Wayne Rooney mener fotballspillere ble brukt som forsøkskaniner

Wayne Rooney (34) går hardt ut mot fotballtoppene. Han er ikke den eneste sportsstjernen som mener at lederne har reagert for sent på corona-faren.

Fotball-stjernen skriver i sin nye spalte i Sunday Times at myndighetene og fotballsjefene har behandlet spillerne som forsøkskaniner.

Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton, rallystjernen Sebastien Ogier og andre fotballspillere har også kommet med kritikk de siste dagene.

Toppfotballen i England har blitt utsatt til minst 3. april.

– For spillere, ledere og deres familier har det vært en bekymringsfull uke. En har følt mangel på ledelse fra regjeringen, fra fotballforbundet og fra Premier League, skriver Rooney.

– Jeg tror mange fotballspillere har undret seg «har det noe med penger å gjøre?». Hvorfor ventet vi til fredag. Hvorfor måtte Mikel Arteta bli syk for at det skulle bli gjort noe?

– Etter krisemøtet ble omsider den rette avgjørelsen tatt – inntil da føltes det nesten som fotballspillere i England ble behandlet som forsøkskaniner, fortsetter Wayne Rooney, som nå er spillende trener for Derby på nivå to.

Han og kona Coleen har fire barn i alderen ti til to år.

– Jeg vet hvordan det føles. Om noen i min familie ble smittet gjennom meg, fordi jeg måtte spille da det ikke var sikkert, og de ble alvorlig syke, så måtte jeg vurdere nøye om jeg noen gang skulle spille igjen. Jeg ville aldri ha tilgitt de bestemmende organer, skriver Wayne Rooney i Sunday Times.

Rooney understreker at han gjerne spiller denne sesongen fram til september om det skulle være nødvendig.

– Så lenge vi vet at det er sikkert for både oss spillere og publikum, så spiller vi gjerne.

Både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har på sosiale medier og oppfordret alle om å følge helsemyndighetenes råd.

– Helsen må alltid komme først, skriver Messi, mens Ronaldo fastslår:

– Å beskytte menneskeliv må komme foran alt annet.

Den tyrkiske ligaen spiller for fullt søndag. Der har to av de største stjernene, Radamel Falcao (Galatasaray) og John Obi Mikel (Trabzonspor) bedt om at ligaen må stoppes.

Formel 1-førerne dro til Australia for å kjøre helgens sesongåpning, men det endte til slutt med avlysning.

– Det er sjokkerende at vi sitter her, uttalte verdensmester Lewis Hamilton på pressekonferansen før avgjørelsen ble tatt. Han la til - uten å utdype:

– Cash is king.

I Mexico har det vært VM-runde i rally i helgen - inntil den ble innstilt før avslutningen søndag.

– Dette løpet burde selvfølgelig aldri ha vært kjørt, sa vinneren Sebastien Ogier etterpå.

– En seier er selvfølgelig en seier, men denne føles annerledes enn alle andre.

Publisert: 15.03.20 kl. 15:56 Oppdatert: 15.03.20 kl. 16:22

