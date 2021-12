FORNØYD: Så bredt smilte Magnus Carlsen etter å ha vunnet det åttende partiet mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Ekspertene om tidenes største: − Det står mellom Kasparov og Carlsen

Magnus Carlsen (31) er på vei mot sin femte VM-seier, har regjert som verdensmester i åtte år – og vært verdensener i mer enn ti år. Det betyr at han begynner å bli en av de største i sjakkhistorien.

Av Ole Kristian Strøm

Det er vrient å sammenligne tidsepoker. Ta for eksempel den andre verdensmesteren i sjakk, Emanuel Lasker. Han satt i 27 år – men forsvarte i lange perioder ikke VM-tittelen. Mens svært mange anser Garry Kasparov som tidenes største.

– Målet til Magnus vil være å slå Kasparovs rekord: Verdensener i 20 år på rad. Carlsen har nå i praksis vært nummer én i 12 år i januar 2022 – selv om han var nede på 2. plass et par måneder i 2011, sier Leontxo García i spanske El Pais.

– Magnus sa i et intervju til meg at han er klar for å prøve å slå denne rekorden, selv om han skulle tape VM-tittelen, fastslår den spanske sjakkeksperten.

– Det er et evig spørsmål hvem som er størst. Magnus er snart der oppe. Mange ville selvfølgelig si Garry Kasparov er på topp. Og som amerikaner burde jeg vel si Bobby Fischer, sier Mike Klein i chess.com.

13 ÅR: En ung utgave av Magnus Carlsen hadde Garry Kasparov i kne i en turnering i Reykjavik i 2004. Men Kasparov reddet remis.

Dirk Jan ten Geuzendam i New in Chess er en av dem som har fulgt internasjonal sjakk lengst:

– Valget om tidenes største står mellom Garry Kasparov og Magnus Carlsen. Foreløpig heller jeg til Kasparov på grunn av at han var i toppen så lenge. Han er fremdeles tidenes største. Samtidig er begge så eksepsjonelle at det ikke føles godt å skulle velge mellom dem.

NRK-ekspert Atle Grønn sier det slik:

– Magnus Carlsen plasserer seg klart foran Karpov, men meningene vil fremdeles være delte om han er foran Kasparov.

– Hvis man tar med lyn- og hurtigsjakk, synes jeg Magnus må være den største. I klassisk sjakk er det vanskeligere å si. Kasparovs fem VM-kamper mot Karpov er i en egen klasse, selv om scoren til Kasparov ikke var avskrekkende: Totalt over fem maratonkamper fra 1984 til 1990 vant Kasparov bare to partier mer enn Karpov, sier Atle Grønn.

– Det er tre verdensmestere som er viktigere enn andre: Bobby Fischer, Garry Kasparov og Magnus Carlsen. Og så bør jeg kanskje legge til Vishy Anand, som brakte sjakken tilbake til India, mener Ulrich Stock i tyske Die Zeit.

Her er en liten gjennomgang av de aller største i sjakkhistorien:

Emanuel Lasker, Tyskland

Antall år verdensmester: 27 (1894–1921).

Antall VM-seirer: 6.

Fattiggutten Lasker vant over Wilhelm Steinitz i 1894. En rekke ting gjorde at han ikke forsvarte tittelen en eneste gang fra 1897 til 1907, og så satte den 1. verdenskrig også stopper for VM-matcher. Han tapte sin siste VM-match mot cubanske José Raúl Capablanca i 1921. Ingen har gjennom historien hatt tittelen lengre enn Lasker.

Alexander Alekhine, Frankrike

Antall år som verdensmester: 17 (1927–1935 og 1937–1946).

Antall VM-seirer: 4.

Russeren gjorde franskmann av seg. Regjerte fra han slo José Raúl Capablanca i 1927 til han tapte for Max Euwe i 1935. Slo tilbake i 1937 mot samme Euwe. Han fikk aldri forsvart verdensmestertittelen på grunn av 2. verdenskrig. Så døde han i 1946, da FIDE skulle arrangere tittelkamp. Han ble funnet død på et hotellrom i Estoril, Portugal.

Garry Kasparov, Sovjet/Russland.

Antall år som verdensmester: 15 (1985–2000).

