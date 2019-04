TRØKK: Kjernen før cupfinalen på Ullevaal i 2018. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG.

Supporterleder om RBK-nedturen: – Noen blir faktisk litt deprimerte

TRONDHEIM (VG) Supporterleder Espen Viken (53) forteller om hvorfor RBK ble pepet på forrige runde, hvorfor færre kommer på kamp og om hvorfor han fortsatt har tillit til trener Eirik Horneland (44).

Eirik Horneland har fått en verst tenkelig start på sin Rosenborg-karriere. Laget står med bare to poeng på fire kamper og ligger nest sist i Eliteserien. I søndagens målløse kamp mot Strømsgodset ble de pepet på av egne supportere.

– Jeg mener ikke de ble pepet ut, men det er klart det er piping. Det er jo et uttrykk for at folk ikke er fornøyde med det de ser. Vi må ha takhøyde til at folk kan si hva de mener. Det er ingen av oss som har vært på Lerkendal og bortekampene som mener det vi har sett er noe å rope hurra for, forteller supporterleder i Kjernen, Espen Viken, når VG møter ham utenfor Brakka på Lerkendal.

– Jeg reagerer ikke på sånt, sa Horneland selv om pipingen etter kampen.

Pål André Helland var langt nede etter kampen. Se hva han sa her:

I et åpent brev publisert like før jul «advarte» Kjernen om hva som kunne skje om Horneland ble ansatt som hovedtrener. De fryktet mer defensiv fotball. I brevet skrev supporterne blant annet:

«Det kommer til å bli færre av oss som møter opp. Engasjementet vil slukne. Og da vil grepene, som ble gjort for å bygge en sterkere klubb, ha den motsatte effekten».

Spådommen om at det ville komme færre på kamp fikk de rett i. Årets første hjemmekamp mot Odd var den første hjemmekampen i Eliteserien med færrest tilskuere siden ombyggingen av Lerkendal i 2002 (11 753). Mot Strømsgodset kom 11 367 - enda færre.

Viken forteller at det de prøvde å formidle i brevet var at hvis Rosenborg spilte defensiv og/eller kjedelig fotball, vil ikke trønderne som er interessert i angrepsfotball synes det er spennende.

– Jeg tror det er så enkelt som at når RBK spiller dårlig, er det mange som holder seg hjemme. For det er rett og slett vondt å se på. Du kan nesten kalle det medgangssupportere på en måte, men det gjør vondt i sjela til folk når det går dårlig. De blir ordentlig sinte, og ordentlig lei seg. Noen blir faktisk litt deprimerte, sier Viken og fortsetter:

– Jeg skjønner at folk ikke strømmer til, men jeg ønsker at flest mulig stiller opp. For i de aller fleste fotballklubber går det opp i ned. Svingninger må vi tåle.

– Så du tror ikke supporterne har gitt opp, men at det er for vondt å se på?

– Ja, det er vondt å se på når de som har lykkes med mye tidligere ikke lykkes. Men for meg er det ikke sånn at det plutselig ble dårlig da Horneland og Emberland kom inn på Lerkendal Stadion. Det er ikke så enkelt som å skyte på Horneland. Men vi har ventet lenge på en opptur, vi har ikke ventet siden mars.

Dette brassesparket var med på å senke Rosenborg på Nadderud i runde 3:

Tror det snur mot Molde

Til tross for det åpne brevet før jul og den dårlige sesongstarten forteller supporterlederen at han har fått mer troen på Horneland etter han kom. Men supporterne savner mønster og struktur.

– Akkurat nå er jo noen veldig misfornøyde, og noen har ikke sansen for at vi ikke har spilt 4–3–3. Men mange har vært med lenge og vet at dette er noe som tar tid. Det tar tid å bygge opp et lag, sier Viken.

– Og hvis vi skal skyte på noen, må vi skyte på styret som velger trenere. Men vi har sagt vi har troen på et styre som har baller, tør og gjør valg. Og da må de jo stå til rette for de valgene når vi må telle opp. Men etter fire serierunder er det for tidlig å telle opp, fortsetter han.

– Hvor lenge har du tålmodighet sånn som det er nå?

– Jeg håper jeg skal være så tålmodig at vi skal ha sjansen til å få det til. Den største faren hos oss er kanskje at vi kan være litt for kjappe i avtrekkeren i troen på gull og grønne skoger. Det finnes ikke, det må du lage selv. Der har vi hatt Nils Arne Eggen som god rollemodell, men man glemmer fort, sier Viken.

Rosenborg hadde en tung sesongstart også i fjor. Da snudde mye etter 4–0-seieren mot Molde på Lerkendal i april. Søndag møter Rosenborg Molde igjen. En tøff bortekamp og en solid styrkeprøve, men supporterne tror det kan snu mot moldenserne i år også.

– Den kampen kommer vi til å vinne, avbryter en skråsikker Viken før VGs reporter rekker å stille ferdig spørsmålet.

– Hvorfor?

– Kampen betyr veldig mye for veldig mange. Jeg tror det er en kamp der vi har mulighet til å få ut litt mer energi. Er det en kamp vi kommer til å ha stang inn i år, så er det den, svarer Viken kontant.

Kampen mellom Molde og Rosenborg kan du se på Eurosport Norge søndag 20.00. Her kan du se høydepunktene fra da Rosenborg slo Molde i fjor:

