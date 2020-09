TØFF VEI: Bodø/Glimt trakk AC Milan i Europa League-kvaliken. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bodø/Glimt kan møte Milan ved eventuelt avansement i Europa League-kvalik

Vinner Bodø/Glimt kampen mot Zalgiris Vilnius i andre kvalifiseringsrunde til Europa League, møter de trolig AC Milan i tredje runde.

Det ble klart da UEFA trakk den tredje kvalifiseringsrunden i Europa League tirsdag formiddag.

Først må Zalgiris Vilnius beseires i runde to. Vinner Bodø/Gimt den kampen kan det vente en tur til San Siro og Italia for årets suverene serieledere.

I tredje kvalifiseringsrunde trakk nemlig Bodø/Glimt vinneren av kampen mellom Milan og Shamrock Rovers. Det er en kamp det italienske laget og Zlatan Ibrahimovic er storfavoritter til å ta seg videre fra.

– Det kan bli en utrolig kul kamp og en opplevelse man vil huske resten av livet, men som vi alle vet må vi vinne kampen før det. Det er en sinnssykt kul stadion og et europeisk storlag, så det er sånt man ser frem til i fotballen. Jeg gleder meg utrolig mye hvis det skjer, sier Glimt-spiller Jens Petter Hauge om trekningen til VG.

Og et eventuelt møte med storlaget til tross - Hauge har troen på at det er mulig for Glimt å ta seg videre likevel.

– Det som er så fint med fotball er at kampen skal spilles og på 90 minutter kan alt skje. Vi gleder oss og jeg personlig føler vi har muligheter til å få med oss noe derfra, sier Hauge.

Det ble også en tøff trekning for de to andre norske lagene i Europa League-kvaliken: Om Viking slår Aberdeen hjemme i andre runde møter de Sporting fra Portugal borte.

Rosenborg trakk hjemmekamp mot tyrkiske Alanyaspor. Men de må først slå ut Ventspils hjemme i andre runde.

Andre kvalifiseringsrunde spilles torsdag 17. september. Den tredje kvalifiseringsrunden spilles en uke senere. Fjerde og siste kvalifiseringsrunde spilles 1. oktober.

Også Champions League-playoff ble trukket torsdag. Der møter Molde enten ungarske Ferencvaros og norske Tokmac Nguen eller GNK Dinamo om de slår Qarabag.

Bodø/Glimt slo Zalgiris Kaunas fra Litauen 6-1 i første runde. Se målfesten her:

Publisert: 01.09.20 kl. 13:21 Oppdatert: 01.09.20 kl. 13:47

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 33 – 21 12 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

