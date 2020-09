AVSLUTNINGEN: Suzann Pettersen avgjorde Solheim Cup i 2019 for Europa. Så la hun opp. Foto: Peter Morrison / AP

Tutta om Hovland: – Alle ferdighetene som skal til for å lykkes

Viktor Hovland (22) klatret søndag i PGA-tour-mesterskapet – og mandag slår han dermed Suzann Pettersens (39) norske pengerekord på én sesong.

– Det er utrolig morsomt å se at Viktor spiller så bra, og at han kan spille god golf gjennom hele sesongen. Han har alle ferdighetene som skal til for å lykkes i verdenstoppen, melder Suzann Pettersen til VG.

Hovland avanserte søndag til 20. plass blant de bare 30 som har fått plass i turneringen, som sendes på Eurosport Norge mandag kveld.

Han har totalt på PGA-touren denne sesongen (start september 2019) spilt inn snaut to millioner dollar, tilsvarende 17,3 millioner norske kroner.

Til sammenligning spilte Suzann Pettersen inn snaut 2,3 millioner dollar i sin beste sesong pengemessig (2013). Tutta poengterer at en sammenligning må tas med en klype salt:

– Jeg er ikke så opptatt at han slår min rekord, men pengene gjenspeiler at det fortsatt er veldig mye høyere premiesummer i herregolfen enn i damegolfen, sier hun.

Totalt i karrièren spilte Tutta inn 14.8 mill. dollar, som etter dagens kurs tilsvarer 130 mill. kroner.

Rett etter at Suzann Pettersen avgjorde Solheim Cup på siste hull i 2019, kunngjorde hun at hun setter bort golfkøllene etter en utrolig karriere:

Som ung jente fortalte Tutta verden at hun ville bli verdens beste golfspiller. Reaksjonene hun skal ha fått, var blant annet:

«Hvem tror du at du er?»

«Eplekjekke skrytepave!»

Dette kommer frem i en Tutta-bok, som kommer senere i høst.

– Blir dette et oppgjør med norske holdninger, Suzann Pettersen?

– Boken er ikke et oppgjør. Men jeg har aldri vært redd for å ha drømmer, og for å gjøre det som måtte til for å realisere dem. Tro kan noen ganger flytte fjell. Så skal du styrke sjansene dine til å vinne på de større tourene, som Europa-touren og LPGA-touren, så må du ville vinne, og tro så sterkt som mulig på at du kan vinne, svarer hun.

– Men hva med disse kommentarene?

– Jeg har fått høre det, blant annet da jeg var yngre og snakket høyt om drømmene og målene jeg hadde. Som voksen har jeg ikke likt å snakke om mine egne ting, om mine egne prestasjoner. Jeg hater det fortsatt, på samme måte som jeg hater det hvis noen skryter av meg. Jeg er litt usikker på hvorfor det har blitt slik, men kanskje henger det igjen fra barndommen? Jeg lever veldig godt med det, men det kan føles som dyr lærdom fra da jeg var 12-13 år gammel og fikk på pukkelen for å drømme høyt, om at jeg ville bli verdens beste golfspiller. Selv synes jeg det er bedre å bygge barn opp, enn å trykke dem ned.

Det er duoen Arne Jørstad Riise og Bjørge Stensbøl som har ført boken i pennen. Førstnevnte har også vært hennes mentale trener, Stensbøl var i nesten 15 år en høyt profilert sjef for Olympiatoppen.

– Blir boken et sjokk for det internasjonale golfmiljøet?

– Jeg tror ikke noen skal trenge å skjelve i buksene, men jeg føler jeg har mange historier og opplevelser som jeg ønsker å dele. Både gode opplevelser og andre hendelser som har gitt viktig lærdom.

– Kommer du til å avsløre også private dramaer?

– Jeg forteller både om oppturene og nedturene jeg har opplevd – både gjennom golfkarrieren og i privatlivet. Mitt private liv har jo blitt sterkt påvirket det karrierevalget jeg har gjort, det er tett vevd sammen og det er derfor naturlig at jeg også snakker om det i boken.

PS: Suzann Pettersen var i toppen i verdensidretten golf i omtrent 15 år. Hun vant blant annet to såkalte «majors», altså de aller mest prestisjefylte turneringene. Hun lå 436 uker på rad innenfor topp ti på verdensrankingen - men var aldri nummer én.

