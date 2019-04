OPTIMIST: Øystein Tjomsland har god tro på Nordsjø Odin i kaldblodscupen. Sist ble hesten nummer tre i kongepokalløpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Var knallgod treer fra dødens i Kongepokalen

Her finner du kuskekommentarer på alle starthestene til V75-omgangen på Leangen Travbane.

Anders Olsbu

Nå nettopp







NB! Dobbeltside V75 til Klosterskogen påskeaften kommer i papiravisen Skjærtorsdag.

Dagens banker

Brenne Blissi (V75-5) vant veldig lett sist og skal ha en god vinnersjanse igjen, tross langt tillegg.

Dagens luring

Alsaker Pumbaa (V75-3) tapte kun for gode Magnums Othello sist. Kan slå til på sitt beste.

JOMAR BLEKKAN: – Er av dem som kan vinne. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2660 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Gomnes Hans T./Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Holder veldig form og har fordel av å stå alene på strek. Lang distanse går fint. Her handler det om å kjøre jevnt, hardt unna i tet. Greier vi det, kan han lede helt til mål er passert. Strekes.

2680 m

2 Helle Spik/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Har vært veldig bra de tre siste gangene og tok en fortjent seier sist. Virker å ha blitt mer stødig. Møter hester han har møtt før og er av dem som kan vinne. Strekes tidlig.

3 Eidshaugdjerven/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Har vært god i det siste. Gikk over mål til en sterk seier sist med ørehetta på og proppene i, etter et løp i fjerde innvendig med luker i tide. Møter ikke verre motstand nå, og distansen er et pluss. Men det må løse seg litt. Kan vinne om det skjer.

4 Raymon/Atle Solhus

Atle Solhus: - Har vært bra, men skuffet sist uten at jeg vet hvorfor. Distansen er ingen fordel. Må smyge med i det lengste for å kunne hente seg en premie.

5 Lykkje Svarten/Thomas Mjøen

Hilde Solbakken: - Kommer ut etter fem måneders pause. Har trent fint i vinter og er kvitt problemene han hadde med hovsprekk. Men han er tung i kroppen. Jeg ligger derfor lavt og er fornøyd med en fin gjennomføring til premie.

6 Bottem Viktor/Per Einar Sørmo

Per Einar Sørmo: - Gikk et veldig bra løp som toer sist. Nærmet seg vinneren Helle Spik veldig mye mot mål. Har varslet stigende form lenge nå. Fortsetter fremgangen kan det bli spennende. En luring.

7 Bokli Teddy/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Skuffet sist etter å ha vært bra gangen før. Møter formsterke hester, men har kapasitet selv også. Uansett kun en liten outsider etter innsatsen sist.

2700 m

8 Jardar/Arne Nilsen

Arne Nilsen: - Var veldig god til seier tredje sist, svak nest sist, men bedre igjen sist. At han likevel ikke tok i, var på grunn av at stallvenninnen Stjerneiris galopperte og ble satt sist. Det likte han ikke og ville ikke fremover. Han skal hente tillegg på gode hester. En fin premie er målet. Kanskje siste trippel med klaff.

9 Philip Lyn/Åsbjørn Tengsareid

Morten Carlsen: - Har vært på gang en stund og har vunnet to strake på bra vis, sist fra dødens på en krevende bane i Harstad. Har gått bra på lange distanser før. Blir banen bra, mener jeg han kan ned mot 1.25 på distansen. Vi river av alle skoene. Kan være en luring i V75-sammenheng.

STEINAR HAMMERSBORG: – Jeg tror på en bra sjanse. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Leonardo Di'Vici/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Så jeg vinne tre løp i fjor på bra vis. Kommer fra hjembygda mi og er en type med kapasitet. Formen etter lang pause er uviss, men sporet er bra med flere startraketter utvendig. Det lukter tredje, fjerde innvendig. Derfra kan vi kanskje snuse på siste trippel med maks klaff.

2 K.L.M. Stormborn/Thomas Mjøen

Hilde Solbakken: - Hadde en fin debutsesong i fjor, men kommer ut full av vintertrening uten løp i kroppen. Kan fort få en fin reise herfra, men vinner nok ikke. Håper på en bra premie.

3 Hendrix B.R./Steinar Hammersborg

Steinar Hammersborg: - Var veldig god som toer bak Jackson Avery på ny rekord sist lørdag. Tok tet, slapp slik at vi fikk rygg leder da og nærmet seg vinneren mot mål. Jeg sikter inn teten igjen. Denne gang skal vi sitte der. Kjenner ikke helt til konkurrentene, men jeg tror på en bra sjanse.

