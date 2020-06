Raja krever rasisme-rapport fra idretten

OPERAEN (VG) Kulturminister Abid Raja (V) har vært sjokkert over mangelen på etnisk mangfold i toppen av norsk idrettsledelse, og overrasket over at idretten ikke har jobbet bedre mot rasisme.

Nå ber han Norges Idrettsforbund om å levere en rapport om rasisme.

Det skjer etter at rasisme i idretten har blitt bredt omtalt i flere medier den siste tiden. Norges Idrettsforbund sa nylig at de ikke har prioritert spørsmålet høyt nok i sitt verdiarbeid.

– Jeg er overrasket over at idretten ikke har mer fokus på dette problemet. Som statsråd har jeg det øverste ansvaret, og jeg kan ikke sitte stille uten å reagere på de historiene som nå kommer frem, sier Raja til VG.

Under et møte på Ullevaal i vår, ble Venstre-politikeren sjokkert over det han kaller en blendahvit forsamling i norske idrettskretser.

– Hva mer kunne vært gjort hva gjelder rasisme og idretten?

– Om man ikke har fokus på et problem, så får man aldri løst det. Derfor er jeg overrasket over at idretten ikke har hatt mer fokus på det. Idretten har nå selv erkjent at de ikke har jobbet godt nok med dette. Og derfor må jeg som statsråd gå inn og gjøre noe. Jeg har det øverste ansvaret og må reagere. Det gjør jeg nå, sier Raja.

Konfrontert med at Raja ble sjokkert over en såkalt blendahvit ledelse i norske idrettskretser, sier idrettspresident Berit Kjøll følgende til VG:

– Norsk idrett må jobbe strukturert og målrettet for å øke andelen personer med minoritetsbakgrunn til ledende posisjoner i idretten. Dette vil tilføre idretten et bredere perspektiv, fordi norsk idrett i større grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vår medlemsmasse. Dette vil også bidra til å øke forståelsen og kunnskap om rasisme i idretten og gjøre det lettere å identifisere treffsikre tiltak for å komme dette problemet til livs.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll og NIF må møte kulturdepartementet på torsdag. Foto: Frode Hansen

Raja kalte inn til pressekonferanse på kort varsel mandag morgen. Der hadde han med seg TV-profilene Siri Avlesen-Østli, Yngvar Andersen og den tidligere basketspilleren Marco Elsafadi.

Alle tre har engasjert seg sterkt i kampen mot rasisme i idretten i det siste, og vil delta når Raja har innkalt norsk idrettsledelse til et møte om rasisme kommende torsdag.

– Når NIF ikke har hatt et pågående arbeid på dette området, og heller ikke den brede erfaringsbakgrunnen, så trenger vi å tilføre erfaringskompetanse. Det skal disse tre bidra med på torsdag, sier Raja.

Noen meter ved siden av ham, på Operaen i Oslo, sto treningsprofilen Yngvar Andersen under mandagens pressekonferanse:

– Noe brast i meg med den kynismen i den måten George Floyd ble drept på. Mange sier at det ikke er sånn i Norge, og det er bra. Men det er mye faenskap her også. Jeg er glad for den farten kulturministeren har her. Jeg tror det blir action denne gangen, og ikke bare et møte, sa han.

På fredag innrømmet Norges Idrettsforbund, under Dagsnytt 18 på NRK, at de ikke hadde prioritert kampen mot rasisme.

HAR OPPLEVD RASISME: TV 2-profil Siri Avlesen-Østli. Foto: Helge Mikalsen

Det fikk blant annet Abid Raja til å stusse. Han kalte derfor inn idrettsledelsen til det omtalte møtet kommende torsdag.

– Torsdagens møte blir ikke bare et enkeltmøte. Det skal komme noe konkret ut av det, det kan jeg love, sier Raja til VG.

For to dager siden sa Norges Idrettsforbund (NIF) at de setter pris på initiativet:

– Dette er et flott initiativ fra statsråd Abid Raja som NIF verdsetter. NIF ønsker å bidra i en konstruktiv dialog med statsråden for å finne gode og målrettede tiltak mot rasisme i norsk idrett, sa kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard, til VG.

– Her må alle gode krefter forenes for å løse et problem vi står ovenfor, både i idretten og i samfunnet for øvrig. Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og vi ønsker å leve opp til visjonen, idrettsglede for alle, slår Aagaard fast.

