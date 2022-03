SVENSK STJERNEPAR: Ekteparet Matilda (t.v.) og Frida Lundblad er lege og fotballspiller med nese for business.

Svensk idrettspar fikk helse-idé: Tjener flere millioner

Idrettslegen Matilda og futsal-kona Frida Lundblad satset på en digital medisinsk tjeneste for urinveisinfeksjoner. Nå blir ekteparet styrtrike.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

– Vi var begge frustrert for at det ikke gikk fortere i omsorgstjenesten og skapte i grunn i den tjenesten vi selv ville bruke, sier Matilda Lundblad til den svenske storavisen Aftonbladet.

Matilda Lundblad er idrettslege for IF Elfsborg og medlem i den medisinske komiteen i det svenske fotballforbundet. Hun er også tilknyttet Antidoping Sverige.

Kona Frida Lundblad var landslagsspiller i futsal (innendørsfotball), og ble svensk mester med IFK Göteborg i fjor før hun la opp. For noen år siden startet paret en medisinsk digital tjeneste for å hjelpe personer med urinveisinfeksjoner. Frida slet periodevis med urinveisinfeksjoner, men sa det sjelden til trenerne, for at de ikke skulle bli forlegne.

– Man har ofte hatt mannlige ledere og trenere. De klarte ofte ikke å snakke om slike ting, menstruasjon og urinveisinfeksjon. Om det hadde vært herrelag, så hadde de hatt daglig tilgang på medisinsk støtteapparat. Kvinner har ikke de ressursene, bare leger på kampdagen, sier Frida til Aftonbladet.

Matilda så at damespillere ringte legekontorene med håp om en legetime, og hun så også at det var noe som kunne overføres til kvinner utenfor idretten.

Dermed kom ideen om en digital helsetjeneste rundt behandling av urinveisinfeksjon, og siden har selskapet blitt utvidet til å omfatte andre områder, som menstruasjon, akne og herpes. Nå er selskapet blitt kjøpt opp og skal utvikles ytterligere.

Aftonbladet erfarer at salgssummen er på flere hundre millioner kroner. I tillegg til ekteparet Lundblad, var det også andre gründere som var medeiere i selskapet, men det er klart at ekteparet vil tjene flere millioner på salget. De to skal fortsette å jobbe i tjenesten.

– Jeg vil ikke kommentere summer, sier Matilda Lundblad.