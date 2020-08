SEIERSGLIS: Helene Marie Fossesholm vant Toppidrettsveka sammenlagt etter et monsterløp i Granåsen lørdag. Men brillene ville hun si lite om. Foto: Ole Martin Wold

Northug-sponset Fossesholm knuste alle – hyllet av Northug

GRANÅSEN (VG) Helene Marie Fossesholm (19) gikk med briller fra Petter Northug under hele Toppidrettsveka. «Queen of Toppidrettsveka», meldte Northug etter sammenlagtseieren.

Elitelandslagets junior drev en helt egen idrett i Granåsen lørdag. Fossesholm vant med over halvannet minutt foran Mathilde Myhrvold etter 10 kilometer på rulleski. Dermed sørget 19-åringen også for en solid sammenlagtseier foran Tiril Udnes Weng.

Hun fikk mange spørsmål i pressesonen, men på spørsmål om brilleavtalen hun har med Northug ble ordene plutselig veldig mange færre. Fredag fortalte Northug at han har et alvorlig rusproblem.

– Det er ikke noe jeg har tenkt til å kommentere her. Jeg har en avtale med Northug, og enn så lenge så er det på et tidlig stadium det som er skjedd. Vi har ikke så mye informasjon. Jeg trenger litt mer tid til å se på det, så får vi ta vurderingen senere, sa Fossesholm til VG etter seieren på Hitra torsdag.

– Har det vært et tema om du skulle bruke dem?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarte Fossesholm.

– Den utrolige Fossesholm

Lørdag kveld gratulerte Northug 19-åringen på Instagram, da han la ut en hilsen fra merkevaren Northug på egen Instagram-story: «Queen of Toppidrettsveka. The Amazing Helene Fossesholm».

Etter Northugs pressekonferanse, hadde Fossesholm enda mindre å si.

– Jeg så det ikke på TV, jeg var ute og trente, sa Fossesholm til VG i Aure fredag.

Før langrennsløperne gikk rulleskirenn i Aure fredag kveld, fortalte Northug at han har et alvorlig rusproblem på en pressekonferanse i Trondheim:

Fossesholm forteller at hennes folk har hatt en dialog med Northugs folk etter det som skjedde, da Northug ble stanset av politiet i 168 kilometer i timen på vei hjem fra en barneskiskole i Trysil.

Slik forklarer Northug råkjøringen:

– Noen ytterligere kommentar har jeg ikke, sier Fossesholm.

Og mens mer enn halve landslaget var hjemme med skader eller overbelastning etter mye trening, så benyttet Fossesholm muligheten til å stjele showet fullstendig.

– Jeg har bare gjort det jeg kan på treningsbiten for å bli best mulig. Jeg har ikke balansert på en knivsegg, jeg har god kontroll på treningen. Jeg har lagt ned mye jobb for å komme hit. Det er ingen lett vei, men jeg vil si at jeg har vært ganske treningssmart, sier Fossesholm og legger til:

– Men det er noe annet å gå på ski. Det er da jeg må vise at jeg har tatt et steg. Det får vi se når vinteren kommer.

BEST PÅ HITRA: Helene Marie Fossesholm vant også åpningsrennet på Hitra. Men Northug-brillene ville hun si minst mulig om. Foto: Ole Martin Wold

Northug sponsor også olympisk mester og verdensmester på sprint Maiken Caspersen Falla med briller. Hun var ikke med på Toppidrettsveka på grunn av en overbelastning.

Har god tid

Skiforbundet har det ikke travelt med å konkludere i den kommersielle utstyrsavtalen de har med Northug. Avtalen gjelder for flere sesonger.

Bjervig sa tidligere denne uken at det kan gå langt utover høsten før det blir noen avklaring i om Skiforbundet sier opp eller fortsetter sponsoravtalen med Northug.

– Han skal få lov til å summe seg ,og det er mange andre han vil prate med først, sier Bjervig.

PS! Erik Valnes vant herreklassen sammenlagt foran Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

Publisert: 23.08.20 kl. 01:21