4 Conseila's De Bello/Arve Sjoner

Arve Sjoner: - Kan en del på sitt beste, men har gått mest på det jevne i det siste. Har et bra spor. Kan hente seg en ok premie om det klaffer litt.

5 My Name Is Prince/Atle Solhus

André H. Stensen: - Gjorde et sterkt løp til seier i årsdebuten sist. Jeg kjørte ikke fra start, men han avsluttet bra. Møter skjerpet motstand, men er god selv også. En av flere som kan vinne.

6 Acers Fantasy/Eirik Høitomt

Veronika Bugge: - Er ei veldig bra hoppe som er lynrask fra start. Jeg ser ikke bort i fra at hun kan ta teten. Hun har fungert fint i intervalljobb. Ikke ufarlig om det klaffer og hun gjør det hun kan.

7 Panama Rags/Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Er i utvikling men ennå litt «grønn» i sammenhengen. Går av og til med brekket på. Møter to jeg tror blir for bra. Klaffer det til vår fordel fra et sjanseartet spor, kan vi hente oss en fin premie. Kan kanskje snuse på siste trippel.

8 Electron/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Fløy til tet fra spor seks bak bilen sist. Har vunnet tre strake og har toppform. Jeg kjører til for tet igjen, tross ytterste spor bak vingen. Håper vi kan komme foran. Kan kjempe om seieren igjen.

9 Take It Easy/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Har kapasitet som duger, men sliter med helsa. Det blir derfor litt lenge mellom løpene innimellom. Han bruker å gjøre det bra på direkten etter pause og har fått et greit spor. Men det er flere bra foran. Fornøyd med premie.

10 Locamotion/Dag-Sveinung Dalen

Veronika Bugge: - Var god fra til seier fra dødens søndag. Jeg mente det var bedre med den posisjon i labert tempo enn å ligge langt bak. Tøffere imot nå. En fin premie er bra.

11 Etna Sisu/Anders Andersen

Anders Andersen: - Gikk et veldig bra løp som treer på Bjerke sist etter en sterk avslutning. Nærmet seg Jackson Avery og Hendrix B.R. til slutt. Gikk bakfra i seiersløpet på Bjerke tredje sist. Jeg tror hun kan 1.14 på distansen på en fin bane. Strekes på tre-fire hester.

12 Seaborn Santana/Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Har bra kapasitet og fin form, men det meste ødelegges av sporet. Herfra må vi kjøre på sjanse i håp om en bra premie.

DAG-SVEINUNG DALEN: – Satt fast som firer over mål med krefter i behold. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2140 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Alsaker Pumbaa/Åsbjørn Tengsareid

Monica Einarsen: - Gikk et veldig bra løp som toer sist og viste at løpet gangen før bare var å glemme. Det er flere bra med i dette feltet. Men han har et fint spor med tanke på ryggløp, om han bare holder seg rolig fra start. Ikke umulig med en trippelplass.

2 Ra Tore/Ole-Christian Kjenner

Ole-Christian Kjenner: - Var bra til seier sist, er i form og har kapasitet til å kjempe i toppen. Men han kan også galoppere seg vekk. Han har gjort det noen ganger i det siste. Regnes som en stor outsider.

3 Minessa/Andre H. Stensen

John Østman: - Holder fin form og er både startrask og sterk de gangene hun holder seg til trav. Men hun har noen «hyss» for seg. Hun galopperte da jeg skulle angripe 200 meter fra mål på Bergsåker sist. Gikk glipp av en trippelplass da. Jeg kjenner ikke konkurrentene, men synes hun skal regnes som en outsider.

4 Nordsjø Odin/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Var knallgod treer fra dødens i Kongepokalen sist lørdag. Har trukket et fint spor, men konkurransen er hard i dette grunnlaget. Skal uansett strekes på V75-kupongen.

5 Valle Storm/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Ble det feil for sist med en del trafikktrøbbel. Står bedre til nå og møter billigere motstand. Posisjonsklaff er det samme som en trippelsjanse. En gardering på V75-bongen.

6 Hr. Ford/Jomar Blekkan

Johan R. Fenstad: - Har gått to fine løp på rad etter pause og er i form. Men samtidig har han manglet det siste lille ekstra for å kunne vinne. Og med såpass tøff motstand som den vi møter nå, ligger vi lavt. Fornøyd med premie.

7 Theodor/Inge Melby

Inge Melby: - Har vært bra til tredje to ganger på rad og er i form. Men nå er motstanden tøffere, og med spor langt ute bak bilvingen, ser det vanskelig ut. Løser det seg litt i et feilfritt løp, kan vi hente oss en bra premie.

