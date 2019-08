STASELIG HEIAGJENG: Johanne Killi sammen med kulturminister Trine Skei Grande i Telenor Arena. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

X Games-nedtur: Freeski-Killi falt to ganger

FORNEBU (VG) Johanne Killi (21) falt i to av tre forsøk og lyktes ikke med å forsvare sine to siste X Games-sølvmedaljer i Big Air da hun for første gang satte utfor innendørs i Telenor Arena.

Nå nettopp







Johanne Killi tok sølvmedaljen i Big Air da X Games første gang ble arrangert i Norge for tre år siden, på Tøyen i Oslo. Dengang ble det dobbelt norsk, med Tiril Sjåstad Christiansen øverst på pallen.

I mai i fjor tok Killi sølvmedaljen igjen, etter en liten nedtur i OL. Da ble Big Air i X Games Norway arrangert utendørs på Fornebu. Nå kastet freeski-medaljegrossisten seg for første gang utfor «hoppbakken» Big Air innendørs, i Telenor Arena.

Vel å merke som eneste norske kvinne i finalefeltet, som talte seks kjørere.

De fikk tre sjanser - eller run - hver til å vise hva de er gode for. Med de to beste sammenlagt som tellende.

Finalekvinnene Big Air freeski (twintip) X Games Norway: Elena Gaskell (Canada), Mathilde Gremaud (Sveits), Sarah Hoefflin (Sveits), Johanne Killi, Tess Ledeux (Frankrike), Giulia Tanno (Sveits).

les også X Games-stjernen om hoppet i Telenor Arena: – Mer skummelt og spennende

Sølvjenta Killi – hun kapret den valøren i Big Air i X Games Aspen siste vinter – startet med en såkalt left 900 tail grab. Dommerne ga henne 40 poeng for det trikset, og hun var med det på femteplass etter første run. Elena Gaskell tok ledelsen med scoren 48,66.

Det andre runnet ble mislykket for Killi. Rotasjonen tok henne på et vis i luften rett før landingen, og hun falt. Dermed måtte hun få ut sitt aller beste i siste run, for å leve opp til suksess-renommeet i X Games.

Men det gikk galt enda en gang. Fallet i tredje run var om så skal sies, mer spektakulært enn det foregående.

Dermed endte Johanne Killi på en skuffende 5. plass med 51,33 poeng sammenlagt for sine to beste run. Franske Tess Ledux vant med scoren 82,66, foran sveitserne Tanno og Gremaud.

Publisert: 31.08.19 kl. 18:08







Mer om