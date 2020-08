Petter Northug siktet for ruspåvirket kjøring

Petter Northug er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand, fartsovertredelse og narkotikalovbrudd.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm til VG mandag formiddag.

Den tidligere skistjernen er dermed siktet for to overtredelser av veitrafikkloven for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen og for å ha vært ruspåvirket under kjøringen.

Bergsholm sier at det var en UP-patrulje som observerte en bil som kjørte i høy fart, og at dette var årsaken til at Northug ble kontrollert.

les også Northug kan vente i flere uker på blodprøve-svar

Politiet gikk deretter til ransakelse av 34-åringens bopel, hvor de fant en mindre mengde narkotika. Northug har i ettertid selv innrømmet at det skal dreie seg om kokain.

Politiadvokaten bekrefter at Northug også er siktet for narkotikalovbrudd, nærmere bestemt § 231 i straffeloven, som dreier seg om oppbevaring av narkotika.

Venter på prøvesvar

– Hva gjorde at patruljen fattet mistanke om ruspåvirket kjøring?

– Det var undersøkelser og observasjoner som patruljen gjorde på stedet, sier hun.

– Hvilke prøver ble tatt på stedet?

– Det ble tatt én blodprøve.

– Ble det tatt andre prøver på stedet?

SIKTET: Petter Northug er siktet for tre lovbrudd. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Bergsholm.

– Ble det tatt spyttprøver av ham på stedet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Hun forteller at de forventer svar på prøvene innen to uker, som er det normale, men at det også kan ta kortere tid.

les også Dette sier jus-ekspertene om Petter Northugs straffesak

– Er det vanlig at politiet går til ransakelse av en bolig ved mistanke om ruspåvirket kjøring?

– Jeg har ikke noe godt svar på det. Det kommer an på hvilke observasjoner og undersøkelser man gjør på stedet, det blir gjort en vurdering, sier hun.

Skal avhøres

Etterforskningen mot den tidligere skistjernen fortsetter denne uken, og Bergsholm forteller at det nå planlegges avhør av den siktede.

Støttes av lillebror Tomas: – Velkommen til meg uansett

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på når det er planlagt avhør, sier hun.

– Har dere vært i kontakt med Northug?

– Vi har vært i kontakt med hans forsvarer, sier hun.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Northugs advokat Halvard Helle.

Publisert: 17.08.20 kl. 11:50 Oppdatert: 17.08.20 kl. 12:14

Mer om Petter Northug Politiet

Fra andre aviser