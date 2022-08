Brittney Griners advokater anker basketstjernens dom i Russland.

Griner anker sin russiske fengselsdom

Den amerikanske basketstjernen Brittney Griners advokater anket hennes ni år lange fengselsdom for besittelse av narkotika i Russland.

NTB

Advokat Maria Blagovolina er sitert av russiske nyhetsbyråer mandag på at anken er sendt inn, men begrunnelsen er ikke kjent.

Blagovolina og medadvokat Alexander Boykov sa etter domfellelsen at straffen var overdreven, og at tiltalte i lignende saker har fått en gjennomsnittsstraff på rundt fem år, hvor om lag en tredel av dem fikk innvilget prøveløslatelse.

Griner ble tiltalt for smugling og besittelse av en betydelig mengde narkotisk stoff, som har en strafferamme på ti år. Hun har erkjent seg skyldig, men bedyret i retten at hun ikke hadde til hensikt å bryte loven.

WNBA-profilen har vært fengslet i Russland siden hun 17. februar ble pågrepet på flyplassen i Moskva. Tollere fant cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen hennes.

Det skjedde noen dager før den russiske invasjonen i Ukraina. 4. august ble hun dømt til ni års fengsel.

– Det er uakseptabelt, og jeg ber Russland om å løslate henne umiddelbart så hun kan være med sin kone, kjære, venner og lagkamerater, sa USAs president Joe Biden etter at dommen var klar.

Det har blitt spekulert i at den mye omtalte russiske våpenforhandleren Viktor Bout - som går under kallenavnet «dødens kjøpmann» - kan bli brukt i en byttehandel for å hente Griner og Paul Whelan hjem. Whelan er en tidligere marinesoldat, domfelt for spionasje i Russland.