Åge Hareide har ledet sitt siste fotball-lag.

Avsluttet der det hele startet. Nå skal Åge Hareide hjem: − Det er en del å ta innover seg

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 2–2) Etter å ha ledet Rosenborg i karrierens siste fotballkamp, reiste Åge Hareide hjem. Nå planlegger 68-åringen å tenke mindre på fotball, og mer på å nyte livet.

Erik Eikebrokk

Publisert: Nå nettopp

Det gikk nesten en halvtime før Åge Hareide (68) kom inn i mixed zone på Lerkendal, der han skulle møte pressen for aller siste gang etter en fotballkamp. Da hadde han allerede tatt avskjed med spillerne i Rosenborg-garderoben.

– Jeg sa ikke noe annet til dem enn at de er en veldig fin gjeng med mennesker - kjekke gutter, sier Hareide.

Kampen var Hareides 97. som Rosenborg-trener over to perioder. Det plasserer ham på andreplass på klubbens adelskalender, bak Nils Arne Eggen (729 kamper) og Kåre Ingebrigtsen (182), ifølge rbk.no.

Ikke noe i veien med kvalifikasjonene

Rosenborg-spillerne leverte en forferdelig start på kampen, og lå under 2–0 etter at Strømsgodset scoret på sine to eneste sjanser i kampen. Stefano Vecchia og Rasmus Wiedesheim-Paul sørget for at kampen endte 2–2, og i hvert fall en liten opptur i avskjedsgave til treneren.

Dermed endte Rosenborg på 5.-plass

– Jeg liker dårlig å ikke oppnå det vi har jobbet for. Vi snuste på det vi ønsket å gjøre i starten av sesongen, men så fikk vi en katastrofemåned i juni, og en bedre måned i juli. Etter det har det vært en dårlig avslutning. Jeg tror ikke det er noe i veien med kvalifikasjonene mine, men tabellen lyver ikke, sier Hareide.

Tålmodighet og kritikk

Selv om Hareide ikke lyktes like godt som i sin første periode som Rosenborg-trener (i 2003), tror han alt ligger til rette på Lerkendal for å gjenskape fordums storhet.

– Det tror jeg er fullt mulig, for her er bare kunnskap og tradisjonen på plass, men det gjelder å ha tålmodighet. Det som dreper enhver mulighet til å komme tilbake, er at folk er for harde med seg selv. Og hvis man da har en presse som sitter på ryggen til Rosenborg og kritiserer dem hele tida, så vil det gå utover spillerne, svarer Hareide på NRKs spørsmål.

– Er det for lite tålmodighet i Trøndelag, som i utgangspunktet forventer gull hvert år?

– Det er den balansen mellom å bli pisket for å vinne titler og mesterskap, og det at forventningen kan av å til bli for høy. Kanskje var den for høy i år, med så mange utskiftninger. Det tar litt tid å bygge opp relasjoner. Det må vi ta inn over oss. Jeg tror det trengs tålmodighet for å bygge opp spillerne, og bygge et lag.

les også Hareide fikk to trenertilbud før han ble Rosenborg-trener: – Det stod mellom meg og Karanka

– Rosenborg er rigget for å være best

Etter at Nils Arne Eggen gjorde det umulige mulig med Rosenborg, har nær samtlige trenere blitt sammenlignet med «Eggens måte», godfotteori og et uskrevet trøndersk vedtak om offensiv fotball og 4–3–3. Hareide tror ikke kulturen og tradisjonen som henger i brakkeveggene er til hinder, tvert imot.

– Det at klubben er vant til å vinne, og forventer å vinne, det tror jeg er positivt hvis det blir brukt på riktig måte. Jeg har vært i både Brøndby og Malmø, som er klubber som er vant til å vinne. Men da må man ha en stabil tropp, og vi kan ikke ha den utluftinga av spillere som vi har hatt her. Spillerne må få lengre tid sammen, og forhåpentligvis kan man få tilflyt på kvalitet her nå, og beholde det som er verdt å beholde, sier Hareide.

– Har du fått lov til å gjøre det du vil, og ikke blitt låst til gamle tanker og 4-3-3?

– Ja. Rosenborg er en klubb som er rigget for å være best. Det må man ta inn over seg, og bruke som et våpen. Men spillerne må venne seg til å spille under det presset, og om man henter spillere fra Häcken og Sirius, så er ikke de vant til å vinne titler. De må komme inn i den tradisjonen. Jeg tror det blir bedre for dem til neste sesong.

les også Glimt-treneren svarte på spørsmålet alle lurer på: – Jeg er dårlig til å lyve

Startet og avsluttet på Lerkendal

På Hareides trener-CV står blant annet serie- og cupmesterskap med Rosenborg og Helsingborg, samt cupmesterskap med Molde. Han har vært landslagstrener både for Norge og Danmark, og kanskje var høydepunktet i trenerkarrieren da han styrte Danmark til VM i 2020, etter å ha ledet de «røde og hvite» til 21 seire på 42 kamper, og bare tre tap. Til VG sier Hareide at han ikke har rukket å reflektere så mye over trenerkarrieren som har vart siden 1987, da han gikk fra å være Molde-spiller til å bli Molde-trener.

– Det tror jeg må gjøre alene, ikke her foran pressen. Det er en del å ta inn over seg. Alt startet her på Lerkendal med scoring mot Rosenborg i 1971, for Hødd. Og så er det dette i dag som er det siste, sier 68-åringen.

– Hva med Danmark som du tok til VM, og avslutningen som ikke ble slik du ville da kontrakten gikk ut før VM ble arrangert?

– Det med Danmark er så spesielt det også, for jeg skal i begravelse i morgen. Keepertreneren som jeg hadde i alle år i Danmark, døde. Han stod veldig nær meg, og det er en trist historie. Da er et fotballresultat irrelevant egentlig.