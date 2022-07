BEKLAGER: Trener Des Hasler har beklaget spillerboikotten.

Spillere boikottet regnbuedrakt – nå beklager klubben

En historisk Pride-drakt har ført til spillerboikott i den australske rugbyligaen (NRL). Beslutningen har vekket sterke reaksjoner og nå har klubben beklaget – både til spillerne og til Pride-bevegelsen.

The Manly Warringah Sea Eagles blir nå det første laget i australsk rugbyhistorie til å bruke en drakt som støtter LGBTQ-inkludering i idretten, skriver BBC.

Men det er reaksjoner fra enkeltspillere i etterkant som har skapt oppmerksomhet.

Syv spillere i klubben vil boikotte en nøkkelkamp som følge av lagets beslutning om å bruke drakten. Det bekreftet trener Des Hasler på en pressekonferanse tirsdag.

– Dessverre var utførselen, av det som var tiltenkt som et utrolig viktig initiativ, dårlig. Det var lite konsultasjon og samarbeid mellom viktige interessenter, i og utenfor klubben. Dessverre har den dårlige ledelsen skapt stor forvirring, ubehag og smerte for mange mennesker, sier han i løpet av en elleve minutter lang innledende monolog.

På pressekonferansen forteller Hasler at klubben ikke hadde rådført seg med spillerne og støtteapparatet før drakten ble klar, og på vegne av klubben beklager han til både spillerne og LGBTQ-miljøet.

Treneren sier klubben har gjort «en betydelig feil.

– Personlig så deler jeg synet om inkludering på tvers av spillet og i samfunnet. Det er en viktig sak og NRL er for alle. I denne spesifikke saken, føler jeg også med spillerne. Som et minimum, burde de ha blitt konsultert, sier Hasler.

– Intensjonen vår ved å bruke regnbuestripene var å representere mangfold og inkludering, ved å bruke de symbolske fargene fra Pride til å omfavne alle grupper som føler seg marginalisert, som blir diskriminert og som blir undertrykt, sier han.

Spillerboikotten har vekket sterke reaksjoner.

– Det som irriterer meg er at spillere vil boikotte over en regnbue, men aldri en lagkamerat hvis han er blitt anklaget for vold mot kvinner eller en annen moralsk forkastelig oppførsel, skriver skribent Pam Whaley på Twitter.

Det er ikke første gang at en australsk idrettsutøver har motsatt seg å bruke en regnbue-trøye. I fjor måtte rugbyspiller Haneen Zreika stå over en kamp etter å ha nektet å ta på seg en Pride-drakt grunnet religiøse grunner.

Ian Roberts – som spilte for klubben selv – var den første NRL-spilleren som kom ut som homofil.

– Det er trist og ubehagelig, sier han til Sydneys Daily Telegraph.

I fjor høst sto den australske fotballspilleren Josh Cavallo frem som homofil. Tidligere i år kunne han fortelle at han hadde blitt møtt med homofobisk hets i etterkant.