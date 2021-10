KLAR FOR KVARTFINALE: Casper Ruud var hakket bedre enn Lorenzo Sonego i den andre runden.

Ruud videre til kvartfinale i Wien: Nå venter nøkkelkamp

(Casper Ruud – Lorenzo Sonego 7–5, 4–6, 6–4) Casper Ruud (22) kommer nærmere og nærmere det gjeve ATP-sluttspillet. Torsdag tok han seg til kvartfinalen i Wien Open.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kun åtte spillere får muligheten til å delta i ATP Finals i Torino fra 14. til 21. november, og for øyeblikket er Casper Ruud på vei til å sikre seg en plass i det gjeve selskapet.

Seks spillere er allerede kvalifiserte, og Ruud er nå i tett kamp med fire-fem andre spillere i kampen om de to siste plassene. Og mens rivalene Hubert Hurkacz og Cameron Norrie begge er ute av ukens Wien Open, er Ruud nå klar for kvartfinalen etter å ha slått Lorenzo Sonego – rangert som nummer 23 i verden – i en jevn kamp torsdag.

Ruud, som ligger på syvendeplass i ATP Race, har dermed skaffet seg en luke ned på 150 poeng ned til Hurkacz som nærmeste utfordrer og 180 poeng ned til Jannik Sinner på niendeplass.

Nevnte Sinner blir Ruuds motstander i fredagens kvartfinale, i det som blir en nøkkelkamp for å sikre seg en plass til sluttspillet i Torino.

Ruud har ved å ta seg til kvartfinalen allerede spilt inn 90 poeng denne uken. Skulle han vinne kvartfinalen, vil han få ytterligere 90 poeng. Vinneren av turneringen får 500 poeng.

Kun to turneringer gjenstår av før ATP-finalen etter ukens turneringer. Neste uke starter Masters 1000-turneringen i Paris, mens det er en ATP 250-turnering i Stockholm den påfølgende uken. Ruud er påmeldt til begge turneringer, men har tidligere signalisert at han kun vil spille i Stockholm hvis det er nødvendig med tanke på å kvalifisere seg til ATP-sluttspillet.

Før de to neste turneringene har Ruud henholdsvis 10 og 45 poeng fra de to svakeste gjeldende turneringene, noe som betyr at han må overgå det for å få flere poeng.

Stillingen i ATP Race 1. Novak Djokovic – 8370 poeng

2. Daniil Medvedev – 6470 poeng

3. Stefanos Tsitsipas – 5695 poeng*

4. Alexander Zverev – 5140 poeng*

5. Andrej Rubljov – 4210 poeng*

6. Matteo Berrettini – 4090 poeng*

7. Casper Ruud – 3105 poeng*

(Rafael Nadal – 2985 poeng. Ute med skade resten av sesongen)

8. Hubert Hurkacz – 2955 poeng

...

9. Jannik Sinner – 2925 poeng*

10. Cameron Norrie – 2875 poeng

11. Felix Auger-Aliassime – 2420 poeng* * Er fremdeles med i en turnering denne uken Vis mer

Ruud har spilt mot Sonego to ganger tidligere, og ved begge anledningene har det endt med seier til Ruud – sist under San Diego Open tidligere i høst, hvor Ruud for første gang i karrieren vant en ATP-tittel på hardcourt.

Spillerne fulgte hverandre tett i innledningen, men på stillingen 3–3 fikk Sonegos kampens første servebrudd. Ruud svarte med å bryte tilbake og holdt serve opp til 5–4. Det påfølgende gamet ble svært tett og Ruud hadde settball ved to anledninger, men Sonego reddet seg inn og utlignet til 5–5. Ruud holdt igjen serve opp til 6–5 og spilte seg til to settballer i neste game. Denne gangen trengte han kun den ene og vant settet 7–5.

I det andre settet fulgte også spillerne hverandre tett. Ruud kom seg til settets første breakball på stillingen 4–3, men Sonego klarte å holde serve og svarte med å selv ta sjansen da han spilte seg frem til en breakball i det neste gamet.

Dermed kunne Sonego serve hjem settet. Italieneren gjorde ingen feil og sørget for at det ble et tredje og avgjørende sett. På stillingen 4–3 fikk Ruud to breakballer, men han fikk ikke uttelling på noen av dem. På stillingen 5–4 fikk Ruud to nye mulighet til å bryte, og denne gangen altså også to matchballer. På det andre forsøket gikk det for Ruud, som dermed vant kampen.

PS! Du kan følge Casper Ruud i Wien Open på Discovery+.