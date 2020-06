Kommentar

Svikten i rasisme-saken: Denne ripen sitter dypt

Av Leif Welhaven

Idrettspresident Berit Kjøll erkjenner at NIF ikke har gjort det de burde i kampen mot rasisme. Nå tar kulturminister Abid Raja grep. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Norsk idrettsledelse forvalter store summer og en betydelig tillit fra fellesskapet. Da går det ikke an å svikte kjernen i sitt eget verdigrunnlag.

Det var noe symboltungt og nesten demonstrativt over hvordan norske myndigheter valgte å håndtere lanseringen av den skjerpede kampen mot rasisme i idretten.

Her skulle det ikke levnes et fnugg av tvil om hvem som holder i tømmene. Borte var «bare gi idretten penger og la dem styre seg selv»-tankesettet, som litt for ofte preger norsk idrettspolitikk.

Dette var kulturminister Abid Rajas prisverdige arrangement, der han på kort tid har trommet sammen noe langt mer offensivt enn det vi har sett fra NIF-systemet. En godt sammensatt «task force» skal frem til 1. september jobbe med forslag til KONKRETE tiltak mot rasisme. Samtidig er Norges Idrettsforbund avkrevd en rapport om tingenes tilstand på et felt de har grovt neglisjert.

Valget av sted var neppe tilfeldig, Her var det ingen samling på Ullevaal eller på nøytral grunn. Problemet med rasisme i idretten ble adressert i regjeringens fasjonable representasjonsbolig rett bak slottet. Ingen forsøk ble gjort på noe overglattende snakk. Dette er myndighetene som griper inn der idretten har feilet, for å få på plass en kurs som burde vært der for lenge siden. Det sender også et tydelig signal at det er departementet som skal være sekretariat for arbeidet, ikke Norges idrettsforbund.

De personlige historiene som ble fortalt om rasisme i idretten viser hvor dårlig det går i hop å ha «Idrettsglede for alle» som valgspråk, men uten å ta diskriminering mer alvorlig enn det NIF har gjort. Når en utøver i idrettssammenheng får høre apelyder eller får beskjed om at man ikke hører hjemme, burde det vært midt i hjertet av idrettssystemets uttalte verdigrunnlag aktivt å bekjempe slikt.

At det har skjedd i altfor liten grad, fremstår i et ekstra paradoksalt lys sett i sammenheng med av bare 13 av 386 har en annen hudfarge enn hvit. Og om noen er i tvil om det foreligger holdningsproblemer blant ledere, er det bare å lese om erfaringene til tidligere idrettsstyremedleom Marcela Bustos om å være «hun ene».

Etter at det ble kjent hvor stemoderlig norsk idrett har behandlet kampen mot rasisme, valgte idrettspresident Berit Kjøll den eneste fornuftige tilnærmingen. Hun droppet alt som ligner på bortforklaringer. Ripen er dyp, og idretten erkjenner svikten.

Det er klokt.

Fortidens feil får Kjøll ikke gjort noe med, og det fremstår tydelig at hun ønsker å få på plass forandringer i en organisasjon som har vist seg overmoden for å trenge nettopp dette. I rasismekampen er nå heldigvis noen av organisasjonens beste folk koblet på i arbeidet, og etter denne vekkeren vil sikkert problemstillingen få en helt annen prioritet.

Det spørsmålet Kjøll nå bør ta på alvor, er hva det er som gjør at idretten for ofte havner bakpå når vanskelige spørsmål dukker opp. Kan det ha noe å gjøre med organisasjonskulturen? Mange er veldig velmenende, men kanskje blir det noe sløvende når det stilles så få kritiske spørsmål internt som det gjøres på flere av møteplassene.

At arbeidet mot rasisme har vært så slett over tid, burde jo vært adressert av NIF-systemet selv. Da hadde vi ikke sittet bak slottet en varm junidag i 2020...