8 Kashmir/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Har fin form, men møter tøff motstand fra et dårlig spor. Premiesjanse.

9 Alm Faks Hannibal/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Slet med løs mage søndag og var unnskyldt. Kan bedre og har fått et helt greit spor for hans del. Men motstanden er for tøff. Fornøyd med premie.

10 Sindor X./Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et veldig bra løp for meg sist. Satt fast som firer over mål med krefter i behold. Står vanskelig til med gode hester foran. Kan hente seg en bra premie med flyt på veien.

11 Alm Nagano/Magnus Teien Gundersen

Tormod Rundhaugen: - Avsluttet sterkt som toer bak Ra Tore sist og er i form. Full distanse og bakspor er minusfaktorer, men får han gå i rygger og angripe til slutt, er han fort på trippelen uansett. Også verdt vurdering om løpet garderes litt.

12 Hammer Stjernar/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Har bra form og fine avslutninger å by på. Men fra spor 12 med de tøffeste konkurrentene i bra spor, ser det vanskelig ut. Premie er bra.

LARS ANVAR KOLLE: – Jeg synes dette ser vanskelig ut. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2140 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Longcat Hanover/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Har fin form i kroppen og står bra til. Vi får se hva som skjer på startsiden. Han kan løse raskt. Jeg synes han har en fin mulighet til å ende på trippelen.

2 Baritron/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Valgte jeg å klemme til med direkte fra tillegg sist. Dermed fikk vi tet på første bortre og hadde siden full kontroll. Han kommer ut i toppform fra et bra spor. Men han møter noen veldig bra og er ikke av de raskeste fra start. Jeg tviler på seier. Håper på en trippelplass.

3 Always On Time/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Kommer ut etter to måneders pause med fine banejobb på Biri i kroppen. Det ligger i kortene at vi kjører til fra start for å få tet. Så får kusken avgjøre hva som skal gjøres. Kan vinne på direkten, enten det blir på det ene eller andre måten. Strekes.

4 Ready Eddie/Åsbjørn Tengsareid

Tor Olaf Halle: - Var veldig positiv første gang ut etter to måneders pause sist. Kan ventes forbedret. Møter noen bra, så det blir nok tøft med tanke på seier. Men jeg ser ikke bort fra at han er på trippelen, om det klaffer hans vei.

5 Hard Cider/Arild Eggen

Arild Eggen: - Fungerte fint i travet sist og er litt på gang. Det er uansett en premie som gjelder i dette laget.

6 The Last Ticket/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har bare gått fine løp i år og er i form. Møter gode Always On Time som trolig tar teten uten sverdslag. Så får vi se hva vi gjør. Distansen er til vår fordel. Vi kommer til start med ambisjoner. En tidlig strek.



7 Valley Ivan/Inge Melby

Starter ikke.

8 Mr. X.F. Royal/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var veldig bra sist som treer etter 1.12 siste 1000 i rygg leder. At en 12 år gammel hest skulle komme så fint tilbake etter veldig lang pause, er imponerende. Men jeg synes dette ser vanskelig ut. Om Always On Time får styre i tet, eller at den slipper tidlig til The Last Ticket, setter oss litt sjakk matt. Først og fremst trippelaktuell.

JENS KRISTIAN BRENNE: – Starter for første gang på lang distanse. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2660 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Stjerneiris/Arne Nilsen

Starter ikke.

2 Gjerv Prinsessa/Morten Valstad

Morten Valstad: - Gikk et bra løp som toer i Østersund sist, første gang ut etter lang pause. Kan ventes forbedret, men har en tøff oppgave på en ukjent distanse. Vi får smyge med i håp om en premie.

3 Lille Vilma/Frank Westberg

Frank Westberg: - Har fin form, men har et altfor tøft løp. Distansen er en fordel. Jeg er uansett fornøyd med premie.

2680 m

4 Hammerstjerna/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Er på premiejakt i et tøft hoppeløp.

5 Mireldine/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Kjenner jeg ikke dagsformen til etter pause. Har kapasitet som duger en bit, men slår neppe de beste.

6 Tangen Elvira/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Var ikke fullt så god på Forus sist, som i seiersløpet på Sørlandet tredje sist. Er behandlet i etterkant. Hun er mer enn god nok feilfritt. Regnes som en outsider.

