HAR OPPLEVD RASISME I NORGE: TV 2-programleder Siri Avlesen-Østli var et stort håndballtalent da hun var yngre. Foto: Daniel Sannum Lauten

TV 2-profilen om oppveksten: – Ensomheten er veldig sår

TV 2-programleder Siri Avlesen-Østli (36) har opplevd at utøvere ikke har villet bli intervjuet av henne på grunn av hudfargen og blitt kalt apekatt av fremmede. Nå deler hun sin historie i håp om å hjelpe andre.

Det gjør hun i en kommentar publisert på TV 2. I kommentaren forteller Avlesen-Østli om hvordan hun har opplevd rasisme i Norge. Programlederen er adoptert fra Sri-Lanka og vokste opp på Hamar.

– Responsen har vært veldig fin, rørende og overveldende, sier Avlesen-Østli til VG.

I kommentaren skriver hun blant annet at hun har opplevd å bli kalt en apekatt som bør holdes i bur, blitt møtt med Hitler-hilsen på et utested og om da hun fikk jobben i TV 2 og kommentarfeltet måtte stenges. Ved å skrive kommentaren ønsker hun å vise hvordan små kommentarer oppleves fra den andre enden.

– Den har truffet folk som ikke har tenkt seg helt om og kastet ut ting de nå kanskje ikke føler de står for når de får høre hvordan det oppfattes i den andre enden. Noen eldre menn har blant annet sendt meg mail og takket for at jeg forteller det fra mitt perspektiv fordi de aldri har tenkt på det på den måten. Det tenker jeg er kjempefint, sier Avlesen-Østli og fortsetter:

– Det er også mange adoptivbarn og innvandrere som er takknemlige for at jeg turte å si dette høyt, fordi det er noe de selv kjenner seg igjen i.

– Ensomheten er veldig sår

Avlesen-Østli snakket aldri om rasismen med noen da hun vokste opp. Hun var redd vennene skulle se på henne annerledes.

– Er det noe av det du har opplevd som har vært ekstra sårt?

– Det er nok det som skjedde da jeg var så ung. Jeg var tolv år og jobbet på en fotballstadion med følelsen av at hudfargen min lyste opp hele tribunen og fikk bare lyst til å gjemme meg. Det er så skamfullt og ensomt, for det er ikke noe du deler med vennene dine. Det er det som har vært litt av motivasjonen min for å gjøre dette. Grunnen til at jeg ville skrive er også for at man skal tørre å søke støtte eller si ifra. For den ensomheten er veldig sår, svarer Avlesen-Østli.

– Jeg har rustet meg mentalt før det har blitt lagt ut artikler om meg og sånt, for da vet jeg at det kommer en runde. Da har jeg pleid å si til kolleger at det bare er å stålsette seg og ta det med et smil.

– Hva synes du om det er nødvendig med alle kampanjene knyttet til rasisme den siste tiden i 2020?

– Jeg er veldig glad for at vi løfter denne tematikken i Norge. At vi faktisk trenger å gjøre det er jo trist, men sånn som jeg har oppfattet responsen i etterkant nå, er det dessverre nødvendig. Det fører til økende bevissthet og kanskje en lavere terskel for å si fra. Og da mener jeg ikke ting som er åpenbart humor eller ikke vondt ment, sier hun.

DEKKET HÅNDBALL: Siri Avlesen-Østli på jobb under håndball-EM i 2014. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Håndballtalent

Da Avlesen-Østli vokste opp, var hun en meget talentfull håndballspiller. Hun deltok blant annet på rekruttlandslagssamling med Thorir Hergeirson og Marit Breivik som trenere.

Hun forteller at trenerne fortalte at hun kunne bli den første med en annen hudfarge enn hvit til å spille for landslaget, og at hun fant motivasjon i det.

– Jeg syntes det var viktig og det var fint å ha det som et mål. Jeg hadde veldig lyst til å være den representanten, sier Avlesen-Østli, og understreker hvor viktig håndballen var for henne i oppveksten:

– Håndballen har vært ekstremt viktig for meg i det å føle seg inkludert. Det er et fantastisk miljø og en utrolig fin idrett. Jeg unner alle å få være en del av det. Det har vært helt avgjørende for min selvfølelse da jeg vokste opp.

På landslagene i håndball er det ingen fargede spillere. I 2014 innrømmet landslagssjef Thorir Hergeirsson at håndballen har vært for dårlige på integrering. Avlesen-Østli tror det er viktig å få et mer flerkulturelt landslag.

– Det kommer til å ha en signaleffekt. Det er viktig å ha noen i den jobben du ønsker deg eller idretten du har lyst til å bli god i som faktisk ser ut som deg. Det viser at det faktisk er mulig å lykkes. Jeg tror det er veldig viktig i ung alder at man har noen å se opp til, sier hun og fortsetter:

– Jeg synes det er veldig synd, for jeg vet det har vært mange talenter opp gjennom som har vært ekstremt gode. Så jeg forstår det ikke helt. Jeg synes det er rart at ingen har tatt det siste steget opp.

Satt av seks millioner

– Har du noen forslag til hva håndballen kan gjøre for å bli bedre på integrering?

– Jeg tror man må ut og snakke med familiene som har unge talenter. Kanskje følge opp på en annen måte og være mer på. Det er også en idrett som innvandrerfamilier kanskje ikke har et forhold til. Derfor må man snakke med folk og prøve å engasjere. Idrett er også dyrt, og om penger har en stor rolle i dette, kunne det kanskje vært mulig å få på plass noen støtteordninger som kan hjelpe til å skaffe en større bredde.

Også håndballpresident Kåre Geir Lio ønsker et mer integrert landslag:

– Det hadde rett og slett vært strålende. Og jeg vet det er mange rundt om i mange klubber og lag på aldersbestemt nivå. Jeg håper på de får holdt på lenge nok, bli gode nok og tar steget. Vi skal heie på og legge til rette. Vi skal også være proaktive, lete opp og legge spesielt til rette slik at hvis det skulle være noen hindringer så må det tas bort. En dag skjer det, det er jeg helt sikker på, sier han.

– Hvordan jobber dere med integrering?

– Vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge. Vi har egne stillinger som er dedikert til det. Vi har satt av seks millioner over tre år for å håndtere det arbeidet, og vi er blitt flinkere til å tilrettelegge for at vi skal være fristende og gode når eventuelt folk kommer til oss, svarer Lio.

