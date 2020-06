NYTT FAMILIEMEDLEM: Martin Johnsrud Sundby ble pappa til Magnus natt til 1. juni. Markus (t.v.) og Max er stolte storebrødre. Foto: PRIVAT

Sundby ble trebarnsfar: – Det gikk kjemperaskt

Sønn nummer tre kom en uke etter termin for Martin Johnsrud Sundby (35) og kona Marieke Heggeland (35). Men da han først ville ut, så kom han i en fei.

Natt til 1. juni ble Sundy og kona Marieke Heggeland foreldre for tredje gang. Det bekrefter langrennsløperen overfor VG onsdag formiddag.

– Det var en uke over termin, men da det først var i gang gikk det kjemperaskt. Det tok et par timer fra vi dro hjemmefra til han var ute, sier Martin Johnsrud Sundby til VG.

Og familien er MA-familien. Alle har navn som begynner på Ma: Marieke, Martin, Markus (7) og Max (4).

– Det ble en liten Magnus denne gangen, sier Sundby stolt.

Magnus ble, i likhet med storebrødrene, født på Rikshospitalet i Oslo. Pappa Martin forteller videre at mor og nyfødt sønn har det bra.

VM-gull i fjor

Sundby har sjonglert livet som småbarnspappa med langrenn. Kona gråt av glede da han ble verdensmester individuelt for første gang under VM i Seefeld i fjor. Eldstesønnen Markus var til stede da faren gikk VM-femmila, da ble han nummer fire.

Sundby er en av verdens mestvinnende langrennsløpere. Han tok sin første verdenscupseier i 2008. I 2016 tok han 11 seirer i verdenscupen. Han har 71 pallplasser i verdenscupen.

PÅ HJEMMEBANE: Martin Johnsrud Sundby og kona Marieke Heggeland bor i en stor enebolig ved foten av Holmenkollen. Her fra september i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tidligere i år ble det klart at han ikke er med videre som en del av landslaget, men 35-åringen satser videre. Han har friplass på 15-kilometeren i Oberstdorf, siden han er tittelforsvarer.

Kvoten er fylt opp

Han har fått lagt inn en treningsøkt etter at yngstemann ble født. Han er forberedt på en dose kaos med miksen tre barn og toppidrettsliv.

– Jeg satser på at de daglige rutinene går bra. Det er greit å være innstilt på at ikke alle dager blir like enkle. Men jeg nyter timene jeg kan være hjemme å se på en liten baby, sier Sundby.

Han tror det holder med tre barn.

– Akkurat nå har vi konkludert med at kvoten er fylt opp. De skal jo følges opp, sier Sundby.

MED PAPPA: Markus og Martin Johnsrud Sundby under VM i Seefeld i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Denne måneden skal Hans Christer Holund, også han verdensmester fra Seefeld, bli pappa. Holund og samboer Anne Marie Dalen blir foreldre for første gang.

Publisert: 03.06.20 kl. 13:21