7 Osen Prinsessa/Ole-Christian Kjenner

Ole-Christian Kjenner: - Gikk et veldig bra løp til seier for meg på Jarlsberg sist. Er på vei opp i form og står distansen. Hardt å slå Brenne Blissi, men regnes som trippelaktuell bak henne. Og skal hun garderes, skal vi strekes.

8 Stensvik Marikken/Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Ble det helt feil for da hun ble dratt bakover av en galopperende konkurrent på Biri sist. Kan mye på sitt beste, men er veldig variabel. Distansen er nok ingen fordel, men det går greit med rygger i det lengste. På sitt beste kan hun være trippelaktuell.

2700 m

9 Villmira/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Holder fin form, men møter noen i tøffeste laget. Vi kjører litt på sjanse i håp om en fin premie.

10 Vesle Maia/Bård Humborstad

Bård Humborstad: - Holder veldig fin form og har fordel av den lange distansen. Møter igjen Brenne Blissi som blir vond å slå. Men skal hun garderes, skal vi strekes.

2720 m

11 Tao Elda/Ragnhild Bjørnbeth

Mariann T. Glemmestad: - Har stigende form og har stor fordel av distansen. Hun taper fra start, men er desto bedre til slutt. Trippelaktuell og verdt en gardering.

12 Trø Hera/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Gikk et bra løp som firer i tøffere motstand enn dette sist. Brenne Blissi vant da. Hun er med nå også og er hesten å slå. Det kan bli vanskelig. Kjemper i utgangspunktet om plassen bak favoritten, men er en strek for de som garderer den.

13 Brenne Blissi/Åsbjørn Tengsareid

Jens Kristian Brenne: - Starter for første gang på lang distanse, noe jeg mener går bra. Hun er sterk og gjør alltid løpene sine til slutt. Har gått et løp på Leangen før. Kom ikke overens med et krevende baneunderlag da. Det er meldt finvær til helgen, så jeg er optimist. Kan vinne igjen.

FRODE HAMRE: – Går opp en klasse, men er i form og kan vinne. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2140 m (auto)– Start kl. 16.50

1 Synjo Danseuse/Roar Walsøe

Trond M. Høiås: - Var god til toer fra rygg leder sist. Kunne vunnet med åpning. Det gikk 1.10,5 siste 500. Selv om hun har et hardt løp grunnlagsmessig, møter hun ikke verre motstand. Er så kjapp fra start at hun kan forsvare sporet til tet. Så får kusken avgjøre. Jeg synes hun er en luring.

2 Marino D.V./Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Var flink toer sist og kan løse veldig raskt bak bilen. Møter tøff konkurranse, men er sikret et fint løp herfra. En fin premie er innen rekkevidde med klaff. Kanskje siste trippel om det løser seg maksimalt.

3 Derby d'Estino/Magne Olsen

Magne Olsen: - Var veldig god til seier sist første gang ut etter lang pause. Er ikke av de raskeste fra start, men han er en tung avslutning å by på om det klaffer med fine rygger underveis. Kan kjempe om seieren igjen. Strekes.

4 L.J.'s Andy Hall/Atle Eggan

Atle Eggan: - Har blitt bedre og bedre i vår regi. Står fint til i et bra spor og er rask fra start. Men motstanden er tøff. Jeg tviler på seier. Kan være på trippelen med flyt på veien.

5 Canadian Rolls/Arild Eggen

Arild Eggen: - Stiller godt forberedt etter fire måneders pause. Gikk et hurtigjobb nylig på 1.16 full vei med 1.14 siste 1000. Gjorde det veldig bra på direkten etter lang pause i fjor vår. Jeg kjører til fra start, for å se hva som skjer. Jeg synes han skal strekes på fire-fem hester.

6 Revenue Lavec/Lars Anvar Kolle

Truls Roar Wivestad: - Har vært i form lenge, men har hatt litt stang ut med posisjonene. Kunne blitt treer på Biri sist om kusken hadde holdt seg i førstespor. Her vil startsiden avgjøre mye. Kusken får ladde i håp om tidlig tet, så får vi se hva som skjer. Skulle det klaffe, er han trippelaktuell. Verdt en gardering.

7 Annie's Boy/Eirik Høitomt

Tor Olaf Halle: - Var positiv på Biri sist, kan ventes forbedret og skal lettes i balansen. Sporet er sjanseartet, så kusken får ta taktikken. Er god nok til å kjempe i toppen med litt flyt på veien.

8 Joe Hoo Lee/Lars Fredrik Kolle

Geir Kihle: - Holder fin form og møter riktig motstand. Men det er vanskelig å komme inn i løpet herfra. Først og fremst trippelaktuell.

