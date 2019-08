Branndrama på OL-bane – flammehav truet norske skyttere

En skogbrann slo ut OL-anlegget i Rio under fredagens verdenscup. Norske toppskyttere var bare metere fra flammehavet da konkurransen ble avbrutt.

Tor Idar Aune, sportssjef i Norges Skytterforbund, forteller til VG at skog og lyngbrannen var bare meter fra anlegget, som ble brukt under OL i Rio de Janeiro under sommerlekene for to år siden.

– Det var helt vanvittig. I løpet av få minutter var hele området overtent, sier Tor Idar Aune.

De norske deltagerne, Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad var i gang med kvalifiseringen til øvelsen helmatch 50 meter rifle (OL-øvelse), da dramaet utviklet seg med enorm hastighet rundt dem.

– Nå er det skogbrann. Vi har stått her i sot og røyk, mens ting faller ned fra himmelen. Det er ikke så innmari kult, forteller Jeanette Hegg Duestad fra arenaen i et klipp VG har fått tilgang til fra skytterforbundet.

– Åsen der banen ligger her i Rio ble tatt av flammene. Det ble mye røyk, men arrangøren ba oss innstendig om å holde oss inne i anlegget, sier Aune.

Banen og tilhørende bygg er delvis innendørs forteller Aune. Og det er bygd av glass og betong. Han tilbakeviser at det var fare for liv. Men han bekrefter at det føltes dramatisk. Når han snakker med VG blir aske fjernet fra banen. Røyk preger fortsatt området.

– Brannen var helt inntil banen. Det føltes veldig spesielt. Det er også et stevne med hele verdenseliten til stede, sier Aune.

Han forteller at flere reagerte med uttalelser som «trodde vi hadde opplevd alt, inntil vi fikk se dette».

I en time har det vært stans i stevnet. Aune håper ikke elektronikken er blitt skadet av flammenes rov, og at konkurransen kan fortsette.

