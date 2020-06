SKIFTER I BILEN: Sverre Lunde Pedersen (27) gjør seg klar for en time effektiv tid på rulleskøyter langs jordene og Fetveien utenfor Lillestrøm onsdag morgen. Til venstre landslagskamerat Sindre Henriksen (27). Foto: Helge Mikalsen

Trosset konas advarsel: – Dyr lærepenge

LILLESTRØM (VG) Sverre Lunde Pedersen (27) innrømmer at han har måttet svi for at han ikke hørte på kona Ingunn Trædal-Lundes advarsel mot å trene for kort tid etter hodesmellen han pådro seg i sykkelkrasjen i september i fjor.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det var en dyr lærepenge, sier Norges OL-gullvinner på lagtempo og sølvmedaljevinner i allround – hans fjerde – under skøyte-VM på Hamar i månedskiftet februar mars.

Etter mesterskapet i Vikingskipet måtte han ta tre uker fri fra trening for å hente seg inn fysisk etter den langvarige ettervirkningen av uhellet i Inzell et halvt år tidligere. Nå er den ferske barnefaren på alle måter endelig klar igjen, konstaterer han i dette intervjuet med VG – rett etter en brennhet rulleskøyte-økt med landslaget.

les også Treningsforbud etter sølv-drama

Sverre Lunde Pedersen har med en snittfart på 40 kilometer i timen over fire mil ledet allroundløperne frem og tilbake på en sykkelvei langs riksvei 22. Med kun hjelm til beskyttelse virker det risikofylt. Det er det også. Da de en gang passerer et fotgjengerfelt i en rundkjøring, er han og Hallgeir Engebråten (20) nær ved å krasje med en kryssende varebil.

Fem medaljer i distanse-VM Sverre Lunde Pedersen (27) Født: 17. juli 1986 Klubb: Fana IL, Bergen Sivil status: Gift med Ingunn Trædal-Lunde - sønnen Svein (2 md) Meritter (bl a): OL-gull lagtempo, OL-bronse 5000 meter, fire VM-sølvmedaljer sammenlagt allround: 2016, 2018, 2019, 2020 - bronsemedalje 2015. Distanse-VM: En gullmedalje, tre sølvmedaljer, to bronsemedaljer Åtte gull i junior-VM Vis mer

Hendelsen kan fungere som en påminnelse om da han og daværende landslagskamerat Simen Spieler Nilsen (26) i høy fart dundret i bakken under en treningstur på sykkel i Tyskland 24. september 2019. Simen Spieler Nilsen kom aldri tilbake, OL-gullvinneren på lagtempo la opp forrige sesong.

Sverre Lunde Pedersen måtte tåle utmattende tilbakeslag.

les også Sverre Lunde Pedersen ble far: – Rå opplevelse

– Ja, jeg var for ivrig den første uken og følte at jeg kom meg fort. Men så kom smellen etterpå. Det er ofte det som skjer etter den typen velt og slag. Jeg lærte mye av det. Det er ikke det at jeg har planer om å falle flere ganger. Men du må ikke tulle med slike ting, sier Sverre Lunde Pedersen.

I FØRERSETET: Sverre Lunde Pedersen trekker landslagskameratene under rulleskøyteøkten langs riksvei 22 ved Lillestrøm onsdag morgen - i en snittfart på 40 kilometer i timen. Foto: Helge Mikalsen

– Når hastigheten er så høy og smellen så kontant, blir det et stor belastning på kroppen – selv om hodet ikke treffer først. Den ble mye større enn jeg hadde trodd på forhånd, forklarer han.

Han tilføyer at «det ikke var noe gøy på høsten», og heller ikke senere – selv om han «hadde god effekt» av en treningssamling i italienske Collalbo ved nyttårsskiftet. Kort tid etter – i februar – slet han mer i høyden i Salt Lake City enn han vanligvis har gjort. Han merket det på nervesystemet.

les også Sverre Lunde Pedersen langt unna VM-medalje

På spørsmål om hva det innebærer, svarer han at han fikk høyere hvilepuls og blodtrykk enn normalt. Kroppen hans klarte ikke å hvile godt nok. Det var mer anstrengende å reise, noe Sverre Lunde Pedersen stort sett gjør hele vinterhalvåret.

– Det var små ting som gjorde store utslag ut i lengden, konkluderer han.

– Merket personene i dine nærmeste omgivelser det, sånn «Sverre, her er det noe som ikke stemmer»?

– Ingunn har sagt i ettertid at hun syntes jeg var for ivrig. Hun prøvde å si det til meg. Men jeg var for utålmodig på den tiden. Det er lett å si nå. Men jeg burde ikke dratt tilbake til Inzell med en gang, og jeg burde kanskje ikke gått løp så fort igjen, svarer han.

les også Sverre Lunde Pedersen plages av sterke hodesmerter

Sverre Lunde Pedersen flytter fra Bergen til Stavanger sammen med kone og barn i slutten av august for å få best mulige trenings- og isforhold før verdenscup-sesongen forhåpentligvis starter i Polen og Stavanger november. Uansett vil han bruke 2020/21-sesongen til å legge et treningsgrunnlag godt nok til å vinne OL-gull i Beijing i februar 2022 - på 1500 meter, lagtempo og 5000 meter.

– Så langt er jeg ikke kommet. Det er OL i Beijing jeg har fokus på nå. Jeg får hva som skjer etter det, svarer han på spørsmål om han som 33-åring faktisk kan komme til å starte i sitt femte OL i 2026.

Han var «veldig bitter» i Pyeongchang-OL for drøyt to år siden da han var et grovt feilskjær fra å ta sølvmedaljen på 1500-meteren. På 5000-meteren tok han bronsemedaljen, to tusendeler av et sekund fra å ta sølvmedaljen bak Sven Kramer.

Ett år senere fikk tok han revansj ved suverent å vinne VM-gull på 5000 meter foran den nederlandske favoritten Patrick Roest og skøytekongen Sven Kramer – i Inzell.

Publisert: 29.06.20 kl. 18:25

Fra andre aviser