IRRITERT: Thomas Wettergren etter det ekstraordinære forbundstinget. Foto: Anders K Christiansen, VG

Tennisforbundet dropper gransking: – Et regissert spill

OSLO TENNISARENA (VG) Planene om å gjennomføre en ekstern gransking av Norges Tennisforbund ble lørdag vraket med stort flertall. Det irriterer Thomas Wettergren veldig.

For mindre enn 10 minutter siden

Wettergren representerer Larvik og Stavern tennisklubb, og har vært en profilert kritiker av tennisforbundets ressursbruk den siste tiden.

– Jeg er kjempeskuffet over dette. Det var en velregissert, svak, seanse. Jeg advarte mot dette på forhånd: De har jobbet i korridorene. Man fikk svar på spørsmålene som har vært oppe: Hva har pengene blitt brukt til de siste fem årene. Jeg er trist på Tennis-Norges vegne, sier han til VG.

I en rekke saker i mediene har det blitt stilt spørsmål ved reiseregninger, tidsbruken til sportssjef Øivind Sørvald, lønns- og bonusspørsmål rundt den forrige generalsekretæren i tennisforbundet – som også skal ha brutt coronareglene ved å spille i Oslo tennisarena i vår.

Resultatet ble et ekstraordinært forbundsting, der det skulle stemmes over hvorvidt en ekstern gransking er nødvendig. Svaret ble ikke det kritikerne på innsiden av Tennis-Norge ønsket seg: Bare 2 delegater ønsket gransking. 54 stemte imot.

les også Innkaller til ekstraordinært forbundsting etter tennisbråk

– Det ble lagt opp til at en gransking må se på kriminelle forhold. Det er jo ikke det dette går på. Det handlet jo ikke om kriminalitet, men konkret hva pengene har gått til. Hva ligger i begrepet idrettsfaglig bistand, som er regnskapsført med rundt tre millioner kroner i året? Eller bevertning på 800.000 kroner i året? spør Wettergren etter endt dag.

Tennispresident Lars Gjerdåker forstår ikke frustrasjonen hans:

– Vi har lagt frem mye dokumentasjon, og han er så vidt jeg kan se den eneste som fortsatt er misfornøyd. Om han fortsatt ikke har fått det med seg, så må det nesten stå på hans regning. Han var ganske alene.

– Et regissert spill, mener han?

– Javel. Det får stå på hans regning. Vi har virkelig gjort hva vi kan for å få til en åpen diskusjon. Vi innkalte til ekstraordinært ting, da noen klubber ønsket det. Vi har sendt ut sakspapirene i forkant. Vi har diskutert i seks timer, med en dyp gjennomgang av reiseregninger og lønninger. Om det fortsatt er noe han ikke har klart å stille spørsmål om, så får det stå på hans regning.

STEMTE: Det ekstraordinære tennistinget var samlet i Oslo Tennisarena. Foto: Anders K Chrsitiansen, VG

At det er misnøye fra en rekke tennisklubber med hvordan tennisforbundet har jobbet, virket likevel åpenbart under lørdagens forbundsting.

Det gikk også presidenten langt i å erkjenne i praten med VG etter endt dag:

– Det handler om strategi, arbeidsform og hvordan vi involverer klubbene. Der har vi en jobb å gjøre.

Styremedlem i Nordberg Tennisklubb, Tomas Ø. Kristensen, er advokat til vanlig og har tidligere deltatt i granskinger i idretten. Han gikk også på talerstolen og snakket om misnøye etter å ha blitt forelagt informasjon om reiseregninger, lønn og tidligere bonusordninger:

– Det jeg opplever her, er uttrykk med misnøye med hvordan forbundet drives. Jeg har ikke sett noe som helst her i dag, som gjør at det foreligger ulovligheter. Det er rett og slett misnøye. Så en gransking synes jeg er unødvendig og «overkill», for å bruke et dårlig uttrykk, sier Tomas Ø. Kristensen.

Han mener at kritikerne ikke stilte relevante spørsmål i løpet av lørdagen, men at de hadde god anledning til dette dersom de ønsket:

– Vi har fått kjempegode svar (fra ledelsen, journ.anm.) uten engang å ha stilt de riktige spørsmålene. Det er meget spesielt, sa han.

Thomas Wettergren er ikke enig:

– Oslo Tennisklubb sendte inn en lang rekke skriftlige spørsmål før forbundstinget, men de ble avvist fordi de kom inn for sent! sier han – og rister oppgitt på hodet etter et seks timer langt møte.

les også Hodeløst av tennistoppene

Generalsekretær i tennisforbundet, Aslak Paulsen, forsvarte den internasjonale reisingen til sportssjef Øivind Sørvald – som kanskje er best kjent som tennisekspert på Eurosport for folk flest.

– Det er med på å bygge et internasjonalt nettverk, det gir kunnskap og kompetanse, sa han.

– NTF dekket eksempelvis reise og opphold i US Open så lenge Casper Ruud var med der. Deretter dekket Eurosport kostnadene. Men jeg ser nå at vi må formalisere en ryddig og transparent avtale med Eurosport. Jeg har ingen problemer med å se det, og det skal vi gjøre, sa han.

Paulsen avviste også at Sørvald får noen form for betaling fra salg av en app som er utviklet i regi av tennisforbundet.

– Ingen driver butikk i butikken her, sa generalsekretæren.

PS! På forbundstinget fikk Holmenkollen tennisklubb aksept for at det blir satt ned et utvalg med representanter norske tennisklubber, at disse går i dialog med tennisforbundet og at det utarbeides en rapport som skal diskuteres på neste ting. Målet er at dette skal bedre dialogen og føre til en diskusjon om hvordan forbundet bruker ressursene sine.

Publisert: 20.06.20 kl. 18:49

Mer om Idrettspolitikk Tennis

Fra andre aviser