STERK FINISH: Håvard Lorentzen vant bronsemedaljen på 1000 meter i Beijing-OL. Fredag tok han medaljen av samme valør i sammenlagtmesterskapet sprint-VM på Hamar.

VM-bronse: − Utrolig lettet

Håvard Lorentzen (29) sørget for reprise av OL-bronsemedaljen fra Beijing da han avsluttet sammenlagtmesterskapet sprint-VM med en knallgod 1000 meter.

Av Øystein Jarlsbo

– Nå hopper vi av glede, gjør vi ikke det. Det er deilig. En medalje er så mye bedre enn 4. plass. Bronsen er god som gull, utbryter Håvard Lorentzens samboer - og ekspertkommentator - Hege Bøkko umiddelbart under Viaplays sending fra Vikingskipet.

Nederlands Kai Verbeij ledet sammenlagt før den avgjørende 1000-meteren fredag, foran landsmannen - og gullfavoritten - Thomas Krol. Håvard Lorentzen lå på sjetteplass, med en god mulighet til å knipe bronsemedaljen - med en normalt god siste distanse, som han vant bronsemedaljen på i Beijing-OL.

Han innfridde og gikk inn til foreløpig ledelse sammenlagt med sterke 1.08,85 i par mot USAs Jordan Stolz (17). Deretter gikk Thomas Krol forbi, tidsmessig (1.08,51) på distansen og sammenlagt. Det gjorde også Kai Verbij. Ikke på enkeltdistansen (1.08,92), men sammenlagt.

Info To ganger 2. plass på 1000 meter Håvard Lorentzen sikret seg bronsemedaljen i sprint-VM sammenlagt etter to ganger 9.plass på 500 meter og to ganger 2. plass på 1000 meter. Thomas Krol fra Nederland var gullfavoritt, og innfridde: 1) Thomas Krol, Nederland 138.705, 2) Kai Verbij, Nederland 138.830, 3) Håvard Lorentzen, Norge 139.375, 4) Jordan Stolz, USA 139.485, 5) Tatsuya Shinhama, Japan 139.765, 7) Bjørn Magnussen, Norge 140.300, 12) Henrik Fagerli Rukke, Norge 140.985 Vis mer

– På 500-meteren manglet jeg litt kraft i skyvene, og jeg satte meg ikke akkurat i posisjon, sier Håvard Lorentzen med tanke mesterskapets andre 500 meter fredag.

– Men det var en bunn solid 1000 meter, understreker han.

Han tilføyer at han hadde som mål å kjempe om medaljene, og at han er utrolig lettet med tanke på at innledning av denne sesongen var spesielt vanskelig. Før jul «ofret» han i tillegg å få se sitt første barn komme til verden, datteren han har sammen med Hege Bøkko.

Håvard Lorentzen valgte å dra til verdenscupen i Salt Lake City og Calgary da fødselen nærmet seg, og gikk glipp av den.

I februar tok han imidlertid OL-bronsemedaljen på 1000 meter i Beijing, hans tredje OL-medalje etter gull- og sølvmedaljene i Pyeongchang-OL for fire år siden.

– Jeg er utrolig lettet. Det gjør det verdt å ha gått glipp av store ting, sier Håvard Lorentzen i et intervju med rettighetshaver Viaplay.