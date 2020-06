ERFAREN: Siden fotballkarrieren i blant andre VIF og Brann har Joachim Walltin vært engasjert i NISO. Foto: Tore Kristiansen

NISO-Walltin får toppjobb i internasjonal spillerforening

Mangeårig NISO-leder Joachim Walltin (45) tar over som generalsekretær i det internasjonale fotballforbundets spillerforening, FIFPRO. Tidligere Brann-spiller og utenlandsproff Erlend Hanstveit (39) er etterfølgeren.

Nå nettopp

Walltin har vært medlem av NISO siden 1995, og forbundsleder siden 2009.

NISO fungerer som et fagforbund for norske idrettsutøvere.

1. august bytter han arbeidsplass, og får jobben som generalsekretær i FIFPRO.

– Det blir en spennende utfordring, og jeg synes det er god timing å gi seg etter ti år som leder i NISO. Med «go» fra familien i tillegg, så var det naturlig å søke på jobben etter å ha sittet i styret der i fem år allerede, sier Walltin til VG.

Europa har 30 medlemsland i FIFPRO. Nå skal han være med å gi dem støtte opp mot klubber, forbund og store organsisasjoner som FIFA og UEFA.

Nestleder Erlend Hanstveit overtar i Norge.

les også Rapport om mental helse bekymrer: – Det er trist

– Det er en stor tillitserklæring til Joachim at han får denne muligheten. Alle vi i NISO ønsker Joachim lykke til og vi er glade på hans vegne. Joachim har en stor del av æren for utviklingen NISO har hatt, og vi som er igjen skal forvalte dette videre, sier Hanstveit i pressemeldingen.

– Jeg tar med meg gode minner, og vet NISO er i trygge hender, fortsetter Walltin.

Her uttaler Walltin seg om en undersøkelse som viste til psykiske problemer blant norske fotballspillere i 2017:

Walltin er fornøyd med NISOs utvikling i Norge gjennom hans tid i bransjen. Nå håper han å overføre den norske modellen til andre land, selv om det handler om å ha respekt for hvordan andre nasjoner velger å gjøre ting.

– Eksempler på kommende arbeid for FIFPRO kan være at land som Tyrkia og Hellas har litt historikk på seg for ikke å betale lønninger i tide, sier trønderen om områder det fortsatt er utviklingspotensial.

Publisert: 16.06.20 kl. 11:03

Les også

Fra andre aviser