9 M.S. Triple J./Frode Hamre

Frode Hamre: - Har et greit spor. Går opp en klasse, men er i form og kan vinne det som er et jevnt løp. Amerikanervogn igjen. Trolig sko.

10 Falcon Dragon/Åsbjørn Tengsareid

Malene Berdalen: - Holder veldig fin form. Har avsluttet fint begge gangene etter reiser i rygg i det lengste. Samme opplegg gjelder herfra. Får han skygge rygger og angripe siste 300, er han med dem til mål. Trippelaktuell og en gardering.

11 Dream On Plush/Andre H. Stensen

Steinar Hammersborg: - Var god til seier sist og er på vei mot finformen igjen. Men utgangsposisjonen reduserer ambisjonene. Kjører etter en best mulig premie herfra.

12 Umaticaya/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Har vi endret trening på og gjort en del utstyrsendringer på etter den skuffende årsdebuten. Han trener bra og er god nok, men han er en stor outsider nå.

ANDRE HENNING STENSEN: – Står litt spennende til. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2140 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Nika/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var god til seier fra tet sist. Hadde full kontroll da. Kan fort ta teten igjen, men jeg synes motstanden er i hvasseste laget nå. Er sikret en fin reise og er trippelaktuell med klaff. Jeg tviler kanskje på seier.

2 Rocket Man/Arild Eggen

Arild Eggen: - Kommer ut etter pause med fine treningsrapporter. Løser veldig raskt bak bilen og har en god svingteknikk. Dette er en bra hest som vant på 1.13 full vei i fjor. Klaffer det litt vår vei, kjemper vi om seieren. En tidlig gardering.

3 Lucky Kentucky/Eirik Høitomt

Tor Olaf Halle: - Holder toppform. Satt bom fast på Biri sist etter å ha vunnet to strake før det. Er lynrask fra start. Jeg tror ingen kan nekte ham teten. Vinnersjanse.



4 Royal Winner/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er i strålende form og var ikke langt unna karrierebeste i seiersløpet sist. Har fordel av distansen, men møter mange gode. Bør uansett regnes tidlig.

5 Dupont/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Galopperte bort tredjeplassen sist. Prøver en siste gang å kvale inn til finale. Tøft å vinne, men han kan fort være tredje-fjerde. Er også verdt en gardering. Han er bra på sitt beste, noe han viste i seiersløpet nest sist.

6 Tassen H./Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Har fin form og står litt spennende til. Startsiden vil avgjøre litt. Kommer vi oss ned i en fin rygg og kan kjøre til slutt, tror jeg vi er med dem. Trippelaktuell og en tidlig gardering.

7 Balder Halbak/Tor Arne Eggen

Tor Arne Eggen: - Var svak på Biri sist, men snørret etter løpet og var unnskyldt. Fungerte veldig bra i et hurtigjobb nylig. Rangerer han som hakket hvassere enn Down And Dirty nå, men sporet er sjanseartet. Bør kunne ende blant de tre-fire første med klaff og skal vurderes om løpet garderes litt.

8 Ghandi B.R./Lars Anvar Kolle

Steinar Hammersborg: - Har gått to veldig bra løp på rad og er i toppform. Er god nok til å kjempe i toppen her også, men sporet reduserer sjansene. Det må klaffe. Men skulle han komme ned i en fin rygg litt foran i feltet, kan det bli spennende. En tidlig gardering.

9 Down And Dirty/Åsbjørn Tengsareid

Tor Arne Eggen: - Var forkjølet og unnskyldt på Biri sist. Fungerte fint i et hurtigjobb nylig og duger på sitt beste. Snuser på siste trippel med klaff og skal vurderes ved litt gardering.

10 Chef Superb/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Gikk et veldig bra løp som toer sist etter å ha tapt veldig mye på startgalopp. Formen er med andre ord fin. Står litt sjanseartet til, men går fine løp i rygg om det klaffer underveis. Aktuell på trippelen og som en gardering på V75-bongen.

11 Gogo Hall/Frode Hamre

Frode Hamre: - Skuffet oss i årsdebuten. Etter det har vi endret treningen og gjort en del utstyrsendringer. Han trener bra og er god nok. En stor outsider nå.

12 Roxy Lady/Monika Fremstad

Monika Fremstad: - Gikk er veldig fint løp til seier i en premiekjøring på Nossum sist og bekreftet form. Har mest penger i feltet. Derfor det dårligste sporet. Det må klaffe mye herfra. Men gjør det først det, er hun god nok. Verdt en gardering.

Publisert: 12.04.19 kl. 10:15