråthen – beskjed om at man ikke så noen bedring i atferden hans, og trakk frem håndteringen av Tande-saken som ett av tre eksempler.

– Helt ubegripelig, mener landslagssjef Stöckl.

– Husker du selv dette forholdet fra i vår?

– Ja, jeg husker at Clas nevnte dette for meg.

VG har konfrontert skiforbundet og kommunikasjonssjef Espen Graff om innholdet i denne saken.

«Jeg kan bekrefte at jeg rent faglig var uenig i deler av mediehåndteringen i forbindelse med den alvorlige ulykken til Daniel. Dette ble konkretisert i en evaluering jeg tok initiativ til med de involverte nøkkelpersonene i etterkant og det var flere som følte behov for dette. Alex var ikke med i møtet. Konklusjonen i evalueringsmøtet var altså at Clas Brede og jeg ikke var enige i alt som var gjort, men at mye også hadde vært bra. Clas Brede fikk også fortjent ros for en fantastisk innsats i en ekstremt krevende situasjon» skriver Graff til VG.

NSFs KOMMUNIKASJONSSJEF: Espen Graff bekrefter uenighet.

Han hevder at han overfor Bråthen understreket at uenigheten handlet om håndteringen, og ikke den pågående personalsaken mot hoppsjefen.

«Det er nødvendig med ærlige tilbakemeldinger og en grundig evaluering i slike krisesaker» skriver Graff.

Trude Tande – Daniel André Tandes mor – forteller VG at hun hadde gitt grønt lys til Clas Brede Bråthen kunne skrive på sosiale medier at sønnen hadde våknet fra koma.

– Vi mente at det var greit, sa Trude Tande til VG tirsdag.

Hun forstår ikke hvorfor Bråthen må slutte:

– Ingen har ett vondt ord å si om ham. Måten han tok vare på vår familie da Daniel var på sykehus: Jeg har ikke ord. Jeg blir rørt bare av å snakke om det, sier Daniel André Tandes mor.

Samtidig kjenner landslagssjef Alexander Stöckl seg igjen i den historien VG formidlet tirsdag formiddag.

– Jeg synes det er topp at Clas nå kommenterer alt han har blitt konfrontert med av skiforbundet. Nå ligger alt på bordet. Folk kan vurdere selv, og skiforbundet står fritt til å kommentere siden Clas har åpnet for dette.

– Nå kan skiforbundet snakke fritt?

– Ja, nettopp. Det er ingen personalsak lenger, sier Alexander Stöckl til VG.