Antall VM-seirer: 6.

Tre av Kasparovs VM-seirer kom som det vi i boksing gjerne kaller «ubestridt» mester, mens tre av dem kom i en periode da sjakken var delt i to forbund, FIDE og Kasparovs PCA. Det er likevel allment anerkjent at Kasparov var best i verden i hele denne perioden. Kasparov vant sin første VM-match i 1985 mot Anatolij Karpov. I 2000 måtte han gi tapt for landsmann Vladimir Kramnik. Var verdensener fra 1985 til 2005.

Mikhail Botvinnik, Sovjet

Antall år som verdensmester: 13 (1948–1957, 1958–1960, 1961–1963).

Antall VM-seirer: 5.

Botvinnik er blitt kalt grunnleggeren av den sovjetiske sjakkskolen og har fostret spillere som Kasparov, Karpov og Kramnik. Botvinnik vant sin første VM-match i 1948, 37 år gammel. Han måtte gi tapt for landsmann Vasilij Smyslov ni år senere, men inntok tronen igjen i 1958 og deretter i 1961 – det siste etter å ha tapt for Mikhail Tal.

Anatolij Karpov, Sovjet/Russland

Antall år som verdensmester: 16 (1975–1985 og 1993–1999).

Antall VM-seirer: 6.

Tre av Karpovs seks VM-seirer kom på det tidspunktet det var to sjakkforbund i verden – og Kasparov var mester i det andre forbundet. Karpov ble verdensmester i 1975 etter at Bobby Fischer trakk seg fra VM-kampen. Fischer krevde at de skulle spille et ubegrenset antall partier, der uavgjorte partier ble strøket og førstemann med ti seirer var mester. Et slikt krav kunne hverken FIDE eller sovjeterne godta. Karpov slo deretter Viktor Kortsjnoj to ganger før han tapte for Kasparov i 1985. I FIDE – uten Kasparov – var Karpov deretter verdensmester 1993 til 1999, da han ga fra seg tittelen.

Wilhelm Steinitz, Østerrike/Ungarn

Antall år som verdensmester: 8 (1886–1894).

Antall VM-seirer: 4.

Ble i 1886 – 50 år gammel – den første verdensmester i sjakk. Forsvarte tittelen tre ganger. I 1894 måtte han gi tapt for Emanuel Lasker. Steinitz liv som sjakkverdensmester var også preget av tragedier. Datteren hans Flora (21 år) og kona Caroline døde i løpet av disse årene. Han slet i tillegg med å styre pengene han innkasserte på sjakksporten.

Viswanathan Anand, India.

Antall år som verdensmester: 8 (2000–2002 og 2007–2013).

Antall VM-seirer: 5.

Ble først FIDE-verdensmester den tiden Kasparov sto utenfor FIDE, men ble så en av de «ubestridte» verdensmestere da han slo Vladimir Kramnik i 2007. Beholdt tronen helt til han møtte en 22 år gammel nordmann på hjemmebane i Chennai i 2013.

Bobby Fischer, USA

Antall år som verdensmester: 3 (1972–1975).

Antall VM-seirer: 1.

Han vant historiens mest kjente VM-match – mot Boris Spasskij i 1972. Han var verdensener fra den første listen ble publisert i 1971.

I 1975 skulle han forsvare VM-tittelen mot Anatolij Karpov, men nektet å gå med på de betingelser som FIDE. Dermed ble han erklært som taper uten kamp. Fischer hadde ikke spilt offentlig siden Spasskij-matchen.

Magnus Carlsen, Norge

Antall år som verdensmester: 8 (2013-).

Antall VM-seirer: 5.

Siden han briljerte seg inn i historiebøkene ved å slå Anand i 2013, har han forsvart tittelen mot samme Anand i 2014, mot Sergej Karjakin i 2016, mot Fabiano Caruana i 2018 og nå mot Jan Nepomnjasjtsjij i 2021. Verdensener første i 2008, så å si sammenhengende siden januar 2010 – og fullstendig sammenhengende siden juli 2011.

PS: FIDEs toppliste ble første gang offentliggjort i 1971, altså for 50 år siden Bobby Fischer var den første som toppet.