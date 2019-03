BLODPOSER: Dypfrosne blodposer i et stort antall ble funnet i «laboratoriet», da østerriksk politi slo til under VM på ski. Nå tas det initiativ til å endre lovverket i Norge for å styrke kampen mot doping. Foto: Zollfahndungsamt München

Kommentar

Klappjakt på dopingpengene

STORTINGET (VG) Doping er også business. Å gå etter pengene er et klokt spor i kampen mot idrettens store verkebyll.

På to fronter samtidig er det den siste tiden tatt et prisverdig initiativ, som kan bli banebrytende for muligheten til å verne om ren idrett.

Til idrettstinget i mai har Oslo idrettskrets fremmet forslag om at idretten skal gå i bresjen for at doping straffeforfølges som økonomisk kriminalitet.

Den lobbyjobben blir ikke spesielt vanskelig.

Gledelig nok jobber nemlig regjeringspartiene med å få plass et system i denne gaten. Det forutsetter endringer i lovverket, slik at gevinster av doping kan straffeforfølges etter bedrageribestemmelser.

Sjelden har vel enigheten vært større om hvilken vei som må åpnes, for å få antidopingarbeidet effektivisert, som da Høyre inviterte sentrale aktører til en minihøring i Stortinget torsdag. Det drøyt to timer lange møtet fant sted i kjølvannet av et åpent seminar hos Antidoping Norge på Ullevaal.

På plass var den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt, som står bak flere av de største avsløringene de siste årene. Han var nådeløs mot hvordan et idrettslederstyrt system har spilt fallitt.

Og én etter én tok de inviterte til orde for hvordan lovgivende myndighet og politi må på banen. Skipresident Erik Røste, dopingjeger Rune Andersen, ekspertkommentator og eks-syklist Mads Kaggestad, styreleder Sveinung Oftedal i Oslo idrettskrets, og den idrettspolitiske skribenten Andreas Selliaas var alle positive til grunnideen, som nå er under nærmere juridisk forberedelse.

Et forslag etter planen skal opp i Stortinget til høsten en gang.

I møterommet satt også Frp-veteran Carl I. Hagen, og fikk høre dagens kanskje beste poengtering fra Oslo idrettskrets:

Det var et retorisk spørsmål om hvilke andre ransmenn, som etter to år ute, fritt kan nyte godt av penger som stammer fra «ransutbyttet».

Det åpner systemet for i dag.

Her ligger en avgjørende nøkkel til å få bedre verktøy, slik at ikke bare utøvere, men også bakmenn og medhjelpere i fremtiden kan få problemer med rettsapparatet hva gjelder økonomiske gevinster som følge av doping.

Det er ikke lenge siden vi så hvor effektivt det kan være når politiet tar affære, da razziaen midt i VM i Seefeld satte en skikkelig støkker i skisporten.

Fortsatt er vi langt unna å knekke koden i hele verden, der internasjonale idrettsledere fortsatt har stor kontroll over dopingjakten. Det er nemlig mulig å problematisere hvilket incentiv organisasjoner som skal fremme et produkt har til å røske opp i alt som er ugreit.

For det ugreie kommer ikke til å forsvinne av seg selv, all den tid det er mye å hente på doping, både hva gjelder sportslig effekt og rene penger. Og da kommer vi til et punkt hvor det må tas et skikkelig verdivalg, og hvor vi ikke kan basere seg på at idretten langt på vei skal kontrollere dette området.

Fremover er at avgjørende å få flest mulig lignende prosesser som det vi nå har i Norge, og som det finnes andre land som er i foran oss i løypa på.

Det handler om at myndighetene må på banen, og ikke minst at det må samarbeides over landegrensene om etterforskning og etterretning rundt doping.

Vi er nemlig langt forbi det punktet der kampen mot doping bør være prisgitt vurderingene til de samme miljøene som tjener penger på positiv pr.

Da er et viktig virkemiddel akkurat det samme vi ser i mange sammenhenger: Hvis penger er en drivkraft, så gå etter pengene. Så enkelt. Og så vanskelig.

Publisert: 28.03.19 kl. 19:34