VETERAN: Katrine Lunde smiler fornøyd under en OL-kamp for Norge i sommer.

Katrine Lunde vil bort fra Vipers - klubben sier nei

Landslagsmålvakt Katrine Lunde (41) ønsker seg bort fra Vipers Kristiansand for å flytte med familien til Russland. Klubben vil ikke la keeperveterenan spille for CSKA Moskva.

Av Ida Høidalen

– Klubben har gitt sitt svar om at vi ikke ønsker å slippe Katrine til en av våre argeste konkurrenter noen dager før Champions League starter. Dette kom veldig brått på og vi har ikke hatt noen indikasjoner på at denne prosessen har pågått før for noen få dager siden, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Lunde ønsker ifølge avisen å bli med familien med samboer og en datter til Russland for å spille for CSKA Moskva. Samboer Nikola Trajkovic har fått tilbud om en fotballjobb i en russisk toppklubb.

Målvakten har to år igjen av kontrakten.

– Det er hans tur nå. Jeg er 41 år og nå er det på tide å prioritere hva som er best for familien. Jeg hadde skjønt Vipers sin side av saken om jeg var ung og fremadstormende, men det er jeg ikke lenger, sier Lunde til Fædrelandsvennen.

– Det er jo ikke det at jeg vil bort fra Vipers dette handler om, legger hun til.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Lunde.

41-åringen sier også til avisen at hun er skuffet over klubben, prosessen og utfallet. Samtidig legger hun til at hun fortsatt har lyst til å spille håndball og at hun ikke har sett det som en løsning å eventuelt legge opp.

Trajkovic er serber og trente forrige sesong Fløy i 2. divisjon.

– Det har vært et ganske samlet styre og administrasjon inkludert meg som mener at dette ikke er riktig å gjøre, sier Gjekstad til VG.

– Frykter dere at dette kan føre til at hun legger opp?

– Det kan selvfølgelig skje. Katrine har oppført seg veldig profesjonelt både i treningssammenheng og det rundt laget. Hva hver enkelt velger å gjøre med sin karriere, det får hver enkelt velge, svarer Vipers-treneren.