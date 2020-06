Hovland åpnet med storspill i South Carolina

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen, pluss to putter.

Birdie: Ett slag bedre enn hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Ett slag dårligere enn hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par.