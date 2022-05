DEN GANG DA: Arkadij Dvorkovitsj snakker med Vladimir Putin i 2016. Da var den nåværende sjakkpresident visestatsminister i Russland.

Sjakk-presidenten hatet i Russland: − Landsforræder

Arkadij Dvorkovitsj er president i det internasjonale sjakkforbundet – men også tidligere visestatsminister i Russland. Han får gjennomgå voldsomt i hjemlandet for sin manglende støtte til krigen i Ukraina.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Landsforræder, kalte politikeren Aleksandr Khinsjtein fra Putin-partiet «Forente Russland» ham i et av russisk TVs mest kjente propagandashow for Kreml, «Solovjov».

Han brukte også ordet «femtekolonnist», som ifølge språkrådet brukes om dem «som driver undergravingsarbeid i eget land til fordel for en fremmed makt».

Like etter ble Dvorkovitsj tvunget til å trekke seg som styreleder for den russiske varianten av Silicon Valley, som heter Skolkovo.

Hatet mot Dvorkovitsj kom etter at han hadde uttalt til det amerikanske tidsskriftet Mother Jones at «mine tanker er med den ukrainske sivilbefolkningen. Krig tar ikke bare uvurderlige liv. Krig dreper håp og ambisjoner, og stanser eller ødelegger forhold og forbindelser».

På «verstingliste»

Den relativt uskyldige kommentaren fra den tidligere visestatsministeren vakte stor oppmerksomhet.

Sist uke spurte avisen Moskovskij Komsomolets om hvilke statshemmeligheter Dvorkovitsj hadde tatt med seg ut av landet – og hevdet at han bodde i Israel. Artikkelen ble beklaget dagen etter.

Samtidig har FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) under Dvorkovitsj innført sterke sanksjoner mot russiske spillere.

Det ekstremt nasjonalistiske mediet tsargrad.tv har satt Dvorkovitsj på sin liste over de «100 mest russobe russerne». Der står han sammen med mange av de mest kjente krigskritikerne, som for eksempel opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, bloggeren Jurij Dud, forfatteren Boris Akunin, rockelegenden Boris Grebensjtsjikov, sopranen Anna Netrebko, fredsprisvinner Dmitrij Muratov og Frode Berg-forsvarer Ilja Novikov.

– Stolt over soldatene

Men dagen etter at artikkelen i Mother Jones hadde blitt publisert, kom Dvorkovitsj med helt andre tanker på hjemmesiden til Skolkovo-fondet, gjengitt av nyhetsbyrået RIA:

– Jeg, som alle andre etterkrigsbarn, ble oppdratt med patriotisme: til minne om de som døde under krigen og til hat mot nazismen. Jeg er oppriktig stolt over motet til våre soldater, som til enhver tid forsvarte sitt hjemland og frihet. Vi sørger like mye over alle de døde og skadde i fiendtlighetene som har pågått i åtte år, skrev Dvorkovitsj – med henvisning til tiden fra krigshandlingene startet i Øst-Ukraina i 2014.

FIDE-PRESIDENT: Arkadij Dvorkovitsj klapper for Magnus Carlsen etter at nordmannen har forsvart VM-tittelen i Dubai i desember 2021.

FIDE-presidenten omtalte også sanksjonene mot Russland som «meningsløse», og han skrev:

– Det viktigste er at det til slutt blir etablert en sterk fred og en mer rettferdig orden på planeten vår, der det ikke er plass for nazisme.

Det hører også med til historien at Vladimir Solovjov, av de fleste regnet som en av Russlands to fremste Putin-propagandister, i sitt program forsvarte Dvorkovitsj og fortalte at de to har vært venner i 20 år.

Dilemma

Dvorkovitsj har så å si ikke uttalt seg til mediene rundt krigen. Men NRK fikk FIDE-presidenten i tale i Reykjavik:

– Selv om det ikke er behagelig, tenker jeg at jeg må gjøre den profesjonelle jobben min og fortsette med å gjøre det jeg må.

Den norske sjakkpresidenten Simen Agdestein innser at Dvorkovitsj står i et vrient dilemma, men ut over det vil han ikke kommentere det rent politiske.

– Men vi opplever at FIDE fungerer bra for tiden, mye takket være Dvorkovitsj. Han er en populær president, sier Agdestein.

– Vi ser at Dvorkovitsj er i en vanskelig situasjon, sier sjakkpresidenten – og vil foreløpig ikke mene noe mer.

– Må ta klarere avstand

Sjakkekspert og russisk-professor Atle Grønn mener at FIDE-presidenten rir to hester.

– Kona er blitt styrtrik. Hvis han flytter til Israel, blir han straks mer spiselig som FIDE-president. Som det er nå, er situasjonen moralsk uholdbar, mener Grønn – og utdyper:

– Russiske sjakkspillere kan ikke delta i turneringer, men FIDE-presidenten – med stor personlig rikdom fra Putin-regimet – representerer Russland. Han må ta klarere avstand fra regimet, men det vil han neppe kunne gjøre hvis han blir værende i Russland, sier Atle Grønn – og savner altså at Dvorkovitsj tar direkte avstand fra Putin og hans nærmeste.

Arkadij Dvorkovitsj var presidentrådgiver i årene 2008–2012 og deretter visestatsminister 2012–2018 før han ble sjakkpresident. Han har foreløpig ikke lansert sitt kandidatur for å fortsette som FIDE-president. Derimot har Enyonam Sewa Fumey fra Togo sagt at han stille.

FIDE-styret – med Dvorkovitsj som leder – utestengte i slutten av mars Sergej Karjakin på grunn av hans uforbeholdne støtte til krigen i Ukraina og til president Putin.

– Jeg har inntrykk av at det er demokratisk, velfungerende styre, sier Simen Agdestein.