NM I GOLF: Casper Ruud deltar i golf-NM denne uken. Til tross for 17 over par første dag, var Ruud i godt humør.

Casper Ruuds lange coronapause: – Har vært litt utfordrende

SYLLING (VG) Casper Ruud (21) var i kjempeform i ukene før coronaviruset traff Norge og større deler av verden som verst. Nå har det gått snart fem måneder siden forrige ATP-turnering.

16. februar ble Casper Ruud historisk da han som første nordmann noensinne vant en ATP-turnering, og bykset opp til 34. plass på verdensrankingen.

Det er den beste rankingen en norske tennisspiller har hatt noensinne.

To uker senere ble han nummer to i Chile Open.

Så ble Norge stengt i mars.

Siden den gang har tiden gått med til mye trening hjemme i Norge for 21-åringen som nå er nummer 36 på verdensrankingen.

– Det har vært litt utfordrende med tanke på at vi ikke har visst hvor lenge vi skal være ute og når vi skal begynne igjen. Vi har fått noen datoer, men det er blitt skjøvet på og skjøvet på flere ganger, så det har vært vanskelig å vite hvor hardt man skal trene, hvor mye man skal trene, og hvor mange måneder man har på å trene, sier Ruud når VG møter ham på golf-NM.

Ruud er en ivrig hobbygolfer og fikk wildcard til å delta på golf-NM på Holtsmark i helgen. Det endte med 17 over par, og nest sisteplass etter første dag. Selv tok tennisspilleren det hele med et smil.

– Det var tøft og dessverre ikke like gøy som jeg hadde håpet på i dag. Det var en litt under pari runde fra min side. Kanskje ikke under par, men over par. Det var ikke min beste runde for å si det sånn. Jeg er imponert over dem som spiller bra og er syv under par her i dag, sier Ruud med et smil om munnen.

Tennisturneringen i Washington i midten av august, som skulle være den første ATP-turneringen etter den lange coronavirus-pausen, ble avlyst.

Slik det ligger an nå blir ATP-turneringen Western and Southern Open som vanligvis arrangeres i Cincinnati gjennomført i New York fra 22. august. Det blir første test for Ruud før US Open i samme by fra 31. august.

– Jeg gleder meg. Vi har vært lenge ute og jeg er sikker på at mange andre spillere gleder seg også. Det kan selvfølgelig være litt utfordrende med tanke på at vi skal til USA, men jeg håper selvfølgelig at de har god kontroll der borte. Vi skal være nøye og flinke med sikkerhetsrådene vi får. Jeg håper at vi kan dra over og spille den Cincinnati-turneringen og US Open, sier Ruud.

– Hvordan er formen?

– Det er vanskelig å si. Nå har jeg ikke spilt en ordentlig ATP-kamp på 4–5 måneder. Men jeg vet at jeg har trent godt. Fordelen for min del i denne perioden er at jeg er ung og sulten. Jeg føler jeg har klart å holde motivasjonen og trøkket oppe i alle disse ukene og månedene som har gått, sier Ruud og mener han kan komme styrket ut av pausen.

– Jeg skal ikke si at dette er sikkert; men det kan være tøffere å gjøre det når man er litt eldre og begynner å dra på årene. Så det å være ung, sulten og klar for gode treningsperioder har vært en fordel i denne perioden tror jeg.

Publisert: 31.07.20 kl. 13:51

