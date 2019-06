Play Magnus-direktør Kate Murphy tok første trekk mellom Fabiano Caruana og Magnus Carlsen. Foto: Lennart Ootes, Altibox Norway Chess

Carlsen viste rivalen hva han misset: – På kanten av usportslig

(Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1 1/2–1/2) Rett etter at de hadde tatt hverandre i hendene og blitt enige om remis, fortalte Magnus Carlsen (28) Fabiano Caruana (26) at han hadde gått glipp av sjakk matt mot verdensmesteren.

– Han viser konge f3-trekket. «Her kunne du mattet meg», sa en oppglødd Jon Ludvig Hammer i TV 2-studio.

– Snakk om må gni det inn, fortsatte Hammer.

– Men det er ikke usportslig, mente kollega Hans Olav Lahlum.

– Det er på kanten av usportslig, svarte Hammer.

Carlsen bekreftet etterpå på TV 2-sendingen at han hadde forklart Caruana hva han hadde misset sjakk matt.

– Han sa «åh, kunne jeg det». Han viste ikke veldig mye reaksjon, men han følte sikkert på det.

– Turneringen var likevel ferdig, fortsatte Carlsen.

– Det hadde vært fullstendig uproblematisk hvis det hadde vært en vanlig turnering, men her er det armageddon. Det ble en psykologisk nedtur for Caruana å bli fortalt at han kunne ha vunnet og ble gjort oppmerksom på det. Jeg vet ikke om det er mind games, sa Jon Ludvig Hammer.

På spørsmål fra Hammer om det hele var et psykologisk spill fra Carlsen, svarte Caruana:

– Nei, vi pleier å diskutere litt etter partiet. Han var nok glad for at jeg hadde misset det. Det var selvfølgelig skuffende at jeg ikke hadde fått det med meg.

Magnus Carlsen hadde sikret totalseieren i Norway Chess allerede i det nest siste partiet torsdag. Men med Fabiano Caruana som motstander var det selvfølgelig ikke noe galt med motivasjonen.

Det endte med remis etter 56 trekk, men Carlsen var en stund ille ute. Han pustet lettet da Caruana ikke fant de rette trekkene for å vinne.

Magnus Carlsen har nå spilt 68 partiet på rad med klassisk sjakk uten å tape.

Verdensmesteren hadde vunnet seks av seks mulige armageddon tidligere i Norway Chess, og mot Caruana hadde han fordel av svart (i hvert fall mener Carlsen at det er en fordel).

Nordmannen kom etter hvert i trøbbel, men visste at han klarte seg med remis for å vinne. Hammer i TV 2-studio var sikker på at Caruana skulle vinne - og etter 52 trekk var det slutt.

– Det var en skikkelig dårlig dag, sa Carlsen på TV 2-sendingen.

– Jeg må bare spille bedre, fortsatte en skuffet verdensmester.

Carlsen vant dermed Norway Chess med 13,5 poeng, mens Yangyi Yu og Levon Aronian endte på 10,5. Det var altså en knusende seier til Carlsen. Fabiano Caruana og Wesley So fikk 10.

– Jeg mangler et eller annet akkurat nå, fastslo Carlsen i TV 2-intervjuet.

– Det har fungert så bra i det siste, men ikke her i Norway Chess. Det har toppet seg de siste dagene med bare rot. Men jeg har heldigvis vært god i armageddon-partiene.

Neste oppgave for Carlsen er Grand Chess Tour-turneringen i Zagreb.

Publisert: 14.06.19 kl. 21:48