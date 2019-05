Ruud etter storkampen: - Hvis man går rundt og sutrer mot Roger Federer, er det noe galt med deg

PARIS/OSLO (VG) Casper Ruud (20) trakk på smilebåndet etter å ha mottatt ros fra selveste Roger Federer (37).

Federer hadde flere gode ord å by på om 20-åringen fra Snarøya etter kampen som endte 3–0. Ruud ga det mange mener er tidenes tennisspiller kamp i det tredje og siste settet, men sveitseren var rett og slett altfor god.

Ruud håper møtet kan føre til at de har mer kontakt fremover.

– Han er like elegant utenfor som på banen. Han har kanskje fått vite litt mer om meg nå, og kanskje han følger med litt mer de neste månedene. Det blir enklere å hilse på ham i fremtiden, og kanskje trene med ham. Det skjer ofte at man bryter litt isen når man møter hverandre i kamp, og så blir det litt enklere stemning i fremtiden, sier Ruud til VG.

– Federer sa at du spilte bra og at det var bra at du ikke sutret. Hva tenker du om det han sier?

– Jeg synes det er veldig hyggelig at han har tro på meg. Man har kanskje litt ekstra god innstilling når man møter en så god spiller, sier Ruud til VG.

– Ikke vits å klage

Det var fantastisk stemning på bane to da de to spilte. Court Suzanne-Leglen var fullsatt. Bølgen gikk i mange runder.

STJERNEMØTE: Norges tennisener Casper Ruud (t.h.) mot tidenes mestvinnende tennisspiller, Roger Federer (t.v.). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

De fleste heiet på Federer, men det var ikke vanskelig å høre at mange nordmenn også hadde tatt turen til Paris for denne kampen.

– Jeg er ikke veldig sutrete av meg til vanlig, men det er litt ekstra spesielt når man får spille mot slike spillere. Da har man ikke lyst til å vise seg som en sutrer og en som klager så mye, sier Ruud og fortsetter:

– Når du møter Federer, er det ikke vits å klage, for han er så mange hakk over deg. Du har ikke så mye å klage på, du skal bare være glad for at du er der og spiller mot ham. Selvfølgelig blir man frustrert når man misser enkle baller, men det er naturlig. Hvis man går rundt og sutrer mot Roger Federer, er det noe galt med deg.

– Følte meg et stykke unna

Ruud møtte pressen klokken 21 på mediesenteret i det enorme Roland Garros-anlegget. Han var sliten. Etter Federer-kampen måtte han nemlig skynde seg for å spille double-kamp med sin serbiske partner Miomir Kecmanovic. Der ble det også tap, 1-2 mot den argentinske duoen Federico Delbonis og Guillermo Duran.

Ruud fikk inn flere vinnere mot Federer, blant annet denne luringen:

Ruud samarbeider allerede med teamet til Rafael Nadal. Men enn så lenge kjenner 20 år gamle Ruud på forskjellen mellom ham og 17 år eldre Federer.

– Jeg følte jeg var et stykke unna Federer, for å være ærlig. Han overrasket meg kanskje ikke, men han minnet meg på om at det går an å spille hurtigere tennis på grus også, selv om det er et tregere underlag, sier Ruud.

PS: Casper Ruud er direkte kvalifisert for Wimbledon, der han deltar i hovedturneringen for første gang. Wimbledon starter 1. juli.

Publisert: 31.05.19 kl. 22:09 Oppdatert: 31.05.19 kl. 22:20