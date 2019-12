FÅR OPPMERKSOMHET: Jevgenij Trefilov vekker igjen oppsikt med krasse uttalelser. Her fra håndball-EM i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Fnyser av Trefilov-utspill: – Vet ikke hva han snakker om

KUMAMOTO (VG) Russiske Jevgenij Trefilov (64) vekker oppsikt med uttalelser om at barn ikke bør være med på mesterskap. – Han får stå på, sier Camilla Herrem.

Uttalelsene kom i et intervju med svenske Viasat og er gjengitt av blant annet Aftonbladet.

Den tidligere russiske treneren har skapt overskrifter i to tiår. Nå er han visepresident i det russiske håndballforbundet - likevel har han også fått oppmerksomhet under VM i Japan.

– Barna skal være hjemme frem til en viss alder. Bytte av klima, miljø og mat er veldig skadelig for et lite barn, sier Trefilov til Viasat og sikter til at Sveriges Isabelle Gulldén og Linn Blohm har med barna sine til VM.

REAGERER: Heidi Løke og Camilla Herrem ler av Trefilov-uttalelser om barn. Her fra VM-kampen mot Danmark i japanske Kumamoto. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

– Skjønner ikke hvorfor han skal blande seg

Uttalelsene får mødrene på det norske landslaget til å reagere.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han skal blande seg i det. Han vet ikke hva han snakker om, jeg tror det er opp til hver enkelt mot å ta det valget for seg selv og sitt barn. Han får mene det han vil, men jeg tror nok vi som har med barna vet hva som er godt for dem, sier Heidi Løke til VG.

Hun har ikke med seg barna til VM i Japan, men Stine Skogrand har hatt med seg sin sønn Adam. Han var med første halvdel av mesterskapet.

– Det er veldig rart at han skal mene noe om det. Men han om det. Det er vårt valg om vi har lyst til å ta dem med, og det går veldig fint, sier hun når VG møter henne på spillerhotellet i Kumamoto i forbindelse med et pressetreff.

– Det er morsomt at han som aldri har født eller noen ting kommer med sånne uttalelser. Han får stå på, sier Camilla Herrem og ler.

– Presterer bedre

– Jeg synes alle skal få velge helt selv og gjøre det som passer best for dem. Sønnen til Gulldén er fire eller fem måneder. Selvfølgelig skal hun ha ham med. Det gikk helt fint da «Skog» hadde med sønnen sin hit. Det var ingen problemer og de både sov og spiste godt, fortsetter hun.

Hennes sønn Theo er også hjemme under mesterskapet. De tre mødrene på det er helt enige om at avgjørelser rundt barna er opp til hver enkelt - og de er enige om at det er går helt fint å ha med barn på mesterskap.

– Det går absolutt helt fint. Jeg synes både vårt forbund og andre forbund har vært utrolig flinke til å legge til rette for at det skal være mulig. Det gjør at spillerne holder på lenger også, sier Løke.

– Det var helt naturlig for meg å ha ham med. Han var med halve tiden, og det gjør at jeg kan få hele den pakken som jeg ønsker. Jeg tror det gjør at jeg presterer bedre, sier Skogrand.

Kommentaren fra «den russiske bamsen» kom i forbindelse med Sveriges kamp mot Russland. Gulldén svarte følgende til Aftonbladet da hun ble konfrontert med uttalelsene.

– Han får vel mene hva han vil. Hadde jeg latt Lias være hjemme og ikke sett ham på en måned hadde noen reagert på det også. Sånn er det alltid. Alle har meninger om hva man gjør og mener alltid noe er rett eller feil. For meg er dette det beste. Jeg kunne ikke vært her uten ham.

Sverige tapte kampen.

Norge spiller siste kamp i hovedrunden onsdag 12.30 norsk tid. Kampen mot Tyskland blir avgjørende om de skal nå en eventuell semifinale.

Publisert: 10.12.19 kl. 06:10

