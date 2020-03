Jarl Magnus Riiber under lørdagens hopping i verdenscupen i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kombi-oppvisning i Kollen – Riiber vant for 14. gang

Han slutter ikke å vinne, 22 år gamle Jarl Magnus Riiber. I Holmenkollen – i vinterens siste kombi-konkurranse – kunne han juble for sesongens 14. (!) verdenscuptriumf.

Oppdatert nå nettopp

Bare tre ganger denne sesongen har Jarl Magnus Riiber ikke stått øverst på pallen etter et kombinertrenn i denne vinterens verdenscup.

Vinzenz Geiger ganger to og Akito Watabe er de eneste som har forhindret ham de tre gangene, men i Holmenkollen var Riiber på ny overlegen.

I hoppingen landet han på 135,5 meter med lavere fart enn konkurrentene, og før langrennet hadde han hele 41 sekunder ned til toeren Ryota Yamamoto.

Det var ikke tilskuere på plass i bakken på grunn av koronavirus-situasjonen, men i langrennsløypa var det noen som heiet.

les også Tysk TV lager dokumentar om Riiber – fotfulgt av ZDF i Norge

Det var et lite spørsmål om Riiber skulle få lov til å gå langrennet, for på bommen hadde han sjekket hoppstøvlene, men etter å ha pratet med juryen to ganger, fikk han klarsignal.

– Det var litt skummelt, men det ordnet seg. Det var ikke noen sak i dag, sier Riiber til NRK.

Da han først fikk gå, var seieren aldri truet.

Ned til Fabian Riessle ble det til slutt 54,1 sekunder, mens finske Ikka Herola tok 3.-plassen. Nest beste nordmann ble Jørgen Graabak på 5. plass.

Men Riiber gikk altså til topps, for 14. gang denne vinteren, i det som også var sesongens siste renn. Opprinnelig skulle det ha blitt avviklet to til, men konkurransene i Schonach er avlyst.

– Det er fantastisk. Han vinner 14 av 17 individuelle seirer, sier sportssjef Ivar Stuan om Riiber til NRK.

Riiber gikk på en sjelden miss i Lahti forrige helg. Da endte han på 10.-plassen etter et dårlig hopp. Dermed var han uten mulighet til å komme seg på seierspallen. (VG/NTB)

Publisert: 07.03.20 kl. 14:49 Oppdatert: 07.03.20 kl. 15:17

Fra andre aviser