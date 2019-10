I ARRESTEN: Den portugisiske mannen Rui Pinto sitter varetektsfengslet i Portugal, i påvente av at rettssaken hans skal komme opp. Her er han etter pågripelsen i Ungarn. Foto: FERENC ISZA / AFP

Eva Joly: – Hva gjør Portugal for å bekjempe korrupsjon i fotballen?

Football Leaks-varsleren Rui Pinto har gravd frem svært viktig informasjon av offentlig interesse, og tilbyr portugisiske myndigheter en unik mulighet til effektiv å bekjempe korrupsjon i fotballen.

EVA JOLY, advokat, forhenværende dommer, og medlem av EU-parlamentet

19. september 2019 tok portugisisk påtalemyndighet ut 147 tiltalepunkter mot Football Leaks-varsleren Rui Pinto. Tiltalepunktene er i stor grad relatert til påstått datakriminalitet og brudd på privatlivets fred. Ett av tiltalepunktene omhandler forsøk på utpressing. Rui Pinto har sittet fengslet i Portugal i seks måneder og venter nå på rettssaken sin.

Football Leaks, som satte søkelys på omfattende klandreverdige forhold i fotballindustrien, er nøkkelen til avsløringer av stor offentlig interesse som har vært etterforsket og publisert av store europeiske mediaorganisasjoner, inkludert Der Spiegel, Mediapart, El Mundo, Expresse, Le Soir, Falter, NRC, Politiken, The Sunday Times, Reuters, VG og andre medlemmer av European Investigative Collaborations (EIC) siden 2016.

I en tid der EU nettopp har fått på plass et direktiv for bedre beskyttelse av varslere, velger Portugal en gal retning når de behandler Rui Pinto på denne måten.

Mens Rui Pinto sitter fengslet i Portugal, har påtalemyndighetene fra ni land (inkludert Frankrike, Belgia, Spania, Nederland og England) igangsatt etterforskning basert på avsløringene i Football Leaks.

Signal-nettverket, en ideell organisasjon som støtter varslere - inkludert Rui Pinto, estimerer at det allerede har blitt gitt bøter på 35 millioner euro som et resultat av informasjon basert på Football Leaks.

FRANSK-NORSK KORRUPSJONSJEGER: Eva Joly, her på et bilde fra 2015. Foto: Kristofer Sandberg

Det er et faktum at Rui Pintos samarbeid med utenlandske påtalemyndigheter har stoppet siden han sitter fengslet i Portugal. Fengslingen bremser det arbeidet andre land gjør i kampen mot korrupsjon i fotballen.

Hva gjør Portugal for å slåss mot korrupsjon i fotballindustrien? Ingenting? Etterforsker Portugal korrupsjon som er avslørt gjennom Football Leaks? Det korte svaret er nei.

Portugisiske myndigheter anfører at de ikke kan bruke avsløringene fra Football Leaks, siden disse anses å være anskaffet på ulovlig vis.

Når de juridiske rammene ikke er gode nok for å slåss mot korrupsjon, så er det på tide at Portugal vurderer hvorvidt lovverket bør endres. I mange land er bevisførselen fri. Det er på tide at Portugal utvikler seg.

Portugal bør oppdatere lovverket sitt, slik at landet effektivt kan bekjempe korrupsjon innen fotballen. Ellers vil Portugal bare bli sett på som et land med et gammeldags juridisk system som beskytter de mektige og korrupte, og fengsler dem som velger å snakke.

Det er opp til dere, Portugal.

