Rosenborgs playoff-motstander får Europa-fordel: – Hadde vært optimalt for oss også

ZAGREB (VG) Dinamo Zagreb slipper å spille seriekamper på halvannen uke for å ha en fordel i Champions League-playoffen. Rosenborg spiller to.

– Hvor stor fordel det blir for Dinamo Zagreb er vanskelig å si, men det er helt klart at det hadde vært optimalt for oss også å slippe kamp i helgen som kommer nå mellom disse to kampene, eller helgen før, sier Rosenborg-spiller Anders Konradsen.

VG møter ham etter siste trening før første av to playoffkamper mot Dinamo Zagreb.

Det han snakker om er at Rosenborgs motstander har fått et skreddersydd og ideelt kampprogram fra eget forbund for å være best mulig rustet i Champions League-playoffen.

Sist de spilte kamp i hjemlig liga var fredag forrige uke. Den skulle opprinnelig bli spilt forrige lørdag, men ble flyttet. De har heller ingen flere kamper før returkampen på Lerkendal tirsdag.

Til sammenligning spilte Rosenborg kamp forrige lørdag (1–1 mot Odd på Skagerak Arena), og møter igjen Stabæk på Lerkendal kommende lørdag før de skal spille returkampen mot Dinamo Zagreb tirsdag kveld. Dermed har kroatene langt mer tid til restitusjon, forberedelser og hvile mellom kampene enn det trønderne har.

– Det er ikke noe vi får gjort noe med nå, og vi er vant til at det er sånn. Så vi forbereder oss nå så godt vi kan, sier Konradsen.

– Synes du NFF burde gjort det samme for dere når et norsk lag har muligheten til å kvalifisere seg til Champions League?

– Det hadde nok hjulpet, svarer Konradsen, og legger til at han ikke ønsker å legge seg mer opp i arbeidet til NFF enn det.

Direktør for konkurranse i det norske fotballforbundet, Nils Fisketjønn, sier til VG at tilrettelegging for suksess i Europa er en viktig sak for NFF. Han håper det norske forbundet kan gjøre det samme for norske lag neste år, men det har ikke latt seg gjøre denne sesongen.

– Det med endringer i oppsettet når lagene kommer så langt som til playoff, har vi ikke klart å løse ennå. Vi kunne tenkt oss den muligheten, men utfordringen for oss nå er at vi ikke har nok ledige datoer utover høsten. Så dette er noe vi ser på for neste år, men da må vi bygge terminlista på en måte som skaper mer tomrom på høsten, sier Fisketjønn.

Rosenborg og de andre norske klubbene som spiller i Europa denne sesongen hadde tidligere i år mulighet til å søke om flytting av kamper. Rosenborg valgte å ikke gjøre dette.

Ikke alle ser på tilretteleggingen fra kroatene som fordel Dinamo Zagreb. Pål André Helland mener Rosenborg kan være bedre med flere kamper i beina.

– Man får ikke svar på om det er en fordel før etterpå, men jeg vil heller spille kamper. Jeg tror vi er best når vi spiller mange kamper. Det er i hvert fall den erfaringen jeg har gjort med de årene jeg har vært her. Når vi kommer i gang, og får kamper hver tredje-fjerde dag i snitt, er vi best, sier han til VG.

– Synes du NFF burde gjort det samme for dere?

– De tok hensyn de første par rundene. Om man skulle gjort noe annet, kunne man lagt pausen til de siste to kampene i stedet. Men det skal ikke ha noe å si, og det får være kroatene sitt valg. Det gjør ikke meg noe at vi har Stabæk hjemme på lørdag. Det gleder vi oss til når vi er ferdige med kampen i morgen, svarer Helland.

PS: Første kamp mot Dinamo Zagreb spilles onsdag kveld 21.00. Kampen kan du se på Viasat 4. Returoppgjøret spilles til samme tid på Lerkendal tirsdag kveld.

Publisert: 21.08.19 kl. 17:25